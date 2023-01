Izraelski zastupnik tvrdi da je Vučić spriječio Treći svjetski rat

Dodaje da je sve veći pritisak srpske javnosti na vodstvo da se zauzme oštriji stav prema kosovskim provokacijama.

- Siguran sam da Kosovo ima svoja objašnjenja, ali kako može opravdati kontinuirano maltretiranje srpske manjine? - pita se Toporovski.

Ističe da Srbija ima strateški položaj u istočnoj Evropi, kao most između Istoka i Zapada. S obzirom na to da se Rusija protivi priznanju Kosova kao nezavisne države, Toporovski smatra da svaka greška oko Kosova može dovesti do sukoba Zapada i Istoka, Rusije i NATO-a, Kine i SAD-a.

- Suprotno tvrdnjama da će Srbija započeti rat, Vučić je otišao na granicu kako bi riješio spor i postigao dogovor koji je spriječio eskalaciju. Oslanjao se i na pomoć američke administracije koja je shvaćala težinu potencijalne krize. Vučić je pokazao što je liderstvo - ističe Toporovski za "Jerusalem Post".