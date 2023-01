Đukanović: Važno je raditi na profilisanju evropskog identiteta uz očuvanje identiteta svake od naših država

- U Budimpešti sam na poziv mađarske kompanije "Foldana" koja je jedan važan investitor ne samo u Mađarskoj, nego i u Crnoj Gori, jedan od tri najvažnija investitora iz Mađarske u Crnoj Gori koji obilježava jedan svoj jubilej i tim povodom su željeli da pokažu poštovanje prema Crnoj Gori kao zemlji u kojoj investiraju i učinili su to upućujući poziv meni da prisustvujem njihovom jubileju. To je bila prilika za jedan širi program razgovora u Budimpešti.

Radni ručak sa predsjednicom Mađarske

Također, u političkim razgovorima govorili smo o bilateralnoj saradnji. Ta saradnja je prijateljska, veoma razuđena ali sa veoma jasnim identifikovanim prostorima za dalje unapređenje, tako da smo posebnu pažnju posvetili ekonomskoj saradnji i govorili o konkretnim projektima koji bi se mogli intezivirati u narednom periodu. Treba podsjetiti da su mađarski investitori već veoma dugo prisutni u Crnoj Gori, da je u jednom značajnom periodu Mađarska bila zemlja broj jedan kada su u pitanju strane investicije u Crnoj Gori, da je i dalje vrlo visoko i da je vrlo konkretno zainteresovana za realizaciju određenih infrastrukturnih projekata, projekata koji se tiču proizvodnje hrane i turizma, i da je to vrlo realna i dogledna perspektiva za unapređenje ekonomske i ukupne međudržavne saradnje.

Razgovor sa drugim investitorima

Kao što sam kazao, ovo je bila prilika za razgovor sa drugim investitorima, tako da sam sinoć odmah po dolasku u Budimpeštu imao vrlo intezivne i vrlo korisne razgovore sa predsjednikom OTP banke koja je dominantna banka na bankarskom tržištu Crne Gore, to smatram vrlo korisnim i zanimljivim razgovorom, a tokom današnjeg dana i sa drugim velikim investitorom – to je grupacija 4iG iz oblasti telekomunukacija, oni su vlasnici sadašnje mobilne mreže One, nekadašnjeg Telenora, sa takođe ozbiljnim ambicijama za dalje širenje u Crnoj Gori i regionu ZB.

Generalno, mislim da je povod bio svečarski da je zapravo kompletan program bio veoma radni i veoma koristan, i vjerujem da se zaista uz već veoma dobro razvijene odnose između naše dvije zemlje potpuno jasno ukazuje dobra perspektiva za dalje unapređenje saradnje - poručio je Đukanović.