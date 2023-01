Rimca napali što je Livno nazvao Bosnom: "Livanjski kraj nikada nije bio Bosna"

Poduzetnik Mate Rimac svoju Neveru provozao je po Bosni i Hercegovini.

Međutim, to se nekima nije svidjelo u Livnu, jer je livanski kraj Mate prozvao Bosnom. Evo što su mu poručili na FB stranici "Poskok".

- Rođače Mate, nije ti ovo Bosne vidilo, osim ako si iz Bosne pod Kamešnicu izbio. Znači da ponovimo još jednom: Livanjski kraj nikada nije bio Bosna. Bio je banovina unutar hrvatskog kraljevstva, bio je svašta samo nikada nije bio niti će biti Bosna. Kao što ni Bihać ni Kladuša ni Podzvizd nisu Bosna. Livno je najispravnije nazivati Stara Hrvatska, Prava Hrvatska, onako kako ga srpski povjesničari Zovu. Ako ipak želite regionalno ime imate ih na pretek: Završje, Tropolje, Južni dio Jajačke banovine, južni dio Zapadnijeh Strana.

Jajce, Bihać, Unsko-sanski kanton su Zapadne strane, uglavnom sve je to područje vladavine dalmatinskog hercega Hrvoja Vukčića unuka Hrvatinovog. Hrvatinića. A Bosna je, gdje je Bosna? Stari Livnjaci su govorili "odoh malo do Bugojna do pijace da vidin šta ima u Bosni". Nadalje autor auta koje se zove Nevera, morao bi znati kako se zove kraj u kojem su se odvile sve pripreme za Oluju. Oluje prije Oluje.

Dobronamjerna kritika. Pozdrav Livnu! Pozdrav Staroj Hrvatskoj! - naveli su na toj sranici.