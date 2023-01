Vučić: Mi ćemo do kraja ove godine izgraditi više puteva nego Tito, Milošević i DOS zajedno

Milomir Marić u emisiji "Ćirilica" ugostio je predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Sa predsjednikom Srbije Vučićem razgovarao o krucijalnim političkim pitanjima koja okupiraju čitav region.

- Urađeno je sve po proceduri, ja se svojom djecom ponosim, svuda mene oni negdje lično mogu da predstavljaju, ali u institucionalnom smislu ne. Zašto je otišao na dan RS, ako je to protivustavno, pitali su - rekao je Vučić govoreći o posjeti Danila Vučića Banjoj Luci.

Govoreći o napadima na djecu srpske nacionalnosti na Kosovu i uvredama u Sarajevu, predsjednik Srbije kaže da je situacija ozbiljna, kao i da će se tek usložnjavati.

- Situacija je za nas ozbiljna i usložnjava se. Bit će mnogo izbornih utakmica u regionu, a to znači novi napadi na Srbiju. Šta je ono što smo mogli da primjetimo? Na Badnji dan nakon incidenta, primjetili smo svi i mene je najviše zaboljelo, ludaka ima svuda, za mene je bilo interesantno da niko od EULEKS-a, Amerikanaca i UN nije rekao da su napadnuta naša djeca, neki su im imena navodili, ili dvije osobe, ali niko nije mogao da zaključi ko je napadač a ko je napadnut. Oni su djeca, pa i ovaj od dvadeset godina, oni su bili naoružani badnjim drvetom. Pucano je na njih samo jer su Srbi! To kažem da bi ljudi razumjeli koliko je pozicija države i naroda teška. Molim Vas, ja sam nažalost bio jedan koji se suprotstavljao albanskom teroru - rekao je Vučić i dodao:

Politička situacija Srbije i Kosova

- Priča oko sankcija je odvratna priča o nama, mnogo je junaka bilo koji su pričali kako ću uvesti sankcije nakon izbora. Oni su lagali, ja sam samo vodio državu i nisam znao šta će biti sutra, nisam mogao da se odreknem svog naroda. Ja sam čuvao poziciju koju smo postigli, mi smo sluga svake izgovorene riječi. Ajde da uvedemo nakon godinu dana? Šta treba da ukidamo Čajkovskog i Dostojevskog u školama, šta će djeca da nam uče, i da rušimo spomenike, pita on.

Navodi da je Beograd jedan od najbezbjednijih gradova na svijetu.

- Oni koji dolaze iz Moskve su protiv Putina, Ukrajinci su za Putina i to je jako zanimljivo, nešto je bilo slično devedestih u Srbiji. Ja ću da kažem da smo mnogo toga uspjeli, ali je to tako malo za naše ljude na Kosovu jer nam je ograničen prostor i zahvalan sam svima koji razumiju situaciju. Ja sam se uvijek ponašao odgovorno, mi nijedan potez nismo povukli, njihov posao je da štite svoje čedo po svaku cijenu, a to je naš problem. Zato moramo zemlju da gradimo i budemo snažniji, zato ćemo ulagati u namjensku industriju, izvozimo oružje mnogo. Rusi traže da prodajemo i njima, ali i da hoćemo ne možem, mi prodajemo EUNORU, haubica koja gađa ,a 40 i do pedeset. Kada ste slabiji vojno onda ste ništa – ističe on.

Kašnjenje voza i uništavanje infrastukrure

Osvrnuo se onda i na pitanja infrastrukture u Srbiji.

- Mi smo smanjili brzinu dva dana, ali to je skandalozno i takav odnos prema državi. Kažu kako sam nervozan, pa kako da ne budem! Kragujevac - Zastava, Krušik - Valjevo, Sloboda Čačak to su naše fabrike, mnogo ljudi je na bolovanju, mnogo njih ide u penziju. Ja se pitam kako misle da radi firma i da je super jer imamo oko 700 ljudi koji svakodnevno nisu na poslu, u Valjevu 500 u Čačku 400. Država je tu da se čeka, idu u inostranstvo, ja sam ovo sada rekao i znam da vam se ne dopada, ali ne mogu iz kože da iskočim. Litijum, samo neka mi neko objasni zbog čega nisu dali, Njemci i Amerikanci su glupi i prave pare, a mi smo pametni, pita on.

O novom predsjedniku

Pojasnio je da ne može i treći put biti izabran na funkciju predsjednika Srbije.

- Ja ne mogu da budem izabaran treći put po ustavu, i zato neću ništa da krijem. Planiram da uložimo novac u sve, ali igre više nema. Nemojte da ja govorim kakvi su sve sindikati, imamo ljude koji fantastično rade. Putevi, pruge Beograd-Niš, planiramo sve i to su velike stvari, nevjerovatne, ali moramo da budemo fer i ne možemo da podržavamo svaki štrajk. Mi smo sebe doveli u situaciju da izdvajamo veliki novac za košarkaške klubove, oni su plaćeni kao neki u EU, od države imaju ogroman novac i to samo jaka država može da finansira.

Govorio je i o uspjesima u njegovom mandatu.

- Kod mene lijepe vijesti ne dolaze, meni samo šalju od Kurtija i od ostalih koji pljuju po Srbiji. Neka mi neko pošalje nešto lijepo! Kad odem u Beograd na vodi, viđam one koji su bili protiv istog, a tamo su kupili stanove. Ali ne vrijedi, postoji kod nas to da nismo zadovoljni, Galerija je oborila sve rekorde, nekada je to bio Delta siti, Galerija je imala 103 hiljade ljudi, prije toga 119 hiljada za jedan dan. Mi imamo 4 miliona turista, 13 miliona noćenja, imamo razvijen turizam, nama Beograd privlači mnogo, Air Srbija je 21 milion u dobitku, a nekada su bili pred stečajem, danas imamo 24 aviona a nekada smo imali 11. Aerodrom, Prokop, metro, sve radimo i bit ćemo velegrad u pravom smislu te riječi.

Tema i finansije

Osvrnuo se nakon toga i na finansijski aspekt.

- Odličan signal kako nam je išlo u decembru, uvijek imamo najveći dio prihoda 15. u mjesecu, sve naplate se tada dešavaju i očekivano je 68 milijardi, mi ćemo imati skoro 80 milijardi. Imat ćemo 100 miliona eura više u kasi, ali imamo 130 miliona za gas, i potrebne su reforme u EPS-u imat ćemo jako niske korekcije cijena. Mi idemo u smjeru 1000 eura prosječna plaća do 2025. godine. Mi smo takvi, tako smo počeli i nas dvojica večeras kako kukamo, mi svi volimo da kukamo, ali je narod u pravu. Ja znam koliko su skočile cijene, ljudi vide i osjećaju i zato mi imamo povećanje plaća i najveće povećanje penzija u Evropi. Mi moramo da razumijemo da to nije izbacivanje novca iz ćupa, mi smo kumulativno bolji od svih posljednje tri godine. Najbrže rastuća smo zemlja u EU. Sada više ne može ni da se gradi, cijene su haos. Teško je, ali mi gradimo i pročitat ću vam zvanične izjave u kilometar – poručio je.

Ponovo se osvrnuo na puteve.

- Mi ćemo do kraja ove godine izgraditi više puteva nego Tito, Milošević i DOS zajedno. Mi smo malo uradili od 1990 do 2000 godine, to su sve bili zgaženi skakavci. Nijedna pruga nije urađena, samo rekonstrukcija 31 kilometar, ukupna investicija 27.5 miliona eura. Nula kilometara, ništa od rekonstrukcije. Vratili smo sve ljude koji su otpušteni, stopa nezaposlenih i zaposlenih. 25,4% stopa nezaposlenosti, ali je 2012. godine bila 54%. Mi smo defakto izgubili 400 hiljada ljudi, koji su nam davali penzije, i to je bio problem, tako je bilo 2012. ali je sada situacija daleko bolja. Poslije toga deset godina, danas imamo milion stanovnika manje, mi imamo sada sjajan broj i doliv je manji, ima ga ali mnogo manje – istakao je.

Putna infrastruktura

Dodaje da su nakon mostova i vraćenih dugova izgradili mnogo.

- Nadam se da ćemo uraditi ukupno 530 kilometara puta, to je za 11 godina više, nego oni za 20 godina. Pričamo o Grdeličkoj klisuri koju smo uradili, a koja je jako skupa i zahtjevna, Milošević je radio dio kod Preševa, Pakovraće-Miloš Veliki, obilaznica oko Beograda prema Pančevu i Ostružnica, do Orlovače.

"Y" krak koji često zaboravimo, završavamo parče Moravskog koridora, i mi sada završavamo taj dio puta, u martu ga otvaramo Pojate do Kruševca, završavamo Surčin koji izlazi na Miloš Veliki, Iverak-Lajkovac, vjerujemo da ćemo ove godine, do kraja sve da završimo. Također, Ruma-Šabac završavamo do avgusta, pit kroz Toplicu, to je siguirno za ovu godinu, već sa tim smo se približili 500 kilometara – pojasnio je.

Kaže da su planovi još 944 kilometara i da nisu odsustali od ciljeva.

O napadima na porodicu Vučić

- Malo ko nas ima da čuje, posebno u eri socijalnih mreža. Nikoga ne zanima kako se država vodi, već ih samo zanimaju njihove strasti. Kada je trebala krv, nijedan analitičar i političar se nije prijavio da pomogne, osim što su samo kritikovali svoju državu. Ti ljudi su jednako podli i opasni po državu, kao i oni koji nam kažu da prihvatimo nezavisno Kosovo, ali za mene to nije završena stvar i čuvam mir zbog naše djece, jer ničijoj majci ne bismo da vratimo dijete u kovčegu – poručio je.

Kaže da ne želi da nikoga da izjednačavaju, da svako ima svoje intere, ali da ne oni ne smiju sami sebi da odmažu i da traže od drugih što ne bi od sebe tražili.

- Šolakovi mediji su najavili omču oko vrata meni. Oni nisu rekli, ima sve na mrežama, pričaju kako smo uzeli 200 milijardi, to su besmislene izmišljotine. Razmišljam čime li će da me ucjene, oni mi skinu i donesu na papiru, i kažu kako ću morati da prihvatim Kosovo. To je omča Srbiji, ne Vučiću, ali je bitno da se Vučiću stegne omča. Zašto ne kažu narodu kakva je njihova politika prema Kosovu? Ja nemam nijednu kuću i vilu u inostranstvu, imamo jednu kuću u Čipoljiću, tu je naša kuća koju su nam spalili, sada je sređujem – rekao je.

Dodao je i da im iz EU niko ništa nije rekao.

- Nama je Evropa važna, rijetko ko je za taj naš put, ali moram da kažem i ono što nije toliko "popularno". Ne plašim se priče o klasterima, nikoga prije nas neće pustiti u Evropsku Uniju, brinem o investicijama, napustili su Rusiju olako, a tamo su imali mnogo više od nas. Mi javni dug držimo nisko, nikada neće preći 57 posto, i neka se niko ne sekira zbog toga. Novac je sada skup u svijetu.

Vučić o stanju u regionu

Osvrnuo se i na stanje u regionu.

O napadu da dijete i mladića srpske nacionalnosti na Kosovu pitao je :Kad ste vidjeli da su u Beogradu, zbog ubistva u NATO agresiji, ili 16 ubijenih u RTS-u da li je neko učestvovao u tim napadima pa zato šute?“

Prokomentarisao je i slučaj napada na Beograđane na Ilidži.

- Kada vidite šta se radi, razumijete neke stvari. Da ste vidjeli u štampi Sarajeva, Vučićevi tabloidi, oni su mislili da su zbog Zvezdare mislili da je Zvezda. Oni su napadnuti jer su iz Srbije, svi znaju, ali niko neće da kaže, jer ne smije da se kaže, a da je bilo obrnuto bilo bi drugačije. Bilo je mokrenja u džamiji, to je strašno i to nikome ne priliči, to je za muslimane sveto mjesto. Nama to nije problem, a njima je problem da glasno kažu Srbija ili Srbi. Oni žele Srbiju poraženu i na koljenima - rekao je Vučić.

O Bošnjacima u Srbiji

Govorio je i odnosima s Bošnjacima u Srbiji.

- Čudna je logika, od deset i po godina sam na vlasti, nikada nisam rekao ružnu riječ, a oni su me nazivali "snajperistom sa brda", onda su mi u montaži stavljali umjesto kišobrana puška. Ta matrica laži nije slučajno uspostavljena, sve oni znaju šta se radi, svaki naši razgovori nisu urodili plodom. Bošnjaci u Srbiji u velikoj mjeri glasaju za mene, jer vide šta im želim i da nisam protiv njih. Sve vrijeme se vodi ta vrsta kampanje, protiv mene. Isti je slučaj u Podgorici, ja sam odgovorio na dva pitanja možda o Crnoj Gori, jer smo imali bezbroj muka, pa sad ispada da ja držim cijeli svijet i ja plaćam novinare u Tel Avivu, dajte molim vas! Niko od Srba nije bio za to da sklonimo barikade, ja sam ih molio u Raški da to urade, ja sam znao da sam u pravu i samo sam htio da im sačuvam živote – kazao je.

Ističe da je na Srbiji da razgovara uprkos uvredama i brojnim tekstovima medija u Zagrebu protiv njega, kako bi se umirili odnosi, jer je to bitno za Srbiju.

- Da li vjerujem da je to moguće? Nisam veliki optimista ali se nadam... Ne postoji gore stratište, a da nije Aušvic i Jasenovac to stoji u Jeruzalimu i to ne može da se obriše! Mene nazivaju Putinovim slugom, da sam isti on i da će Srbija da napadne Sarajevo i Prištinu, a to je sve u dogovoru da se sruši Srbija i nisu se nadali da smo se podigli i ojačali. Ne ruše me jer imam debele usne ili sam snajperom ubijao, ruše me jer Srbija brzo napreduje i to se vidi na svakom koraku. Jedina zemlja koja nije uvela sankcije, a sad nas zovu a znaju da je je naš zakon takav da nema ratovanja. Je l smo malo glava izgubili u ratovima? Gubili smo glave na različite načine, i u svim sukobima ajde da sada sačuvamo naše ljude! Naše je da sačuvamo slobodarsku zemlju i samo donosimo svoje odluke – zaključio.