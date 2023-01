Vučić: Ponosan sam na svoju djecu, oni mene svuda predstavljaju

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na Happy TV.

Tokom gostovanja, Vučić je govorio i o navodnim učestalim napadima na sina Danila a osvrnuo se i na njegov nedavni boravak u Bosni i Hercegovini na proslavi neustavnog Dana RS.

- Svaki put kada odlazim na teritoriju BiH, ja se uvijek javim Dodiku, Željki Cvijanović, Komšiću i Bakiru Izetbegoviću, iako to nije moja obaveza. Računam da je to neki fer odnos, jer poštujem tu državu. Svima njima je cilj da napadnu mene, a nije prekršena nijedna procedura. Kriminalizacija porodice, šta je suština? Ja se svojom djecom ponosim, i Vukanom i Danilom i Milicom. I svuda oni mene negdje mogu da predstavljaju, ali institucionalno ne. Kad se ustanovilo da su to slagali, onda su se pitali zašto je otišao na Dan RS kad je to protivustavno. Ja sam ga vaspitao da voli Kosovo, ja sam ga vaspitao da voli RS - kazao je Vučić.