Milanović o pohvalama od Lavrova: Jednom sam ga vidio, bio sam hladan

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović jutros boravi u posjeti Zadarskoj županiji. Održao je konferenciju za novinare.

Predsjednik je komentirao javnu pohvalu ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, što je naišlo na negativne reakcije i komentare da je zabrinjavajuće da hrvatskog predsjednika hvali agresor.

Jednom se susreli

- To samo budala može misliti - rekao je Milanović te dodao:

- Žao mi je gledati saborske zastupnice kojima su zjenice velike ko gruzijske lubenice. To je činjenica. O čemu razgovaraju danas čelnici evropskih zemalja koji se sastaju u Davosu?

Ne zanima me i ne znam šta Lavrov time misli postići. Mene se to ne tiče. Ja sam se jednom samo s njim susreo, bio sam hladan s njim kao uvijek s Rusima, jer treba uvijek biti oprezan, za razliku od našeg Grlenca (Grlića Radmana) koji je otišao Lavrovu u Moskvu ničim izazvan, rat je već bio na rubu, i pozvao ga da dođe u Hrvatsku, prenio poziv Putinu.

Katastrofalne greške

Kako je istakao Milanović, napravljen je niz katastrofalnih grešaka.

- Ovakve zemlje nisu nikada dobre u ratnim sukobima. Na nama nije da moraliziramo i da se priprema na najgore, nego da izbjegnemo najgore. Jesmo li pomogli Ukrajini? Jesmo im poslali oružje? Ali obuke ukrajinskih vojnika neće biti - rekao je Milanović. Dodao je da je da je to zato što većina hrvatskih građana ne želi.

- Niko normalan nije za Rusiju i protiv Ukrajine - rekao je potom.

Komentirao je ministra odbrane Marija Banožića i kadroviranje u Oružanim snagama.

- Niz položaja nije popunjen u Oružanim snagama. Mi ne znamo jesu li ljudi pod izvidima ili ne, ja nemam te informacije, imate li ih vi? Užas, to je tipična njihova igra. Moramo sazvati sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost i Plenković to eskivira već mjesecima i sad hoće telefonsku sjednicu. Neće biti telefonske sjednice, to nek radi sa svojom vladom - rekao je Milanović.

Osvrnuo se i na pismo Borelja.

- Tretira nas se kao bezveznjake, kao zadnje od zadnjih - rekao je Milanović o pismu Borelja Grliću Radmanu o zahtjevu da Hrvatska sudjeluje u misiji u BiH, koje je već spominjao.