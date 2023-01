Vučić: Čekaju nas teški razgovori u Kosovu, njih jedino zanima kako da ga se odreknemo

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za RTS iz Davosa da u zemljama regiona postoji pad entuzijazma za ulazak u EU, posebno u Sjevernoj Makedoniji i Srbiji - prije svega zbog političkih zahtjeva koji dolaze.

Govoreći o ekonomskoj situaciji, Vučić ističe da Srbija neće moći da računa na ogroman priliv evropskih investicija i veliku podršku koju su imali ranije, već će morati da se osloni "na svoje snage".

U petak ga, kaže, očekuje vrlo težak razgovor sa "velikom petorkom". Njih zanima kako Kosovo da bude primljeno u međunarodne organizacije, to je smisao, i kako Srbija da se odrekne Kosova, kaže Vučić ističući da se nada da će razgovori biti manje teški nego što očekuje.

O razgovorima u Davosu

Aleksandar Vučić je, u intervjuu za RTS, rekao da se tokom Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu trudio da ima racionalan pristup.

- Naravno, govorili su predstavnici svih zemalja i ono što je bilo jasno to je da postoji pad entuzijazma za ulazak u EU u zemljama regiona, posebno u Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. To je prije svega zbog političkih zahtjeva koji dolaze, a tiču se ili nacionalnog identiteta ili teritorijalnog pitanja - naveo je Vučić.

Kako kaže, trudili su se da vide i neke druge stvari koje su važne.

- Rast u eurozoni i EU će biti između 0,5 i 0,7 posto i to u narednih nekoliko godina, ukoliko ne dođe do brzog zaustavljanja rata u Ukrajini. Što znači da nećemo moći da računamo na ogroman priliv evropskih investicija, ni na toliko veliku podršku koju smo imali ranije, već da se oslonimo na svoje snage i vidimo šta je to što sami možemo da radimo - kaže Vučić.

"Kampanja protiv Srbije"

Govorio je, ističe, i o "lažnim optužbama koje postoje u toj kampanji protiv Srbije".

- Kako će ruske sluge da napadnu iz Beograda sve u regionu a da niko nije rekao izvinite, ali sam govorio i o perspektivama Srbije, o daljem privlačenju investicija, o svemu onome što je dalje pred nama. Trudio sam se da racionalizujem stvari, iako je to ovdje uvijek teško. Meni je drago što smo uvijek ovdje zastupljeni, ali ovo je postao klub istomišljenika - svi oni koji nisu su ustvari izuzeci koji samo potvrđuju pravilo. I po pitanju rusko-ukrajinske krize gdje nema nimalo realnog i racionalnog pristupa, već prosto je ideološki zasnovano, ali i po pitanju Kosova gdje također niko ne želi da čuje ni šta kaže međunarodno pravo, ni kakve rezolucije postoje već imaju njihov interes i njihovu silu i to je to - rekao je predsjednik Srbije.

Odgovorio je i na pitanje da li je imao priliku da razgovara sa Kurtijem.

- Ne, ja sam namjerno pustio, pošto neki kažu gdje su me smjestili, oni su me molili da sjednem u prve redove, ja se namjerno izdvojim negdje u ćošak, pa ih slušam. Onda ja govorim, pa svi moraju da se okrenu i da slušaju. Nisam imao priliku, mi razgovaramo u Briselu, ne znam ni šta da razgovaram sa njim. Ja ne smijem zbog pravila da govorim šta je on govorio, a li bilo bi interesantno - možda će se jednog dana naći neko mjesto u nekoj knjizi, pa bar da parafraziram. Ali možete da zamislite - ističe Vučić.

Posjeta "velike petorke"

Na pitanje šta očekuje od sutrašnje posjete "velike petorke" koja dolazi u Beograd, među kojima su specijalni predstavnik EU za dijalog Miroslav Lajčak, savjetnik francuskog predstavnika, njemačkog kancelara - odgovara: "Veoma težak razgovor, jedan od najvažnijih razgovora koje smo imali u prethodnim godinama i koje ćemo imati".

- Vrlo, vrlo težak razgovor... Nadam se da će biti pomaka, i da će razgovori biti malo manje teški od onoga što očekujem, ali to je samo moje pusto nadanje. Što se tiče naroda na Kosovu, ne mislim da to njih posebno interesuje, njih interesuje kako Kosovo da bude primljeno u međunarodne organizacije, to je smisao, i kako Srbija da se odrekne Kosova - kaže Vučić.

Pred sutrašnji dolazak posrednika oglasio se i specijalni izaslanik Njemačke Manuel Saracin, i iznio stav Berlina da Srbija ne može da postane članica Unije ako ne prizna Kosovo i da se zalaže za učešće Srba u institucijama na Kosovu.

Vučić je na to rekao da se on također zalaže za učešće Srba u kosovskim institucijama i da se za to zalagao deset godina.

Problemi na Kosovu

- I oni su bili dio kosovskih institucija ali problem je što neki krše Briselski sporazum, istovremeno su počeli da hapse Srbe ni zbog čega i da ih optužuju za terorizam... Počeli su da zabranjuju ljudima da izlaze na birališta, elementarna demokratska, ljudska prava, da zauzimaju opštinske izborne komisije na silu specijalnim jedinicama, da bi 12 sati poslije toga otkazali te iste izbore, što su također znali i prije toga. Počeli da zabranjuju dovoz lijekova u bolnicu u Mitrovicu. Počeli da izmišljaju trikove ne bi li izazvali neke incidente, novu provokaciju i za lične karte i za tablice, a na kraju krajeva uslov za ulazak u kosovske institucije bio je formiranje Zajednice srpskih opština, a deset godina nije formirana. Ja sam siguran da Saracin zna šta su uslovi, a sad, to što malo više voli da bude na drugoj strani nije ništa neočekivano, a svakako nije ništa novo - rekao je Vučić.

Komentarišući razgovor sa premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem, Vučić je rekao da je dobro da se razgovara.

- Gotovo sve teme smo otvorili, političke i ekonomske, i razgovarali o konkretnim stvarima koje zajednički možemo da radimo u budućnosti - od infrastrukturnih, saobraćajnih projekata, nekih drugih stvari koje ljudima treba da olakšaju život. Ja ne mislim da treba da radimo na velikim pričama, uz pompu, oduševljenje i tako dalje, ali kada radimo na malim koracima i kada stvari mijenjamo u interesu građana, onda mislim da je to dobra vijest - kaže Vučić.

Komentarisao je i to što je u centru pažnje odluka Evropskog parlamenta da pokrene istragu protiv komesara Varheljija - a danas se oglasila Stranka slobode i pravde koja je podržala tu odluku, tvrdeći da su oni ukazivali na probleme i o stavu prema slobodi medija i vladavini prava.

- Ja sam sada čuo da neko iz Srbije može da podrži istragu protiv Varheljija. Žao mi je zbog toga, mislim da je to krajnje neodgovorno... Hoću da ljudi shvate o čemu je riječ. Skupili su se neki koji sve što su radili, sve amandmane koji su osvajali, su ogoljeni antisrpski amandmani. Neskriveno. Cijela rezolucija, sve je pravljeno samo da bi se uradilo nešto protiv Srbije. Onda ste našli jedinog komesara koji nije bio antisrpski orijentisan. Pretjerao sam, ali jedan od rijetkih, ali nađete nekog iz Srbije koji hoće da podrže akciju onih koji jesu antisrpski orjentisani koje znamo - od Fon Kramon do ne znam ni ja koga sve, koji podržavaju akciju protiv Varheljija, onda se i u Srbiji nađe neko ko podržava akciju protiv nekoga ko je pomagao i Srbiji i svim ostalima na Zapadnom Balkanu. To je stvarno teatar apsurda koji živimo. To pokazuje da je nekima vlast sve u životu a ne interesi svoje zemlje - rekao je Vučić.

"Varhelji nije ništa nažao Srbiji uradio"

Ističe da je Varhelji jedan od ljudi koji ništa nažao Srbiji nije učinio.

- Ako mu je to grijeh, onda je stvarno zgriješio i onda će ta istraga dati izvanredne rezultate. Kad govorite o vladavini prava, Vlada je jučer usvojila te prijedloge pravosudnih zakona za koje smo dobili sve moguće pohvale, i EU i Venecijanske komisije i Vijeća Evrope. To nigdje to nije vijest, možda je Varhelji kriv i za to, jer nikoga ne interesuje za ono što postignemo sa Evropskom unijom - dodaje predsjednik Srbije.

Vučić je govorio i o trenutnoj ekonomskoj situaciji u svijetu i o njenom uticaju na Srbiju. U tom kontekstu, ističe, akt predsjednika SAD Džozefa Bajdena je promijenio sve, kao i rat u Ukrajini.

- U kom oni ulažu 430 milijardi dolara, dakle u industriju čipova, a Meksiko i Kanada rade proizvodnju, gdje Evropa u hajtek industriji ne može da prati Ameriku i Kinu, jer negdje oko 9,8 ukupne proizvodnje čipova je na evropskom tlu, slično se dešava i sa litijumom jer Amerika i Kina kontrolišu najveći dio proizvodnje baterija u svijetu, ali i Evropa mora da nađe svoje resurse. Amerika je tu pristupila i protekcionizmu, sada će i Evropa da pristupi istim mjerama. Sjećate se koliko je nama bilo zabranjeno da ulažemo u Air Serbia-u i sve kompanije zbog tzv. nedozvoljene državne pomoći, tako da će sada biti sipajte pare koliko možete, ali suština je kako da održimo rast na 2,5 posto jer će Evropa će ići na plus 0,7 - kaže Vučić.

Ističe da se mora razmišljati o tome kako da se privuku investicije sa različitih strana.

- Imao sam priliku da razgovaram sa južnokorejskim predsjednikom, njihovom Hyundai grupom, ali sa onim, iz onoga što je nešto poput privredne komore, ali mnogo važnije nego privredna komora kod nas, jer oni imaju direktan uticaj na ulaganja i nadam se da ćemo privući korejske investicije, i moramo da se dalje razvijamo, rad, rad i to je to - poručuje Vučić.