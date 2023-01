Ana Brnabić o sinu Igoru: To mi je bio jedan od najljepših trenutaka 2022. godine

Premijerka Srbije Ana Brnabić nedavno je govorila o sinu Igoru, kojeg je dobila 2019. godine.

Ona je u oktobru položila zakletvu u Skupštini Srbije, a nakon toga joj je Igor potrčao u zagrljaj. S obzirom na to da se on ranije nije pojavljivao na ovakvim događajima, fotografije su privukle pažnju.

Jedan od najljepših trenutaka

- To mi je jedan od najljepših trenutaka u 2022. godini i to je moja snaga. Nije znao šta se tačno dešava. On je suviše mali, ali mislim da je razumio. On nekada gleda vijesti sa mnom, tako da sve zna - rekla je Brnabić za Alo.

Otkrila je i kako Igor reaguje kada je ugleda na TV ekranu. Također je spomenula i mlade ljude u Srbiji.

Uskoro će napuniti četiri godine

- Kada gostujem na nekoj televiziji, pokušava da me dozove. I dalje ne razumije da ne mogu da ga čujem kada sam na ekranu. Vrijeme brzo prolazi, on će uskoro napuniti četiri godine. Onda pomislite da nemate mnogo vremena da mijenjate stvari, a morate svaki dan da date sve od sebe. Zato svaki dan pokušavate nešto da učinite da sva djeca u Srbiji žive u zemlji na koju mogu da budu ponosni. Čvrsto vjerujem da danas mladi mogu da budu ponosniji na svoju zemlju nego što su bili prije 10 godina - dodala je.

Anina partnerka Milica Đurđić se 2019. godine podvrgla vantjelesnoj oplodnji. Ona se u septembru prošle godine pojavila na protestu pripadnika LGBT populacije u Beogradu, čije je održavanje zabranio MUP Srbije.