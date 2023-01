Milanović o učešću Hrvatske u misiji Althea: Borelj misli da smo retardirani

Predsjednik Republike Zoran Milanović danas i sutra boravi u službenoj posjeti Mađarskoj na poziv predsjednice te države Katalin Novak.

Govorio je o brojnim temama, a ponovo se osvrnuo i na pismo šefa EU diplomatije Žozepa Borelja (Josep Borrell) kada je odgovarao na pitanje kako komentariše optužbe za korupciju koje EU upućuje Mađarskoj.



- Šta znače optužbe za korupciju? Kako se to dokazuje? Zalijepiš etiketu cijelom biračkom tijelu i odlučiš da ih se mora kazniti. Meni je svejedno hoće li LGBT ustanove biti na 100 ili 150 metara od škole, ali da bi penalizirao cijeli narod kao što su Mađari, to je uništavanje cijele EU. Ja sam u Briselu proveo godine, studirao sam evropsko pravo. Koju to vladu bira evropski parlament, kome odgovara predsjednica Evropske komisije - upitao je.

O Boreljovom dopisu Hrvatskoj

Nastavio je i o Boreljovom dopisu upućen Hrvatskoj.

- Borelj je prije mjesec dana uputio dopis Hrvatskoj pun laži, u kojem nas tretira kao da smo retardirani. Ispričavam se na izrazu, kao da imamo posebne potrebe. Da bi nam onemogućio da budemo prisutni simbolički u misiji ALTHEA u BiH. Pokušavam bit pristojan, ali u nekom trenutku moraš reći dosta - rekao je Milanović pa nastavio:

- To je kao kada dijete s teškoća u razvoju i pita skrbnika može li van, a majka mu kaže ne može sprema se mrak, a razgovor se odvija u podne. Dijete prihvati taj odgovor. Hrvatska nije to dijete. Ta vrsta odnosa duboko iritira. Danas je to Mađarska, sutra će biti neka veća država koju će trebati dovesti u red. To je bila i Poljska do jučer. Danas su oni zbog okolnosti u Ukrajini super. Sutra će ponovno doći na red - rekao je

Sankcije Rusiji

Za sankcije Rusiji ponovio je da su loše.

- Sankcije su katastrofa, to je totalna glupost. Pitanje je samo koliku će štetu nanijeti. Zbližili smo Rusiju i Kinu, kome je to u interesu. To su sve pitanja ljudima koji donose odluke u moje ime. Čekam odgovor. Inače, stavovi Orbana i mene, s njim se oko toga nisam čuo, nismo o tome razgovarali - kazao je te dodao:

-Kada kažem da je to proxy rat, onda ja citiram riječi ukrajinskog ministra odbrane. On je srećom živ za razliku od ministra unutarnjih poslova. U ovome ratu jedina prava žrtava je Ukrajina i za rješenje jedino za stol moraju sjesti Washington i Moskva. NATO se ukrajinskom krvi bori protiv Rusije, ali za to nema sluha. Neću dopustiti da nas se pretvori u malog psića u čoporu koji samo ide i laje - rekao je Milanović.