Vučić o Lalićevom svjedočenju: Znali smo da je snajper za mene

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas povodom svjedočenja okrivljenog saradnika u slučaju Belivuk, Srđana Lalića, da će se tužilaštvo i službe baviti njegovom izjavom koja se tiče planova za rušenje vlasti u Srbiji i umiješanosti ljudi iz službi, kao i iz crnogorskog ANB.

Lalić je na suđenju izjavio da su Veljko Belivuk i Marko Miljković, kao i Radoje Zvicer i ljudi iz bezbjednosnih službi, prije svega dijela crnogorske službe ANB, planirali da sruše vlast u Srbiji, prije svega da ubiju predsjednika Aleksandra Vučića, koji je, kako je kazao, bio glavna meta.

Ne smije da laže

- Ovo je prvi put javno da smo čuli, ali smo znali o umiješanosti pojedinaca iz različitih regionalnih službi - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara u Sofiji.

On je podsjetio da Lalić kao okrivljeni saradnik ne smije da laže zbog sebe.

- On ne smije da laže, to ljudi treba da znaju. On je okrivljeni saradnik. To je jedini razlog. Svi ostali smiju da lažu, a on je jedini koji ne smije da laže. Ako slaže on gubi mogućnost saradnje i dogovora koji je postigao sa tužilaštvom, a on je postigao dogovor da odleži 18 godina, a ovako bi morao da laži još 45, 50 možda i 60 godina. Dakle, on sebe spašava govoreći istinu, a druga je stvar što to ruši sve laži i sve neistine koje su neki izgovarali u proteklim godinama - rekao je Vučić.

Nadležne službe obavile svoj posao

On je dodao da to govori kakva se kampanja i kriminalizacija vlasti provodila sve vrijeme i koliko je tu neistina bilo.

- Ali što se mene tiče, ja sam znao i tog dana kada je pripremano, znao sam da je snajper za mene. Nije to bila tajna neka i nadležne službe su obavile svoj posao za razliku od onih koji to nisu uradili 2003. godine - naveo je Vučić.