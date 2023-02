Vučić: Obračunali su se s onim koji ne misle isto, glavna su vijest u Prištini

U toku je sjednica Skupštine Srbije, a na dnevnom redu je izvještaj o Kosovu. Sjednici prisustvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsjednik Srbije je optužio Nebojšu Zelenovića, opozicionog političara da izvlači njegove riječi konteksta.

- Da govorio sam da je dobro da se sakrijemo pod kamen, neko vrijeme smo i uspjevali. Nije bilo moguće zbog svih onih koji su želeli da nas otkriju ispod tog kamena i podsjećali nas da Srbija nije uvela sankcije Rusiji i da mora hitno da ih uvede. Neki su prije izbora govorili da nisu za sankcije, pa su promijenili ploču. Imamo mi i druge interese, zbog kojih moramo da sa našim tradicionalnim partnerima imamo dobre odnose. I Sa Kinom i sa Rusijom i sa svima. Vojna neutralnost je nešto što je Narodna skuština izglasala, narod želi da naša vojska čuva nebo i zemlju, a ne NATO – rekao je Vučić.

Od neprijatelja pravimo prijatelje

Istakao je da je najvažnija sigurnost Srba, a i da Kosovo ima dobre odnose sa NATO-om.

- Da KFOR molimo da nečije želje za uništavanjem Srba suzbije i da se ponaša odgovorno. I jesu se ponašali odgovorno. Ne mislim da je naš interes da ulazimo u NATO, naravno da moramo da sarađujemo i od neprijatelja pravimo prijatelje. Ovo je opredjeljenje Srbije i ne mislim da će se uskoro mijenjati. Plašim se da bi cilj velikih bio da dodatno ponizi cilj Srbije i Srbiju. Kažete da li se zalažemo i imamo li oročeno članstvo u EU – pita Vučić.

Pojašnjava da je ta tačna 7. ili 8. u inicijativi i da govori kako je potrebno da dođe što više investicija koje će doći iz Evrope do zajedničkih biznis konferencija.

- Tražio sam da mi precizno kažu šta je to. Na to odgovor još nismo dobili. Vrijeme je da se ponašamo odgovorno. Ne mogu da razgovaram sa onima koji su došli da unize Skupštinu i da pokušavaju da se obračunavaju fizički sa onima koji ne misle isto. Bijedno je to izgledalo. Toliko jadno da nemam riječi, mene je bilo sramota. Da to uradite Srbiji na današnji dan, da budete glavna vijest u svim Prištinskim medijima? I šta ste epohalno rekli i uradili? Ništa kao i obično - odgovorio je predsjednik Srbije Vučić na izjave narodnog poslanika ispred koalicije "Moramo" Nebojši Zelenoviću.

Nema racionalnog pristupa

Riječi je bilo i o sankcijama Rusiji.

- Ratni sukob bit će širi i većih razmjera. Bit će nam nemoguće i kad hoćemo da se sakrijemo, da se sakrijemo. Ne zato što nemamo jasan stav, već zato što imamo i suviše jasan. Jer znamo kako je Srbija izgledala kada je bila pogođena sankcijama i ne moramo biti među svima koji moraju samo da služe nekome – istakao je Vučić

Podsjetio da su izbori u Rusiji 2024., da će biti izbori u SAD-u, u Poljskoj su na jesen i da to izaziva mnogo nervoze, a da niko neće popustiti.

- Niko neće da racionalno pristupa rješavanju problema. Neće niko da čuje i ako ste to htjeli da kažete u pravu ste. Nisu htjeli ni da nas čuju. Procjenjujem da nam još vitalni interesi ugroženi. Kada procijenim da su ozbiljno ugroženi, neću je žrtvovati zbog bilo koje druge zemlje. Politika vojne neutralnosti, slobodarska, to je naša politika. Vidjet ćemo u kom smjeru će to dalje ići. Predstoje veliki problemi, tek će ih biti i u energetici i u hrani i u svemu drugome.

Ponovio je da je odluka o litijumu katastrafolna.

- Odsjekli smo sebi nogu i nikada neću razumjeti zašto. Olaf Šolc je išao po Južnoj Americi da traži pristup rudnicima jer se tržišta razvijaju i idu naprijed. Uništili smo zapad Srbije, uništili Srbiju i njen rast. Moramo da nađemo nove izvore rasta, da vidimo šta ćemo da radimo. Kažu da sam bio na tajnom sastanku u Briselu. Sa mnom je bilo dvojica ministara i dvojica savjetnika. Razgovarali smo sa potpredsjednikom Evropske komisije o mineralima, metalima, ja htio da pričamo o litijumu a oni ne žele da pričaju sa nama zbog neozbiljnosti oko litijuma. To je ta velika tajna i zločin koji sam počinio – zaključio je.