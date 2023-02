Davor Gjenero za "Avaz": Milanović ugrožava Hrvatsku!

Zoran Milanović sve više i neugodnije ugrožava međunarodnu poziciju Hrvatske, kazao je za “Avaz” politolog i politički analitičar Davor Gjenero komentirajući posljednji istup predsjednika Hrvatske u kojem se, između ostalog, protivi slanju naoružanja Ukrajini i iznosi ruske stavove kako Krim više nikada neće biti dio Ukrajine te da je Kosovo oteto od Srbije.



Prvi pogled

- Njegove eskapade teško je više nabrojiti, a najviše ih je, svakako, vezano uz politiku prema BiH. U početku su one bile primitivno nacionalističke, ali, kako vrijeme odmiče, sve je jasnija i prepoznatljivija poveznica Milanovićeva pogodovanja patogenom utjecaju Putinova totalitarnog režima - kazao je Gjenero.

Dodaje da je Milanović “u jednom dahu” izgovorio zahtjev da se Ukrajini obustavi vojna pomoć, jer ona samo produžava rat, te samo na prvi pogled nepovezanu tvrdnju da je Kosovo „oteto Srbiji” protivno međunarodnom pravu.

- Paradoks je to što je Hrvatska u vrijeme mandata predsjednika Stipe Mesića nastupila pred Međunarodnim sudom u Haagu (ICJ) kao svjedok u korist Kosova, u procesu koji je Srbija (tadašnji ministar vanjskih poslova Vuk Jeremić) pokrenula, želeći dokazati da je Deklaracija o neovisnosti Kosova protivna međunarodnom pravu - istakao je Gjenero.

Svako poređenje

Zato je, naglašava, nakon te presude svako poređenje Krima i Kosova s međunarodnopravnog stajališta deplasirano.

- Kad predsjednik Republike, nasljednik Stipe Mesića, negira tu presudu, on razara kontinuitet državne vanjske politike. Ne čini to Milanović prvi put. Ozbiljne države drže do kontinuiteta i iz sustava potiskuju one koji ga ugrožavaju, a Mesićev „acquis”, njegova baština u tom kontinuitetu, nije vezana samo uz Kosovo nego je ona i u odnosu prema Hrvatima u BiH, kojima je Mesić jasno poručio da je Sarajevo njihov glavni grad, i da ondje moraju rješavati svoje političke probleme - rekao je Gjenero.

Sve razara

Gjenero kaže da kontinuitet, Tu Mesićevu baštinu, Milanović sistemski razara.

- Često čineći to i u korist patogenog utjecaja Rusije na Balkanu i u BiH - kazao je Davor Gjenero.