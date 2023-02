Objavljen novi snimak tučnjave: MMA borci tukli pripadnika HGŠS-a

Dnevnik Nove TV objavio je snimak na kojem se vidi početak drame s Platka, gdje su MMA borci pretukli pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSŠ).

Vidi se kako je vozilo ušlo na stazu i kako se zaglavilo u snijegu. Za sada je prekršajno prijavljeno pet osoba, policija je pojasnila kako među njima nije povrijeđeni pripadnik HGSS-a, a ranije je objavljeno da je među prijavljenima njihov pripadnik, piše Dnevnik.hr.

Video možete pogledati OVDJE.

Ovaj slučaj je otvorio još jedno pitanje. Zašto je “driftanje” na Platku – komunalni prekršaj? Ispada da na cesti ne smijete vozilom divljati, ali na livadama, skijalištima – možete, jer je to, eto, komunalni prekršaj. Prvu kaznu su već platili i to za izvlačenje iz snijega.



- Odradili smo to sa ratrakom sa strojem za uređenje skijaške staze jer to je jedino vozilo koje se može kretati po ovako dubokom snijegu, trajalo je nekoliko minuta da se to napravi i cijena koja je naplaćena da se to napravi je 265 eura - rekao je Alen Udovič, direktor GSC-a za Dnevnik.hr.

Saobraćajni stručnjak Goran Husinec zatečen je nevjerojatno malim kaznama.

- Baš me zanima da netko u Austriji uđe u skijašku stazu pa da malo drifta po stazi bi li prošao samo s novčanom kaznom ili bi tu bile puno veće kazne - rekao je Husinec.

No, automobili nisu rijetkost na skijaškoj stazi na Platku.

- Takvih slučajeva imamo 3-4 puta godišnje, nikada se nije ovako nešto desilo da se priča razvije u ovako stravičnom obliku - rekla je načelnica Općine Čavle Ivana Cvitan Polić.

Čavlanski komunalni redar čim dobije prijavu policije vlasniku vozila ispostavit će kaznu u rasponu od 66 do 265 eura za komunalni prekršaj.

- Stvarno nikad nije bilo dok su ljudi bili na Platku. Znači događa se u nekim noćnim satima kada nema ljudi na parkingu ovo na stazi je bilo rijeđe - rekla je načelnica Čavle. A struka kaže da zakon treba mijenjati.

- Adekvatna kazna bi bila definitivno oduzimanje vozačke dozvole i privremeno oduzimanje vozila pa da sudac odluči šta s tim mladim čovjekom - smatra Husinec.

No da bi do promjene došlo – prvo treba doći do izmjene zakona koji bi ovakvim vozačima osigurao osim udara po džepu i u najmanju ruku gubitak vozačke dozvole - prenosi Dnevnik.hr.