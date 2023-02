Protesti u Zagrebu zbog smrti novinara Matijanića

Protest Hrvatskog novinarskog društva (HND) ‘‘Oprostite što smetam, ne mogu disati‘‘, organiziran šest mjeseci od smrti novinara Vladimira Matijanića, počeo je danas ispred Novinarskog doma u Zagrebu s ponovljenim zahtjevima za smjenom ministra zdravstva Vilija Beroša.

- Krenut ćemo na Markov trg da kažemo Viliju Berošu i AP (premijeru Andreju Plenkoviću) što mislimo o tome kako i na koji način bešćutno zataškavaju cijeli ovaj slučaj‘ - kazao je predsjednik HND-a Hrvoje Zovko na početku prosvjeda na kojem se do 13 sati okupilo više stotina novinara i građana.

Zovko je istaknuo i kako prosvjed nije usmjeren protiv zdravstvenih djelatnika te je zahvalio svima koji su se odazvali na, kako je istaknuto, prosvjednu šetnju.

Okupljanje novinara i građana ispred Novinarskog doma počelo je oko 12 sati, a nakon toga nešto prije 13 sati je počela prosvjedna šetnja od Novinarskog doma prma Trgu Republike Hrvatske, Frankopanskoj do Ilice, Ilicom do Trga bana Josipa Jelačića, te Zakmardijevim stubama do Gornjega grada na Markov trg.