Vučić: Ne mislim da su u ovom trenutku izbori najbolje rješenje

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u Nacionalnom dnevniku na televiziji Pink. Vučić je govorio o aktuelnim dešavanjima u Srbiji.

Vučić je na temu Kosova, o odnosu sa SPS-om i šta očekuje građane u narednom periodu rekao "da smo govorili o Kosovu i da misli da smo mnogo važnih tema pokrenuli".

Predsjednik Srbije Vučić izjavio je da na posebnoj sjednici Skupštine na kojoj je usvojen izvještaj Vlade Srbije o Kosovu nije bilo jedinstva u parlamentu i da nisu u pitanju političke razlike, već da opozicija ima za cilj samo da obori SNS i njega kao lidera.

Optužbe za izdaju

Gostujući u Nacionalnom dnevniku TV Pink Vučić je rekao da je uložio mnogo truda da se pripremi za tu sjednicu i da su ljudi mogli da vide i razumiju koliko je teška "naša pozicija, a sada posebno zbog rata u Ukrajini, dok su se predstavnici opozicije trudili da iznose optužbe i da izazovu incidente".

- Nismo bili ujedinjeni u parlamentu povodom Kosova, nisu u pitanju političke razlike, već da oni imaju samo cilj da obore SNS i mene kao lidera - poručio je Vučić i naveo da se trudio da bude racionalan i da "imamo objektivan pristup i u miru razgovaramo o neophodnosti očuvanja stabilnosti u regionu, da dođemo do rješenja", dok su drugi, kako je naveo, iznosili optužbe bez dokaza.

- I lično sam uložio mnogo energije, mnogo truda, mislim da su ljudi mogli da vide koliko je teška naša pozicija, ne zato što je kriv neko od danas, čak ne ni od jučer. Trudio sam se da budem realan, da budem racionalan. Iznenadilo me da sam vidio da je to bilo pripremano, i to može nekom laiku da izgleda kao spontano. Zaključio sam još istog dana, vidio sam kako je cijeli performans bio planiran. Za 15 sati su zakazali protest ispred skupštine, trebalo je da se upadne u skupštinu, da me optuže za izdaju. Želja je bila da optuže mene za izdaju, a da mi ne pruže priliku da im odgovorim. Nisu očekivali da će neko da bude dovoljno miran, da sve to istrpi. Nije problem kad trpite sve vrijeme udarce jer sam na to naučio - kaže Vučić.

"Uvrede nisu dovoljne"

- Uvrede nisu dovoljne, ok je da ih ponekad izgovorite, to je politika. Ima nešto od čega ne možete da se odbranite, kad vam neko kaže Ana Brnabić ima hrvatski pasoš. Plan je bio da ja ne smijem da izgovorim nešto, da bude da se narod samoinicijativno okupio, a pošto se to nije desilo, onda su se umirili.

Šta je to što mi moramo da uradimo, moramo da gledamo da sačuvamo mir i ne smijemo da se ponašamo parolaški i neodgovorno. Mislim da ljudi prepoznaju tu vrstu posvećenosti, marljivosti.

Svi na političkoj sceni vole da glume žrtve. Koliko puta je pomenut Briselski sporazum u negativnom kontekstu? Sto devedeset i nešto puta. Mislim da u politici ne smije da bude foliranja. Da hoće da vide da se neko bori za njih, a ne da se neko sklanja. Kažite mi koliko imate negativnih tekstova o toj partiji. Možda tri. Ja treći put učestvujem u raspravi i moram da slušam najteže uvrede. Nije riječ o kuknjavi, moj posao je da to trpim. Svi bi da učestvuju u vlasti, kad je lijepo. Vidio sam i kada je krenuo napad na nas u skupštini, ponosan sam na ljude iz SNS-a koji su bili jedinstveniji nego ikada. Žao mi je što to nisam mogao da vidim kod svih ostalih - rekao je Vučić i dodao:

- Ne mislim da je naročito važno ko je koga pozivao, ne mislim da treba da pravimo špansku seriju. Postoje stvari o kojima neću da govorim. Sutra ću sa Dačićem da se vidim, da razgovaram s njim. Ne mislim da su izbori dobro rješenje. Lično nemam povjerenje u njih. Mi poštujemo tu političku partiju, nemamo problem sa tim, ali sada znamo da u teškim vremenima možemo da se oslonimo samo na sebe.

Problemi sa kojima se Srbija suočava

Vučić se osvrnuo i na probleme sa kojima se Srbija suočava.

- Govorili smo o svim problemima sa kojima se država suočava, govorimo o državi i o onome što moramo da uradimo na državnom nivou - rekao je Vučić o sastanku sa ministrima iz redova SNS-a.

- Žao mi je što sam viđen kao remetilački faktor. Moj posao je kao predsjednika da o državi brinem, nikad nisam izgovorio da želim da budem predsjednik vlade, niti mi je to želja niti sam to izgovorio. Ljudi misle da je vlast nešto bez čega neko ne može da živi. Naš posao je da sačuvamo državu i da gledamo kako što više da napreduje.

Naše je da se ponašamo fer, ni o kome nećemo da govorimo loše. Da li će biti izbora do kraja godine, to je već druga stvar. Ja sam sve samo nisam ni drogiran ni pijan, a ni tako glup kao što misle. Sutra imam zakazanih 14 sastanaka. Opet su mi potrebna dva dana u Skupštini da ih ubjedljivo pobijedim.

Skupština SNS-a

Vučić je o poslaniku SPS koji je danas dao ostavku, rekao da neće da učestvuje u hajci jer je riječ o poslaniku koji je bolji 90 posto od ostalih.

- 27. maja bit će održana skupština SNS-a. Prije toga ću ja ići u narod, u posjetu svakom okrugu u Srbiji. Tada ćemo donijeti odluke o svim velikim pitanjima. Do kraja 2025. godine pokušat ćemo da penzija bude do 450 eura.

Imamo mi veće nalazište zlata u Žagubici, značajno veće. Rudnici podižu zemlju, oni najviše doprinose rastu BDP-a.

Osvrnuo se i na rat u Ukrajini.



- Očekujem dodatnu eskalaciju, očekujem odluku o slanju aviona F16 i to će dovesti do potpune eskalacije sukoba, očekujem mnogo loše vesti - rekao je Vučić o ratu u Ukrajini.

Vučić je razgovarao i sa Ivicom Dačićem.

Ministri nisu želeli da daju izjave novinarima, a predsjednik Izvršnog odbora SNS-a Darko Glišić je dodao da će to učiniti drugi put. Na sastanku na koji su došli oko 12 sati bili su Nikola Selaković, Darija Kisić, Goran Vesić, Zoran Gajić, Miloš Vučević, Maja Gojković, Mihailo Jovanović, Irena Vujović, Jelena Begović, Jelena Tanasković, Aleksandar Martinović, Siniša Mali, Maja Popović. U Predsjedništvo su oko 12 sati stigli i predsjednik parlamenta Vladimir Orlić, kao i predsjednik Izvršnog odbora SNS Darko Glišić.