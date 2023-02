Ekstremna hladnoća u komšiluku, temperature idu i do -22

U Srbiji su jutros izmjerene ekstremne hladnoće. U Sjenici je temperatura čak 22 stepena ispod nule.

Prema podacima tamošnjeg Državnog hidrometeorološkog zavoda, na Kopaniku je temperatura -15, a u Vranju i Zlatiboru je -11.

U većem dijelu Srbije su vrlo niske temperature. U Leskovcu i Požegi kod Uživca je -10, a u Kragujevcu, Kraljevu i Valjevu -9 stepeni.

- Do subote ujutro umjeren i jak mraz, u većini zemlje od -12 do -5 stepeni, u planinskim predjelima i na Pešteru i do -20. Za vikend porast dnevne temperature, dok će jutarnji mrazevi slabiti od nedjelјe - naveo je srbijanski hidrometeorološki zavod.

Inače, zbog ekstremnih hladnoća u cijeloj Srbiji je na snazi meteoalarm.