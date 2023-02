Kurti: Srbija je u panici, zbog toga žele Zajednicu srpskih općina

Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da vlasti u Beogradu, a ne Srbi sa Kosova, traže hitno formiranje zajednice općina sa srpskom većinom, jer su u panici i želi što prije kontrolu nad svim općinama sa srpskom većinom na Kosovu.

Rekao je da je plan Martija Ahtisarija, koji je osnova za Ustav Kosova, i danas problem, jer na osnovu njega međunarodna zajednica, a posebno Srbija, insistiraju na formiranju zajednice srpskih općina (ZSO).

"To želi Srbija"

- Nikada se nije vidjelo koliko je to bilo pogrešno i koliko je formiranje jednoetničkih općina sporno, kao što se vidi danas, kada Srbija uporno traži formiranje zajednice svih njih, jer želi isto što je RS u Bosni i Hercegovini. Uvjeren sam da to ne žele i ne traže Srbi sa Kosova, već samo Srbija. Kosovo je demokratsko i zemlja političkog pluralizma, dok među Srbima na Kosovu nema političkog pluralizma, upravo to im nudi naša Vlada, demokratiju i pluralizam, zbog čega je Srbija u panici. Ona hoće zajednicu preko koje će kontrolirati sve općine i hoće da 10 gradonačelnika izaberu predsjednika ZSO-a, koji će zamijeniti ministra iz srpske zajednice u našoj Vladi. To je nepravedno, pogrešno, štetno i neprihvatljivo – mišljenja je Kurti.

Narod Kosova zaslužuje više

Kazao je da su 2007. godine, na današnji dan, dva dana poslije usvajanja Ahtisarijevog plana, pripadnici i simpatizeri njegove stranke izašli da protestiraju, jer “Kosovo i narod Kosova zaslužuju više”.

- Bili smo nesretni jer smo bili uvjereni da Kosovo zaslužuje više i da ne smije i ne želi tolerirati nepravdu. Ahtisarijev plan nije bio fer, jer su na osnovu njega formirane nove općine po etničkom principu, manastiri su dobili autonomiju, srpski zastupnici su dobili pravo veta u našoj Skupštini, a Kosovo je moralo prihvatiti da učestvuje u otplaćivanju vanjskih dugova Srbije - naveo je Kurti.

Rekao je da je tada policije Misije Ujedinjenih naroda na Kosovu (UNMIK) na demonstrante ispalila 232 metka i da se “od suzavca ništa nije vidjelo”.