Vučić: Velike sile se upliću u unutrašnje stvari u Srbiji

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje na TV Prva, gdje je kazao da je bilo i zanimljivijih optužbi na njegov račun, pa čak i za diktaturu. To je dio naše političke svakodnevice, kaže on.

- Kod nas je demokratija kada predsjednici i premijeri ne dolaze u skupštinu. Četvrti put sam učestvovao u raspravi u skupštini, neki su očekivali da će da obrišu patos sa mnom, četvrti put se to nije dogodilo, jer rezultati najbolje govore - kaže Vučić te dodaje:

- Vidjeli ste nasilništvo, divljanje nekoliko poslaničkih grupa. Niko nije isključen sa sjednice, i niko da kaže pa čekajte to je ipak nekakav napredak. Svim je bilo bitno da čujemo koja je to argumentacija.

Vezano za rudnike, kaže da uhapse „nesimpatičnu damu Gretu Tanberg i niko ne kaže ni riječi, što on vidi kao geopolitičke interese velikih sila.

Jedan stranac je srbomrzac

Za aplauz dobijen od naprednjaka u skupštini, Vučić kaže:

- Imamo jednog istaknutog srbomrsca, stranac je, neću reći ime, Evropljanin je, a nije vezan za EU, ali toliko mrzi Srbe i Srbiju, ali se to rijetko sreće. Pričao je užasno da je Vučić je uzeo dosijea svakog od njih, ali je taj ispričao svuda kako to liči na Sjevernu Koreju. Da pozdravim ovog srbomrsca, on zna ko je.

On je istakao da postoji jasno uplitanje velikih sila u odnose u Srbiji.

- SPS poštujem, sa njima smo radili mnogo i postigli ciljeve. Ništa kraće u Srbiji ne traje od zahvalnosti. Predstoji nam najveća kriza u svetu, od Drugog svjetskog rata. Ovo je skoro pa ništa u odnosu na ono što nam slijedi. U narednih pet, šest mjeseci slijede najveći sukobi. Odrazit će se na nas tako što će pritisci na našu zemlju biti neuporedivo snažniji, po pitanju Ruske Federacije. Jačat će i pritisci zbog Kosova – rekao je Vučić.

Između čekića i nakovnja

Kaže da će Srbija biti između čekića i nakovnja.

- Zato sam ja ne slučajno rekao da mi pripadamo onima rijetkima koji pominju mir. Niko nije za mir, iako će svi reći da jesu. Najveći dio investicija imamo sa Zapada. Neozbiljni su i oni koji kažu raskinite sve sa Rusijom, da raskrstimo jednom za uvijek. Pustite da tjeramo ovako dok možemo, znat ću kad je trenutak za sankcije prema Rusiji i neću da krijem ništa od ljudi.

Kazao je da dok god postoji opcija bez izbora neće ih biti, a da će opoziciji tražiti izbore. Na pitanje da li će ove godine biti parlamentarni i predsjednički izbori, odgovorio je:

- Ja ne bih volio, ali ne isključujem tu mogućnost.

Vrijeđanje Vučića

Pogledavši snimak na kojem se vide navijači Partizana na putu za Kaunas dok vrijeđaju predsjednika Srbije, Vučić je rekao:

- A neke od njih znam lično, išli su sa upravom. Tu sjede i iz rukometnog i odbojkaškog kluba, iz uprave. Uvijek se zapitam kakvim sam dobrom to zaslužio. Možda zato što sam im našao najvećeg sponzora u posljednjih mnogo godina - Ziđin. Lično sam učestvovao da Kinezi postanu sponzori FK Partizan. A što se KK Partizan tiče, koliko su para dobili. Neka plate i vama i Srbiji 8 miliona eura poreza što duguju. Samo se vi zabavljajte, ali samo platite porez. Zvezda ima milion, a vi 8 miliona, a u fudbalu imate 20 miliona – rekao je.

Istakao je da nije povezan s kriminalom.

- Nemam kuće, stanove... Nikad nisam učestvovao ni u čemu što ima veze s kriminalom – rekao je Vučić.

Otvaranje fabrika

Govorio je i o ekonomiji i najavio otvaranje novih fabrika.

- Za 23. februar predviđeno je otvaranje možda i najvažnije fabrike dosad. Nisam živ zbog toga. Za to radimo, za to živimo. Imat će na početku 500 miliona izvoza, a završit će za 2,5 milijarde! Znate koliko će od toga da jačaju vojska i policija, pa prosvjeta... Penzioneri su najviše ispaštali jer su plate brže rasle. Očekujem da će prosječna plaća u martu biti 735 eura, do kraja godine 820, a do kraja 2025. - 1000. Penzije će sad biti 322 eura, a bile su 209 – kazao je.

U Srbiji je ubjedljivo najmanja nezaposlenost u regionu, prenijeli su Slobodna Evropa, Al Jazeera, što on smatra velikim uspjeh.

- Mi smo bili na 25,9 prije deset godina, a sada smo na 8,9, a pitanje i da li je tih 8,9 realno. U ovom trenutku imamo cijenu struje među najnižima u Evropi, imamo 540 miliona kubnih metara gasa u skladištima. Danas smo uzeli samo 0.9. Računajte da će nam ostati najmanje 400 miliona kubnih metara za sljedeću zimu. Velika velika stvar za Srbiju. Obezbijedili smo naše javne finansije, nema nikakvih problema sa penzijama i plaćama. Penzije su povećane 20,8 posto. Važno je da ljudi znaju da je Srbija na dobrom putu – zaključio je.