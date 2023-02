Kurti: Zajednica srpskih općina je aparthejd

Premijer Kosova Albin Kurti je u intervjuu za DW ocijenio da je francusko-njemački prijedlog dobra osnova za razgovore, ali ponavlja da je protiv formiranja Zajednice srpskih općina, jer to vidi kao aparthejd.

On je pozvao Srbiju da prva formira zajednice u Preševskoj dolini ili Sandžaku i pokaže na svom primjeru kako bi taj model trebao funkcionirati.

- Ali mislim da to nije ideja za ljude, za povećanje prava za građane, već za teritorijalno proširenje. U Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i na Kosovu, Srbija daje stotine miliona eura da se Srbi ne integriraju. Dakle, koncept srpskog svijeta kao novog naziva za Veliku Srbiju živi instrumentalizirajući Srbe gdje god da su - rekao je Kurti.



"Ne želim zamjenjivati Srbe Albancima"

Na pitanje o tome na koji način planira vratiti Srbe u kosovske institucije, Kurti je rekao da se oni gradonačelnici koji su podnijeli ostavke, više ne mogu vratiti, već će morati biti organizirani novi izbori.

- S druge strane, mi smo vrlo zainteresirani da što više Srba konkurira za posao policajca na Kosovu. Do sada se nije prijavilo dovoljno, ali se broj povećava, tako da se nadamo. Ne želim zamjenjivati Srbe Albancima na sjeveru, ali nećemo ni prestati provoditi vladavinu prava na cijeloj teritoriji - rekao je Kurti.

On je još jednom pozvao Srbe da vjeruju Vladi Kosova i prijave se za posao, obećavajući da im za to "neće biti potrebne članske karte Srpski liste" kao što je to, kako kaže, ranije bio slučaj.

"Srbija nije normalna zemlja"

Govoreći o 15 godina od proglašenja nezavisnosti, Kurti je ocijenio da je Kosovo dvostruko uspješna priča – o "borbi za oslobođenje jednog naroda" i izgradnji demokratije praćene ekonomskim razvojem.

Odnosi Srbije i Kosova, međutim, nisu normalni, kaže Kurti, ali smatra da je to posljedica toga što Srbija nije normalna zemlja.

- Kosovo je normalna demokratska zemlja. Srbija nije. Čak i prema Freedom Houseu, Kosovo ima demokratski režim, a Srbija je hibridni režim, što je eufemizam za autokratiju.

On je ponovio optužbe na račun zvaničnog Beograda da je instruirao Srbe da napuste institucije, a "kriminalce na sjeveru" da skrivaju iza naroda i nacionalnog identiteta.

- Zbog straha od vladavine prava, oni su podigli barikade i isto tako iz straha od vladavine prava, odlučili su ih neposredno pred Novu godinu ukloniti - rekao je Kurti i dodao:

- Naša policija nikoga ne ganja ni po etničkoj pripadnosti, ni po nacionalnom identitetu, već́ samo prema njihovim postupcima i ponašanju, bilo da je u pitanju pojedinac ili grupa.

Ne isključujemo mogućnost agresivnih napada Srbije

Ukoliko dogovori propadnu, nije nemoguće da dođe i do novog rata, smatra Kurti.

- Ne kažem da će nas napasti ovog ili sljedeće sedmice. Ali mi jačamo naše sigurnosne i obrambene kapacitete - rekao je kosovski premijer.

On je podsjetio na bliske veze Srbije i Rusije, posebno na vojnom polju i rekao da su nakon ruske invazije na Ukrajinu i oni na oprezu. Posebno nakon što je Srbija oko granice s Kosovom već rasporedila 48 ofanzivnih operativnih baza.

- 28 je vojnih, 20 je žandarmerijskih, s 50 do 150 naoružanih ljudi u svakoj od ovih ofanzivnih operativnih baza, gdje je viđeno mnogo plaćenika Wagner grupe i Noćnih vukova kako kruže i organiziraju se. Neki od njih su došli i na barikade na sjeveru s parolama kojima dominiraju poruke "moli se Bogu i drži se Rusije". Zbog toga moramo biti oprezni. Ne isključujemo mogućnost agresivnih napada Srbije - tvrdi premijer Kosova.