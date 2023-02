Gervala - Švarc: Srbija je u svakom odnosu kao "slon u sobi"

Ministrica vanjskih poslova Kosova Donika Gervala - Švarc (Gervalla-Schwarz ) smatra da bi potpuno međunarodno priznavanje realnosti neovisnosti Kosova bio signal nacionalistima u Srbiji da destabiliziranje susjeda poput Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije nije recept za uspjeh.

- Priznanje Kosova bio bi ogroman, čak i historijski doprinos stabilnosti i miru - istakla je u intervjuu za Fenu šefica kosovske diplomatije Gervala - Švarc.

Kosovo je drugačije od Bosne i Hercegovine, kako je rekla, iako imamo iste snage koje nas pokušavaju uvaliti u probleme. Međutim, Kosovo nije podijeljeno u strukturi vlasti.

- Više od 94 posto naših građana pripada jednoj nacionalnosti, a naš je Ustav najbolji prema manjinama u Evropi. Imamo čak i za manjine zagarantirano članstvo u vladi - navodi Gervala - Švarc.

Vladavina zakona

Vlada Kosova prilično kontrolira i sposobna je osigurati sigurnost i vladavinu zakona, također u sjevernom dijelu, čak i protiv nasilnih kriminalnih struktura koje pokušavaju zastrašiti srpske, albanske, bošnjačke i druge građane Kosova koji žive u tom dijelu države.

- Ovo je pravo pitanje, ne samo za Kosovo nego i za BiH, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju, a s tim u vezi i za Zapad: Koliko smo spremni i koliko još dugo tolerirati sve agresivniju Rusiju i njene sve agresivnije posrednike na Balkanu, u rasponu od Vučića i Dačića do Dodika? - kaže Gervala - Švarc.

Zapad mora dati odgovor, naglašava, i ne bi smio ponovno podbaciti kao što je to dramatično učinio 1990-ih u regiji, a nakon 1999. u vezi s Putinovom agresijom na Gruziju 2008., Ukrajinu 2014., što je na kraju dovelo do totalnog rata protiv Ukrajine 2022. godine.

- Ako mi kao Zapad ponovno ne uspijemo, Evropa bi ponovno mogla završiti u velikom ratu. Ili ćemo zaustaviti one koji ratuju i one koji prijete ratom, poput Putina, Vučića, Dačića, Vulina i ostalih ekstremista, ili će vrlo brzo biti prekasno - upozorava ministrica vanjskih poslova Kosova.

Stabilna situacija

Po njenim riječima, situacija na Kosovu je stabilna koliko je to moguće, jer vlada i narod ostaju mirni i ne reagiraju na isti način kao nacionalisti puni mržnje koji pokušavaju izazvati sukobe.

Govoreći o normalizaciji odnosa sa Srbijom i Kosovom, Gervala - Švarc je naglasila da su spremni prihvatiti francusko-njemački prijedlog, kao osnovu za daljnje razgovore, ali "drugu RS ne dopuštamo, jedna bi već mogla biti previše".

Podsjetila je da je "zajednica srpskih općina" u suprotnosti s 23. članom Ustava Kosova.

- Umjesto toga, fokusiramo se na konačni sporazum koji mora rezultirati, kao što su predsjednik Bajden (Biden) i kancelar Šolc (Scholz) rekli gospodinu Vučiću, uzajamnim priznanjem - kazala je.

Propaganda Beograda

Na pitanje kakva je trenutno međunarodna pozicija Kosova, posebno sa aspekta nastavka kampanje Srbije za povlačenje priznanja Kosova kao države, ulazak u Ujedinjene narode, Gervala - Švarc je utvrdila kako svi znaju tu vrstu propagande iz Beograda, ali što se tiče UN-a, znamo da članstvo Kosova ne ovisi samo o Srbiji.

- Ima i drugih, među stalnim članicama Vijeća sigurnosti UN-a, koje ne žele tako stvarati presedan. To pokazuje da su obećanja o članstvu u UN-u jednostavno neozbiljna. Oni su u najboljem slučaju naivni. Zapad bi trebao prestati prodavati iluzije i trebao bi razviti realnu strategiju. Ali ne opkladama na Vučića i Putina, već brzom prilagodbom na novo doba - podcrtala je Gervala - Švarc.

Zapad, čiji je Kosovo zasigurno dio, navodi ona, treba odvojiti vlastitu politiku od Srbije i Rusije.

- Moramo krenuti prvi umjesto da zaostajemo. Dakle, prvo ići na priznanje od preostalih članica EU i NATO-a i poslati signal Rusiji: “Ovdje se više nema što grabiti, to je gotovo”. Čim Grčka ili Španija ili neka od preostalih pet od 27 članica EU priznaju Kosovo, to će pokrenuti stvari s mrtve tačke i natjerati Srbiju da preračuna svoju poziciju - smatra šefica kosovske diplomacije.

Neovisnost Kosova

Priznavanjem realnosti neovisnosti Kosova, tvrdi ona, bio bi poslan signal nacionalistima u Srbiji da destabiliziranje susjeda poput Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije nije recept za uspjeh.

- Vlada Kosova ostaje pri svome, ispunjava svoje obaveze. Mi ne varamo. Budući da inzistiramo na vladavini prava, došao je kraj staroj igri varanja od Srbije. Ne samo Kosovo, već svi u regiji dobro poznaju Vučića, bivšeg Miloševićevog ministra propagande. On nema problema s varanjem, on to radi sistematično, možda i patološki. Vučić i Dačić slijede ideologiju srpske supremacije, što je rasistički koncept. Ako Srbija želi ući u 21. stoljeće, mora stati na kraj tom rasizmu. Kada bi Srbija postala istinski europska, u svom najboljem smislu, kao što su većina Bosanaca Evropljani i kao što smo mi pravi Evropljani, tenzije i problemi na Balkanu bi brzo nestali - podcrtala je Gervala - Švarc u razgovoru za Fenu.

Srbija je, dodaje ona, "slon u sobi" i o tome svi moramo da pričamo. Temeljni uzrok problema Srbije s Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom, Sjevernom Makedonijom i Kosovom je ta, kako navodi kosovska šefica diplomatije, rasistička ideologija srpske nadmoći.

Iako je Kosovo napravilo značajan iskorak za prijem u Vijeće Evrope, u tom smislu je Gervala - Švarc podsjetila da da je aplikacija predata tek u maju prošle godine. Kaže da su jako brzo napredovali i imaju veliku podršku mnogih država.

Retifikacija Berlinskog sporazuma

Na pitanje može li se ove godine očekivati početak primjene Berlinskog sporazuma, čija je ratifikacija sporazuma posebno važna za Bosnu i Hercegovinu Kosovo, ministrica Gervala - Švarc je naglasila da je Vlada Kosova već odlučila o ratifikaciji kada je riječ o BiH.

- Otvorit ćemo novo poglavlje za naše građane koji će imati više slobode kretanja i više mogućnosti za privrednu saradnju, kulturnu razmjenu i njegovanje veza između naših država - poručila je kosovska ministrica.

Navela je kako postoji mnogo prilika, s obzirom da Kosovo ima snažan rast više od deset posto u 2021. i ponovo iznad prosjeka u 2022. godini.

- Osim privrede, nadamo se da će mnogi naši mladi putovati i istraživati susjedstvo. Svakako bi naše vlade mogle identificirati niz područja za suradnju. Kao netko ko zagovara interese Bosne i Hercegovine gdje god mogu, bila bih spremna uložiti malo truda u ovaj obećavajući pothvat, kazala je u razgovoru za Fenu ministrica vanjskih poslova Kosova Donika Gervala - Švarc.