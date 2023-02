Đukanović: Radit ćemo na dostizanju standarda da Crna Gora bude članica EU

- Vjerujem da ćemo iz zaključaka našeg današnjeg razgovora imati podsticaj i impulse dvijema vladama, bez obzira što „kuburimo“ sa stabilnošću izvršnih vlasti u objema državama posljednih godina, ali vjerujem da će i to biti samo prelazni period i da ćemo nakon zakazanih izbora u Bugarskoj, a očekujem da uskoro zakažemo i prijevremene parlamentarne izbore u Crnoj Gori, dakle i nakon tih izbora doći do stabilnijih vlada koje će moći da ozbiljno porade na nekim impulsima za dugoročni razvoj ekonomske saradnje kao važnog temelja ukupnih međudržavnih odnosa između naše dvije zemlje - istakao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, to što je predsjednik Radev već kazao, kada je bilateralna ravan u pitanju, misli da Crna Gora ima veoma dobre rezultate u saradnji u oblasti odbrane, unutrašnjih poslova, kulture, također i u raznim drugim oblastima, ali su i kroz današnji razgovor identifikovali mogućnosti za unaprijeđenje saradnje u oblasti ekonomije i to u vrlo konkretno u sektorima.

- Prije svega pada u oko frekvencija susretanja uključujući i susrete na predsjednčkom nivou, što vjerujem šalje jasnu poruku o kvalitetu političkih i kvalitetu međudržavnih odnosa između naše dvije zemlje. Smatram da je to obaveza današnjih generacija ljudi koji obavljaju javne poslove u našim dvijema državama, i dodatno zahvaljujući geopolitičkim okolnostima koje su dovele do agresije Rusije na Ukrajinu sa nesumnjivim refleksijama na susjedne regione počev od regiona Balkana. Također, htio bih da kažem da smo veoma ponosni na historijski temelj crnogorsko-bugarskih odnosa, ali i na ono što su učinci generacija iz ovog vremena, tako da danas svjedočimo da imamo veoma razvijene i prijateljske međudržavne odnose između Crne Gore i Bugarske, a uz to i partnerske odnose, imajući u vidu da je Crna Gora od 2017. godine članica NATO saveza, Bugarska je postala prije toga, tako da ostvarujemo saradnju u bilateralnoj ravni. Predsjednik Radev je govorio u regionalnoj ravni, ali i u okviru globalnih organizacija kao što su evropske organizacije, kao što je NATO savez i vjerujem da imamo razog da budemo ponosni na kvalitet saradnje koju ostvarujemo u svim tim okvirima - rekao je Đukanović.

On je istakao da je ovo uzvratna posjeta nakon prošlogodišnje posjete bugarskog predsjednika Rumena Radeva Crnoj Gori.

- Vjerujemo da je to jedini dobar izbor za uspostavljanje pouzdanije stabilnosti u našem regionu. Bez pouzdane stabilnosti nije realno govoriti ni o ekonomskom, ni o demokratskom razvoju, a vjerujem da je tu pretpostavku mnogo lakše moguće postići ukoliko se krećemo u okviru evropskih integracija – rekao je Đukanović.

Odgovorna članica

On je naglasio da je Crna Gora veoma zahvalna Bugarskoj na podršci ka evropskom putu.

- Crna Gora je država koja je nakon obnove nezavisnosti jasno deklarisala svoju namjeru da bude dio evropske i euroatlantske zajednice. Prvi cilj smo ostvarili. Crna Gora je odgovorna članica NATO saveza. Na putu ka drugom cilju smo odmakli ispred ostalih aspiranata za članstvo tako što smo već godinama stopostotno usaglasili vanjsku i sigurnosnu politiku sa EU, uključujući i odnos prema najaktuelnijem pitanju: ruske agresije na Ukrajinu i tako što smo otvorili sva pregovaračka poglavlja. Nažalost, politika proširenja je zahvaljujući različitim okolnostima uzastoju već nekoliko godina - kaže Đukanović.

Vjeruje, da je kriza u Ukrajini djelovala otrežnjujuće, vjeruje da je naglasila geopolitički značaj politike proširenja.

- Vjerujem da će to otvoriti izglednije šanse svim zemljama našeg regiona da uskoro nastave pregovaračke procese i da uskoro ostvarimo svoje ciljeve, a to je članstvo u porodici ujedinjene Evrope. Jako je važno da nas na tom putu podržavaju oni koji nas najbolje znaju. Ovaj region iz kojeg ja dolazim, region Zapadnog Balkana, Bugarska kao susjed jako dobro poznaje i zbog toga i njen glas u EU ima posebnu specifičnu težinu. Zahvalan sam na dosadašnjoj podršci i očekujem da se ta podrška nastavi. Ono što mogu kazati da ćemo sigurno nakon konsolidacije izvršne vlasti reaktivirati sve svoje potencijale na reformama i na dostizanju standarda koji će nas preporučiti da kroz regularnu politiku regate Crna Gora bude prva sljedeća članica EU. Vjerujemo da je to jedini dobar izbor za uspostavljanje pouzdanije stabilnosti u našem regionu. Bez pouzdane stabilnosti nije realno govoriti ni o ekonomskom, ni o demokratskom razvoju, a vjerujem da je tu pretpostavku mnogo lakše moguće postići ukoliko se krećemo u okviru evropskih integracija - ocijenio je crnogorski predsjednik.

Također, navodi, želi da, kako je to učinio i Radev, afirmiše važnost crnogorske participacije u okviru NATO akcije, pojačana budnost kroz učešće naše vojne formacije, upravo ovdje u Bugarskoj, u jednoj multinacionalnoj grupi, vjeruje da to nakon iskustva kojeg smo imali i ostvarili u Afganistanu, Kosovu, na raznim drugim adresama, gdje je NATO prisutan, da sada na istoku Evrope, Crna Gora želi da doprinese boljoj zaštiti evropskog sistema vrijednosti, evropskog jedinstva, evropskih interesa koji su na udaru.

- Kao što vidimo Ukrajina nije samo meta kao država. U Ukrajini su mete i evropski sistem vrijednosti i evropsko jedinstvo i mislim da je jako važno da to razumijemo i da svako doprinosi da sačuvamo ono što su i naše vrijednosti i naši interesi kako bi Evropa u budućem geopolitičkom raspletu sačuvala svoju konkuretnost i relevantnost. To je interes ne samo svake države u Evropi, to je interes svakog građanina Evrope. Svi smo Evropljani, neko je dio EU, neko nije dio EU, ali svi smo dio evropskog kontinenta i svi smo dio evropske kulture i u tom smislu naši fundamentalni interesi su isti i bolje ćemo ih ostvariti ako se bolje razumijemo i ako iskrenije sarađujemo - naglasio je Đukanović.