Vučić o Putinovom i Bajdenovom govoru: Niko nije govorio o miru

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u radnoj posjeti Abu Dabiju, na poziv šeika Muhameda bin Zajeda al Nahjana, predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Aleksandar Vučić je prisustvovao otvaranju Međunarodnog sajma naoružanja IDEX, na kojem učestvuju i predstavnici namjenske industrije Republike Srbije.

- Što je situacija komplikovanija u svijetu, nama će biti teže. Nisam gledao uživo, nego kasnije Putinov govor kao i Bajdenov, to je bilo pred sastanak sa šejkom, i obojica su pokazali odlučnost i želju da isprave nepravde. Da, to će sve nama predstavljati dodatni problem, mi ćemo biti u teškoj poziciji po pitanju sankcija i to je tako posljednjih godinu dana. Mi ćemo da se rukovodimo svojim interesima, nećemo se zaklinjati lažno, neki su rekli kako ćemo sutra uvesti sankcije, pa ipak nećemo a mi smo izdržali, jedina smo zemlja u Evropi – kazao je Vučić.

Ističe da su se sve zemlje EU priključile sankcijama. Na drugoj strani podsjeća da Srbija i Moldavija nisu.

Rast broja djece

- Najljepša vijest 554 djece više, prošle godine 4829 a sada je to 5383, znači 554 djece više u januaru sada, nego prije. To je ogroman napredak, ali da bismo napredovali treba nam mir da bi ljudi znali da će njihova djeca imati sigurnu budućnost – dodaje on.

Pojašnjava da je njemu od najvećeg značaja rast BDP-a.

- Niko ništa nije uradio da se riješe stvari racionalno, i danas je riječ "mir" u svijetu nepoznanica. Mi jedanaest godina imamo mir, i duže, 23/24 godine imalo smo mnogo incidenata, ali je i ti vrijeme je imalo mir i tada smo najbolji jer tada dolazi do izražaja kolike su plaće i penzije. Nastupila je druga era svijesti u svijetu, mi moramo da razumijemo da je vrijeme da preskočimo užasni krug nesreće, koji je zadesio naš narod – poručio je.

Dva govora

Kaže da je fokus danas bio na dva govora, predsjednika SAD-a i predsjednika Rusije.

- Oba predsjednika su pokazala razlike, a nije bilo teško predvidjeti da se ide u dalju eskalaciju i niko nije govorio o miru, već samo o pobjedi. Za Putina istina je na strani Rusije, za Bajdena Ukrajina nije mjesto gdje će Rusja da pobijedi. Idemo ka daljim sukobima i jasno je da niko ne želi da nađe rješenje, nego svoju pobjedu. Nema nikakve sumnje da je situacija veoma teška i da će biti sve teže, ja ne očekujem promjenu u roku od 24 ili 48 sati, ali očekujem pojačane napade sa pripremljenije ruske strane i ukrajinske kontraofanzive. To će doprinijeti podizanju tenzija i nastradalih. Za nas je važno da se koncentrišemo na sebe i na pokušaj da izađemo iz krize, razmišljanje samo o sukobima i ratu i da pomno pratimo šta se tamo zbiva, i jako je bitno da pratimo situaciju - rekao je Vučić.