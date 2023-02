Zagrepčani ludi za sarajevskim pitama ispod sača: Neke vraća i u djetinjstvo

Kako u intervju za portal "Avaza" ističe Selma, njen suprug je došao na ideju da otvore "Pita Cut by Sarajevo Food Factory".

- Iako za pripremu pite treba dosta truda, nezamislivo je da se u kuću primi gost a da se na sofri ne nađe pita. Danas se zaista smatra da su Bosanci i Hercegovci izradu jufke i pite doveli do savršenstva, a kao i sve genijalne stvari, i pita je nevjerovatno jednostavno jelo. Tako i recept za tijesto nije nikakva tajna. Kod nas svaka domaćica zna da se tijesto pravi od brašna, soli i vode, te da će ukus pite biti bolji što su kvalitetniji sastojci koje koristimo za filove. No najveća tajna dobre pite je umijeće razvijanja jufke.

Dodaje da je pita u BiH dio porodične tradicije i da se poslužuje u svim prilikama, od svečanih do porodičnih okupljanja. Otkrila nam je i šta je to "sarajevski" način motanja pite.

- Kako smo obaviješteni, trenutno smo najzapadnija tačka u Evropi u kojoj se prave pite ispod sača i jedini u Hrvatskoj. No kako ljubav prema dobroj piti ne poznaje granice, naši gosti su i brojni Slovenci, Austrijanci, naši ljudi iz dijaspore i ostali koji pri posjeti Zagrebu ne propuste doći i na pitu - govori nam Selma.

Jufka mora biti jako tanka i mora se motati na poseban, sarajevski način "bez zraka", jer u tome je ključna razlika u odnosu na pite koje se prave u drugim krajevima. Dodamo li tome i tradicionalni način pečenja ispod sača, što podrazumijeva mnogo manje masnoće od pečenja u rerni, i naravno poseban šmek koji ima hrana pečena ispod sača, onda imamo recept za pravu sarajevsku pitu ispod sača - govori nam.

Selma kaže da su očekivali veliki interes, ali da nisu mogli zamisliti da će ljudi čekati u kilometarskim redovima ispred njihove buregdžinice.

- Zagreb zaista ima raznovrsnu ponudu svjetske kuhinje, no do otvorenja Pita Cut-a u ponudi nije bilo pite ispod sača. Naravno da smo znali da ljudi u Zagrebu i širom Hrvatske vole dobru sarajevsku pitu jer ćete ih u Sarajevu sigurno sresti u nekoj od poznatih sarajevskih buregdžinica, često i pravo s puta, tako da smo očekivali veliki interes. Međutim nismo mogli ni zamisliti da će ljudi biti spremi čekati u redovima na +40, odlično se zabavljati, prepričavati anegdote sa putovanja po BiH i Sarajevu, od radnih akcija preko Olimpijade do danas.

Suze i sjećanje na djetinjstvo

Nekada je pala i poneka suza.

- Jedna gospođa je došla sa cekerom kupljenim pri posjeti Sarajevu sa slikom Vučka, neki bi pokazivali bosanskohercegovačke lične karte, a bilo je i suza kada nam se gosti vrate i kažu da ih je naša pita podsjetila na djetinstvo kada su posjećivali bake u Bosni koje su pravile takve pite – priča Selma za portal "Avaza".

Godinama se vodi "rasprava" između Hrvatske i BiH da li se kaže burek, sirnica, krompiruša ili burek sa mesom, sirom, krompirom....