Vučić: Ljude koji otvorenog srca dođu u Srbiju očekuje veličanstvena dobrodošlica

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da će ljude koji dođu u Srbiju otvorenog srca uvek dočekati iskrena i nerijetko veličanstvena dobrodošlica.

Vučić je na otvaranju 44. međunarodnog sajma turizma u Beogradu naveo da je Srbija u posljednjih nekoliko godina napravila velike pomake u turizmu i naveo da su prihodi od turizma 2,5 milijarde eura.

Ne smijemo biti zadovoljni

- Time ne smijemo da budemo zadovoljni. Mislili smo da turizam ne pripada nama zato što nemamo more kao mnogi u našem okruženju, ali more nemaju ni zemlje koje su uspješnije od svih tih koje imaju more, i po broju turista i po prihodima koje ostvaruju, i Austrija i Švicarka, i mnoge druge evropske zemlje - naveo je Vučić.

On je naveo da će na Sajmu učestvovati više od 30 država, više od 350 izlagača i više od 40 turoperatera.

Vučić je istakao da je posebna čast za Srbiju što je zemlja-partner Sajma turizma ove godine Kina i dodao da je Srbija ponosna što učestvuje u inicijativi "Pojas i put" i inicijativi saradnje zemalja centralne i istočne Evrope.

Mir u svijetu

Vučić je naglasio da je Srbija zahvalna Kini što se Kina otvoreno, "kada to niko drugi, ili malo ko drugi", zalaže za mir u svijetu i smije to jasno i nedvosmisleno da izgovori.

On je pozvao građane Kine da dođu u Srbiju, jer "nigdje ni u jednoj zemlji u Evropi neće biti srdačno dočekati kao u Srbiji" i ocijenio da građane Kine "niko neće dočekati tako raširenih ruku i otvorenog srca kao građani Srbije".