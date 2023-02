Milanović: Od cajki me bole kosti, ali ne bih ih zabranio, pa pola HDZ-a ih sluša

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović prokomenitrao je danas odluku gradonačelnika Pule Filipa Zorčića o zabrani koncerta narodne muzike u tom gradu i istakao da ne voli tu, kako je kazao, kulturu zabranjivanja, ali ni tu muziku, koja mu ide na živce i od nje ga bole kosti.

Kako je kazao, koncert bi im dozvolio jer imaju publiku te i to da pola HDZ-a sluša tu muziku.

Odluka gradonačelnika

- To se iz ljubavi naziva cajkama. Od srca. Ja ne volim tu muziku, nikad je nisam podnosio. Ide mi na živce, bole me kosti od nje. Ja je ne bih branio. Odluka pulskog gradonačelnika je da to ne daju jer će tamo biti cajke - izjavio je Milanović.

Podsjetio je da je u Puli prije deset i više godina održan i koncert Marka Perkovića Thompsona pa su neki isto raspravljali o tome.

Bez zabrane

- Većinu stvari ja ne bih zabranjivao. Ne volim tu kulturu zabranjivanja. Cajke treba suzbiti svim legalnim sredstvima. Ja bih im dao da imaju koncert. Publiku imaju, pa pola HDZ-a to sluša - rekao je Milanović, koji je učestvovao na obilježavanju 29. godišnjice Počasno-zaštitne jedinice i Dana vojne kapelanije "Sveti Valentin" u kasarni "1. hrvatski gardijski zbor" na Tuškancu.