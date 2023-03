Oglas za posao nasmijao sve: Poželjno da osoba zna koliko je 2+2 i 12 do 15 slova

Oglas za posao u jednoj piceriji u Zemunu u Srbiji u kojem se traži „pomoćnik pomoćnikovog pomoćnika kuhara“ dijeli se mrežama kao šala, ali poslodavac moli da „oglas shvatite ozbiljno“. To jeste malo teže kad se pogledaju istaknuti zahtjevi, uslovi rada, i dužnosti budućeg zaposlenog za platu od 50.000 do 99.999 dinara (oko 831 do oko 1.660 KM).

"Može i mobilni na dugmiće"

Naime, zahtjevi zvuče prilično skromno, za početak je važno „da bude normalna osoba“, prenosi Nova.rs.

- Ako kojim slučajem ima psihičkih problema, bilo bi poželjno da posjeduje dokumentaciju o historiji bolesti. Poželjno je da osoba zna sabirati do 4 (2+2), ali nije neophodno. Vozačku dozvolu ne treba posjedovati, dovoljno je da se zna vratiti kući bez pomoći druge osobe u prečniku 3 kilometra od posla. Mobilni telefon na „touch“ nije nužan, može i na dugmiće, samo da su svi dugmići u funkciji. Od poznavanja jezika dovoljan je prvi nivo srpskog i pismo da poznaje djelimično – 12 do 15 slova dovoljno, bilo ćiriličnog ili latiničnog pisma - navedeno je u oglasu.

Također, piše da se „radi na suhom, bez opasnosti od udara groma i promahe, a objekat može da izdrži i jači zemljotres“.

- Uslovi rada su takvi da objekat ne prokišnjava, tako da sve vrijeme osoba boravi na suhom. Kod velikih grmljavina objekat posjeduje gromobransku traku koja ujedno štiti od udara groma. Sva stolarija dobro dihtuje i ujedno čuva zaposlene od promahe. Protupožarni izlaz postoji kao i protivpožarni aparati moderne generacije. Objekat je izrađen od vrlo čvrstog materijala tako da u slučaju velikoga zemljotresa može izdržati 7 stepeni po Rihterovoj ili 9 stepeni po Merkalijevoj skali - istaknuto je.

"Ne gasiti TV ili muziku"

Navedeno je i šta se očekuje od radnika.

- Da na vrijeme dođe na adresu gdje se objekat nalazi. Smjena koja traje osam sati da se vremenski ispoštuje i da se kojim slučajem ne ostane duže minut ili dva. Da za vrijeme boravka na poslu kojim slučajem ne ugasi TV ili muziku i istu da ne pušta glasno.

P.S. Oglas shvatite ozbiljno i molim vas samo ozbiljni kojima stvarno treba posao da se jave - napomenuto je u objavi, koja se prije dva dana našla na jednoj platformi za poslovne oglase.