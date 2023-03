Petrič: Jesam za Zajednicu srpskih općina, ali ona ne smije biti kao RS, imamo loše iskustvo

Nekadašnji izaslanik Evropske unije (EU) za Kosovo i bivši visoki predstavnik u BiH Volfgang Petrič (Wolfgang Petrisch) smatra da je francusko-njemački prijedlog prelazni korak ka međusobnom priznavanju Kosova i Srbije, dodajući da je ključno vrijeme da predsjednik Srbije i premijer Kosova istupe i pokažu hrabrost.

Petrić je za Gazetta Express naglasio da je evropski put Srbije uslovljen priznanjem Kosova, ukazujući da EU kroz prijedlog želi da ubrza pregovore sa Beogradom, ali i istovremeno podstakne zahtjev Prištine za članstvo u EU.

Nema entuzijazma

- Nema entuzijazma ni u Prištini, ni u Beogradu, a u Beogradu možda i manje jer je to, po mom mišljenju, važan iskorak, veoma dobar i uravnotežen, rekao je Petrič, podsjećajući da pregovori „nisu sada počeli“.

Smatra da je njemačko francuski prijedlog rezultat istraživanja i pažljivog čitanja obje strane.

- Dakle, da pregovaramo, siguran sam da možemo da razgovaramo o ovome ili onom, ali vjerujem da je to za obje strane zasnovano na iskustvu EU, Njemačke i Francuske, i jasnosti Brisela šta treba da se uradi. Ovo je veoma izbalansiran prijedlog i sada obje strane moraju da donesu političku odluku da kažu da ili ne. Jasno je da tamo ne ide sve u prilog jednoj ili drugoj strani - predočio je Petrič.

Jaka opozicija

Na pitanje da li vjeruje predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da će odobriti cijeli paket njemačko-francuskog prijedloga, Petrić je istakao da je to teška odluka za svakog srpskog političara.

- Znate da predsjednik Vučić ima veliku opoziciju u svojoj zemlji. Pratili smo nerede u Skupštini Srbije i to nisu baš dobri znaci. Ali mislim i vraćam se na ono što sam ranije rekao, politička hrabrost je danas važna. Sada treba da vidimo predsjednika Vučića, koji ima ogromnu većinu u zemlji, da izađe i kaže koliko god da je teško – uradit ćemo ovo, rekao je Petrić.

Kada je riječ o Zajednici srpskih opština, Petrić ukazuje da će ona biti dio suverene države Kosovo, koja ima pred sobom ispunjenje te obaveze preuzete prije 10 godina.

- Svi su, naravno, za to da postoji udruženje koje nema ni izvršnu, ni zakonodavnu vlast, koja nije vrsta RS. Mi to ne želimo. Imamo veoma loše iskustvo. Bio sam visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini i znam kako je teško nositi se sa RS, rekao je Petrić i dodao da je međunarodna zajednica apsolutno protiv takvog modela.

Ali, ono treba da postoji i mislim da treba da pristupe ovom udruženju na praktičan način, šta se može učiniti u svakodnevnom životu za tamošnje građane. Ne bi trebalo da postoji sistem aparthejda između Srba i Albanaca, rekao je Petrič.

Uloga pravoslavne crkve

Petrić je istakao da pravoslavna crkva i manastiri igraju važnu ulogu u životu i životu svih Srba i Prištinu treba savjetovati da ozbiljno shvati ovo pitanje.

- Posjetio sam Dečane i oca Savu, koji je otvoren i koji je tokom rata bio jedan od rijetkih Srba na Kosovu koji je razgovarao i nastavio da ima kontakte sa kosovskim Albancima. On naravno kaže da treba da postoji poseban status za pravoslavne manastire i crkve na Kosovu, a to je ono što i ja kažem. Mislim da bi to bio dobar znak da Priština vidi šta može da se uradi u Dečanima, jer postoji odluka Suda, i mislim da bi to bio važan gest i pozitivan gest ako se može postići dogovor sa Dečanima. To bi, prema njegovom mišljenju, pripremilo i sve ostale manastire na Kosovu da ga prate i podrže, ali je naravno najvažnije da na kraju treba postići da srpska zajednica na Kosovu prihvati i poštuje državu Kosovo - zaključio je Petrič.