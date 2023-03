Radman Grlić poručio u Nju Delhiju: Pomažući Ukrajini branimo vlastitu sigurnost

Ministar vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman sudjelovao je na konferenciji "Raisina Dialogue" u Nju Delhiju, na panelu "Eastern Promise: The Power Shifts in EU Politics" čija je glavna tema bila ruska agresija na Ukrajinu, prenosi HRT.

- Sigurnost srednje i istočne Europe neodvojivi je dio sigurnosne strukture Europske unije, te šireg međunarodnog poretka utemeljenog na pravilima. Iz europske perspektive, suprotstavljanje ruskoj agresiji na Ukrajinu, s jedne strane uključuje potporu slobodi i demokraciji u Ukrajini, ali s druge strane također znači obranu europske kao i globalne sigurnosne arhitekture. Ruska agresija dovela je i do brojnih drugih prijetnji poput inflacije, kao i poremećaja u opskrbi energijom i hranom. Nema sumnje: pomažući Ukrajini branimo vlastitu sigurnost - kazao je na panelu ministar.

Neopravdana agresija

Također, ministar Grlić Radman naglasio je kako Hrvatska u potpunosti razumije šta znači neopravdana agresija, kao i upotreba sile.

- Pomažemo ukrajinskim prijateljima ekonomski, diplomatski te dijeleći svoja iskustva vezana uz rat i poslijeratni oporavak; razminiranje, izgradnju povjerenja. Važnost očuvanja demokratskih vrijednosti u susjedstvu EU kroz proces europskih integracija nikada nije bila jasnija. Vrijednosti kojima teže ljudi u tim društvima kamen su temeljac naše zajedničke otpornosti – rekao je.

Također, sudjelovao je i u podcastu na temu "The Three Seas Initiative at the forefront of European strategic positioning". Naglasio je kako je Inicijativa triju mora pravovremeni odgovor na trenutne prehrambene i energetske krize, kao i prilika zemljama južne Azije za uvoz roba kroz Luku Rijeka u područje Srednje i Istočne Evrope.

- Kroz jačanje kohezije EU i transatlantske veze, zemlje Inicijative dokazale su da su gospodarski rast i energetska sigurnost okosnice otpornosti EU - zaključio je ministar.

Vojna industrija

Održao je bilateralni sastanak s indijskim kolegom Subrahmanjamom Jaišankarom (Subrahmanyam Jaishankar), koji je posjetio Hrvatsku u septembru prošle godine.

- Globalna situacija značajno se promijenila od našeg posljednjeg sastanka. Zadovoljstvo mi je ukazati na perspektivu Hrvatske, kao srednjoeuropske i mediteranske EU države članice koja se razborito nosi s vanjskopolitičkim situacijom Europe i svijeta - naglasio je ministar.

Hrvatska i Indija nastavljaju jačati politički dijalog i resornu saradnju. Ministri su prilikom susreta potpisali Memorandum o odbrambenoj saradnji, koji će biti dodatni poticaj za saradnju dviju zemalja, posebno zbog globalne prepoznatljivosti Hrvatske u području vojne industrije. Razgovarali su o snaženju poljoprivrednih veza, gdje je ministar Grlić Radman ukazao na rastuću privlačnost Hrvatske kao članice šengenskog prostora i eurozone, te njenu povoljnu geografsku poziciju između srednje i jugoistočne Evrope.

Jačanje odnosa

Pozdravljena je, također, perspektiva jačanja odnosa Evropske unije i Indije, kao i daljnje mogućnosti saradnje na području Indopacifika.

- Indiju vidimo kao ključnog partnera u provedbi Indo-pacifičke strategije EU. Postoje mnoge sličnosti s indijskom Inicijativom za Indo-Pacifičke oceane (IPOI), stoga postoji prostor suradnje za stabilnost, sigurnost, prosperitet i održivi razvoj regije. Hrvatska prepoznaje političke, gospodarske i povijesne različitosti indo-pacifičkih zemalja te je važno izbjeći daljnju polarizaciju u regiji - zaključio je ministar.