Vučić iz Katara: Nismo prodali oružje ni Rusima ni Ukrajincima

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se na konferenciji Ujedinjenih nacija u Kataru, a istakao je da je imao sastanak sa emirom Katara, kao i da je to njihov prvi susret.

- Mi smo imali prvi bilateralni sastanak za vladarom Katara i to je velika čast. Ovo je konferencija 46 najsiromašnijih zemalja svijeta, ljudi će razumjeti zašto je to nama važno. Od tih 46, 33 su iz Afrike, devet je iz Azije, tri sa Pacifika i jedna sa Kariba, ali ovdje ima mnogo naših prijatelja i zato nije čudo da su ovdje bili i da su još tu predsjednik Poljske i predsjednica Slovenije. I sa njima sam dugo razgovarao o stanju u regionu i evropskim pitanjima, ali i situaciji u Ukrajini. Razgovarao sam sa premijerkom Bangladeša i nadam se da ću se sastati sa još mnogima - rekao je Vučić.

"Skup od ogromnog značaja"

Istakao je da je Srbija na evropskom putu, ali da je za nas, zbog pokreta nesvrstanih i situacije sa Kosovu, "ovo skup od ogromnog značaja".

- Cijeli dan ćemo da gledamo šta dobro možemo da napravimo za našu zemlju. Što se tiče razgovora sa emirom Katara, govorili smo o njegovoj potencijalnoj posjeti, investicijama, sigurnosti snabdijevanja hranom, energetici, ali i o drugim investicijama. Izdvojio sam posebnu temu, Air Serbia je danas u potpunosti u srbijanskim rukama, ali gledamo da izbjegnemo neke rizike. Danas poslujemo odlično, ali neće situacija uvijek da bude tako povoljna, zato sam zamolio emira Katara da nam pomogne u budućnosti da vidi postoji li njihov interes da nam budu strateški partneri ili ne - naveo je Vučić.

Na pitanje da li u narednom periodu Srbija može da očekuje neku investiciju od strane Katara, Vučić je rekao da je primarna stavka na tom putu upravo Air Serbia.

- Sedam dana pred kovid uspjeli smo da napravimo koncesioni ugovor sa Francuzima. To je najmoderniji aerodrom. Ne možete da privučete goste, ako im prva stanica ne liči ni na šta. Air Serbia je napravila ogromne rezultate. Tri-četiri godine smo gubili novac na letu za Njujork, a to je sada najprofitabilna linija. Uskoro ide nova linija do Čikaga. Idemo do Tjanđina, nadam se uskoro i do Šangaja. Uvodimo nove linije, uskoro će se ići do Lisabona, direktno do Španije, Barselone i Madrida - dodaje Vučić.

On je istakao da je počastvovan i zahvalan na privilegiji koju je Srbija dobila kada je prvi imao sastanak sa emirom Katara.

"Nismo prodali oružje ni Rusiji, ni Ukrajini"

Na pitanje o izvozu oružja u Ukrajinu Vučić je rekao da "danas ima bezbroj onih koji će da zovu ruske telefone da prijavljuju da sarađujemo sa Zapadom, pa da zovu Zapad da kažu da sarađujemo sa Rusijom".

- Air Serbia zarađuje ogromne pare, drži linije u Rusiji, pa prijavljuju Briselu. Srbija nije proizvela nijedan komad oružja, Srbija prodaje i proizvodi municiju. Njihov posao je da proizvode granate, mine, dinamite, eksplozive, raketna punjenja i sve drugo. Kada to proizvodite, ta municija uvijek završi negdje na ratištu ili kriznim područjima svijeta. Zamislite da je nosite i prodajete manekenskim udruženjima i organizacijama, nema smisla. Ali nismo prodali ni komad ni Rusiji, ni Ukrajini. Imamo dozvoljene korisnike i samo takvim zemljama Srbija može da izvozi. Znajući da postoji mogućnost da dio robe bude poslat bilo kome na ukrajinskom ratištu, dodali smo da je nemoguće izvoziti municiju koju smo dali Turskoj bez saglasnosti Republike Srbije - rekao je Vučić.

Kada je u pitanju povlačenje priznanje Kosova od strane Berlina, Vučić je rekao da to "nije realno".

- Za mene je važno da postoje mnogi racionalni stavovi u Evropi, ali mi ćemo se svakako suočavati sa pritiscima - zaključio je.