Boško Jakšić za "Avaz": Mir i stabilnost najveći dobici sporazuma o Kosovu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti prihvatili su njemačko-francuski plan o dugoročnoj stabilizaciji međusobnih odnosa, iako još nije zvanično potpisan.

Dok građanima postepeno saopćavaju njegove detalje, podsjetimo da su iza ovog prijedloga stale sve članice EU, uz snažnu podršku SAD, te da je dvjema stranama ponuđen po principu „uzmi ili ostavi“.

Prihvatanje evropskog plana za Kosovo od srbijanskih vlasti početkom februara zatražila je i grupa proevropskih građana, intelektualaca i javnih ličnosti u Srbiji.

Srbija neće sprečavati članstvo

O značaju sporazuma za Srbiju, Kosovo, ali i cijeli region, udaljavanju Srbije od Rusije, propasti planova koji povezuju sudbine Kosova i RS i politici Milorada Dodika u BiH za „Avaz“ govori jedan od njih, dugogodišnji novinar i vanjskopolitički analitičar Boško Jakšić.

- Plan za Kosovo je donesen u vrijeme rata u Ukrajini i to nalaže njegovu hitnost i preciznost. Hitnost se mjeri rokom od 150 dana za njegovu implementaciju, a preciznost s onih 10 tačaka koje jasno govore šta ko treba da uradi. Što se Srbije tiče, najvažnija je tačka 4., koja govori o tome da Srbija neće sprečavati članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama. Iako se specifično ne spominje UN, to se podrazumijeva - kaže Jakšić.

Ovim dokumentom od Prištine se očekuje da što brže formira Zajednicu srpskih opština na sjeveru Kosova, pa Jakšić kaže da, ako je posredno priznanje Kosova najveći Vučićev problem, onda je Zajednica srpskih opština najveći problem Albina Kurtija.

- S obzirom na to da su se oni saglasili sa sporazumom, sada su i predsjednik Srbije i premijer Kosova u situaciji da moraju da ga objasne javnosti. U Srbiji je prisutan značajan otpor, pa veliki dio ne samo desne, ultranacionalističke opozicije, koja je proruska i antievropska, otvoreno kritikuje Vučića da je kapitulirao i da se sprema da preda ili proda Kosovo. Na to se naslanja i stav SPC-a, koji jeste obazriviji, jer ne kritikuju predsjednika direktno, ali je patrijarh sazvao svakog petka molebane za Kosovo. Mislim da je Crkva potencijalno najveća opasnost Vučiću na putu da prihvati sporazum - ističe Jakšić.

Ne nudi se dodatno vrijeme, pa sve teče ubrzano, a našeg sagovornika raduje što je Zapad, nakon dugogodišnje uspavanke, ponovno angažiran. Nakon onog u Briselu, već za 18. mart zakazan je novi sastanak delegacija Srbije i Kosova u Sjevernoj Makedoniji. Dio Srbije očekuje oslobađanje zemlje od tereta koji Srbija nosi već dvije decenije, a koji naš sagovornik smatra najvećim „kamenom o vratu“ koji direktno određuje i unutrašnju i vanjsku politiku Srbije.

- Ako se skine kosovski problem s liste najneuralgičnijih tačaka zapadnog Balkana, onda to omogućava Zapadu da se konačno posveti i insistira na demokratizaciji srpskog društva i reformama. Najvažniji dobitak sporazuma nije to što bi se ubrzao put ka EU, već mir i dugoročna stabilnost, ne samo u odnosima Srbije i Kosova već i cijelog regiona, pa i Evrope - naglašava Boško Jakšić.

Srbija pravi zaokret

On potvrđuje naše procjene da Srbija pravi zaokret u svojoj vanjskoj politici i kaže da već postoji dovoljno signala da se Aleksandar Vučić odmiče od Rusije i vraća Zapadu.

- Moj utisak je da to ne radi dobrovoljno, već pod pritiskom, ali to je nebitno, jer se rezultat na kraju bilježi. U situaciji da ne prihvati sporazum Srbiju očekuje prekid procesa evropskih integracija, nedolazak novih i povlačenje starih investicija, a to je onda katastrofa za zemlju. To bi bila izolacija Srbije i izolacija siromaštva, što bi lako moglo da vodi socijalnim nemirima. Vučić je tu opasnost prepoznao - kaže Boško Jakšić.

Dodaje da je Vučić stvorio desnicu u Srbiji, kako bi Zapad plašio gore od sebe, ali i kako bi u posljednje vrijeme sebi dao alibi da kritizira Rusiju, ali da je desnica sada prepreka prihvatanju plana za Kosovo.

- Međutim, sjetimo se sličnih situacija, kada smo se pitali šta će se desiti u Srbiji ako bude isporučen Slobodan Milošević, pa Ratko Mladić i Radovan Karadžić. U sva tri slučaja bilo je demonstracija koje su trajale dva-tri dana, a poslije toga nikome ništa. I u ovom slučaju bit će demonstracija, organizovat će se možda i neke litije, ali to nema potencijal da ruši vlast - zaključuje Jakšić.

Dodikovi dugogodišnji "vlažni snovi"

Upravo zbog situacije u BiH, ponašanja Milorada Dodika i prepreka na putu BiH ka EU, on smatra da se na sjeveru Kosova neće replicirati Republika Srpska. Komentirajući Dodikov stav da RS treba imati isti tretman kao i Kosovo te teorije po kojima bi se gubitak Kosova mogao kompenzirati u BiH, naš sagovornik odbacuje takve mogućnosti.

- To su Dodikovi dugogodišnji „vlažni snovi“. Od toga neće biti ništa. Meni je najzanimljivija i najindikativnija njegova izjava, što je sasvim rijetko, da će ono što u Beogradu bude odlučeno oko Kosova slijediti i Banja Luka. Dodik će pokušati sačuvati odnose s Putinom, a kad se potpiše ovaj sporazum, onda će, kao poznati pragmata koji je spreman da pravi salto mortale, i on početi da mijenja svoju politiku. Možda ćemo za nekoliko mjeseci o Dodiku govoriti kao konstruktivnom faktoru u odnosima u BiH - kaže novinar i vanjskopolitički analitičar Boško Jakšić.