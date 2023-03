Đukanović: Pobijedit ću sve protukandidate koji baštine anticrnogorske i antievropske ideje

U Herceg Novom sinoć je održana pobjednička tribina Mile Đukanovića, predsjednika Demokratske partije socijalista i kandidata te stranke na predstojećim predsjedničkim izborima zakazanim za 19. mart, saopćeno je iz ove stranke.

- Legitimišem sa sačuvanim mirom u Crnoj Gori na početku devedesetih godina, uspostavljenom ekonomskom samoodrživošću Crne Gore 1994. godine, kada smo kazali ne želimo da nas niko dotira, to ugrožava naše nacionalno dostojanstvo, ne želimo da neko od nas očekuje da zbog toga slijedimo njegove nacionalne interese jer mi imamo svoje nacionalne interese.

Legitimišem se time što smo sačuvali Crnu Goru od bombardovanja 1999. godine. Legitimišem se potpisanim Beogradskim sporazumom sa Srbijom 2001. godine kada je trebalo oboriti tenzije i pripremiti Crnu Goru za održavanje referenduma. Legitimišem se demokratskim referendumom, ispunjenim očekivanjima od strane Evrope u pogledu najviših demokratskih standarda za organizaciju te demokratske procedure. Legitimišem se dakle okolnošću da je to po prvi put u historiji Balkana da se napravi jedna država bez prolivanja krvi - ukazao je Đukanović, a potom nastavio:

- Legitimišem sa time što smo nakon što smo preuzeli kormilo u svoje ruke znali kuda ćemo da idemo. Suprotno ukupnoj crnogorskoj historiji u kojoj su naši preci bili zagledani prema Istoku, mi smo kazali - mi smo dio Evrope, ne samo historijski, ne samo geografski, mi smo kulturno dio Evrope, mi želimo da budemo vrijednosni dio Evrope.

Poslali smo članica NATO-a. Ako neko misli da je to bilo lako, vjerovatno se ovih dana zapitao a kako to dvije mnogo moćnije, veće i razvijenije države poput Švedske i Finske koje su iskazale želju budu dio NATO, još uvijek nisu prošle tu proceduru, još uvijek nisu dobile saglasnost svih članica NATO-a da one postanu članice, a Crna Gora je dobila.

Legitimišem sa i time što smo danas u predvorju Evropske unije, i to je moja legitimacija. Ostao je završni korak ka članstvu u Evropskoj uniji, rekao sam vam kad ćemo i to ispuniti.

Šuto poša', šuto doša'

Predsjednik je ukazao da se u ovoj, kako je opisao, opštoj papazjaniji tokom predizborne kampanje može čuti i pročitati svašta.

- Tako čitam izjave jednog od mojih protukandidata mlađanoga do-lidera pokreta Evropa sad koji kaže da Đukanović šeta Crnom Gorom punih džepova i praznih obećanja. Imao sam potrebu da večeras podijelim ovo podsjećanje sa vama prosto da bismo se svi zajedno zapitali da li su moja obećanja prazna ili ostvarena… U Staroj Crnoj Gori, čiji sam potomak je bila jedna da kažem narodna pošalica za nekog ko ostane neuspješan čitavi život. Pa kažu šuto poša' - šuto doša - rekao je Đukanović.

Na osnovu navedenog, on je konstatovao da može neko otići i na visoke škole, poput ovog pomenutnog njegovog protukandidata, da može i na tim školama biti uspješan, ali da to nije pitanje škole, već pitanje lijepoga kućnoga vaspitanja.

- Ako neko ko me nikad u životu nije sreo, danas sebi daje za pravo da govori o punim ili praznim džepovima, to može samo nevaspitan čovjek - jasan je bio Đukanović.

Anticrnogorske i antievropske ideje

Predsjednik se potom osvrnuo i na svoje preostale protukandidate.

- Dakle, oni su bili na drugoj strani. Oni se danas kandiduju da budu predsjednici države, ne govorim naravno o svima, ne govori naravno o kandidatkinji SDP-a, ne govorim ni o nekim potpuno novim i mladim ljudima, govorim o lideru Demokratskog fronta i govorim o onima koji ponosno ističu svoje SNP-ovsko porijeklo, a znamo da je SNP bila politička artikulacija svih anticrnogorskih i antievropskih ideja - kazao je Đukanović.

Predsjednik je istakao da se Crna Gora emancipuje, da se homogenizuje, da prevazilazi neke historijske podjele, jer, kako ističe, to nam je potrebno da bismo bili uspješniji.

- Dobro je da Crna Gora i tu svoju novu demokratsku kulturu pokazuje time da danas i oni koji su bili protiv Crne Gore se kandiduju da postanu predsjednici Crne Gore. Dobro je sve to, jer sam ubijeđen da građani Crne Gore neće promašiti i da neće dati svoje povjerenje onima koji su bili protiv obnove ove države. Ali naravno ne smiju se zanositi time da mi nismo već dovoljno dobro zreli da jako dobro možemo da razaznamo šta je patriotizam a šta je sluganstvo tuđim interesima, šta je odgovorna politika, a šta je jedan najprostiji mogući populizam i manipulacija - rekao je predsjednik.

"Hoćemo li putem ka Evropi ili stranputicama"

Predsjednik je ocijenio da su ovo izbori na kojima treba da odaberemo hoćemo li nastaviti da gradimo Crnu Goru kao ozbiljnu i uređenu evropsku državu i nastaviti onim putem kojim smo se kretali do 30. avgusta 2020. godine, ili ćemo, kako je istakao, produžiti ovim stranputicama kojima se Crna Gora kreće, zahvaljujući neznavenoj i neodgovornoj vlasti tokom posljednje dvije i po godine.

- Cilj nam je, dakle, makar kao roditeljima da naša djeca nastave da žive u ovoj državi, najljepšoj na planeti. Cilj nam je da ovdje žive slobodno i bogato, bogatije nego što je to živjela naša generacija. Ne zaboravimo, mi već živimo mnogo bogatije nego generacije naših roditelja. Dakle, kontinuitet razvoja je prisutan. Samo kao roditelji moramo da uradimo sve ono što je do nas. Dakle, sada moramo da uradimo da sačuvamo državu Crnu Goru, da je sačuvamo na evropskom putu, da je sačuvamo kao stabilnu i građansku, da joj otvorimo jasan put ka vrlo dostižnom cilju – članstvu u Evropskoj uniji – kao što sam vam i rekao – tokom mog sljedećeg predsjedničkog mandata, e onda možemo kazati da smo kao građani Crne Gore i kao roditelji ispunili svoju misiju - kazao je Đukanović.

Građanska država

U nastavku svog izlaganja predsjednik je još jednom ponovio i ukazao koja su to tri važna prioriteta koja treba da uradimo za Crnu Goru u narednom periodu.

- Prvo, moramo nepokolebljivo nastaviti da gradimo Crnu Goru kao građansku državu. Opet su oživjeli nacionalizmi na Balkanu. Opet su agresivni velikodržavni projekti bacili oko na Crnu Goru. Ako smo pomislili da su ti projekti sahranjeni u ratovima ranih devedesetih godina, varamo se. Žilave su te retrogradne ideje. Crna Gora se s njima muči makar od polovine 19. vijeka u kontinuitetu. Svako malo i u svakoj prilici ili neprilici oživljavaju se aspiracije prema državi Crnoj Gori. Dakle, i danas velikodržavni nacionalizmi misle da je Crna Gora njihovo prirodno pravo. Snaga kojom se mi odupiremo tim nacionalističkim idejama je, zapravo, građanska država - rekao je Đukanović i dodao:

- Volio bih da mogu sa vama podijeliti saznanje kojeg nemam, da postoji neka dobra alternativa našoj stranci u realizaciji takve politike. Vidjeli smo iz ukupnog iskustva, posebno iz ovog posljednjeg dvoipogodišnjeg iskustva u kakve rizike Crna Gora ulazi kada nema tog stamenog stožera, građanske politike i stabilnosti Crne Gore. Demokratska partija socijalista je kičma građanske Crne Gore. Kada imate jaku kičmu, onda je tu moguće dodati još mnogo korisnih primjesa koje učvršćuju stabilnost organizma. Ali ako nemate kičmu, onda nemate gdje dodavati.

Dinamički ekonomski razvoj

Kao drugi važan prioritet predsjednik je naveo - vraćanje politici dinamičnog ekonomskog razvoja Crne Gore.

- Četrnaest godina u kojima smo mi upravljali Crnom Gorom, nakon obnove nezavisnosti do 30. avgusta 2020. godine, su bile godine u kojima je Crna Gora nosila epitet najdinamičnije ekonomije na jugoistoku Evrope. To je vrijeme u kojem smo ulagali milijardu eura u prvu dionicu autoputa, milijardu eura u podmorski kabl prema Italiji, 800 miliona eura u Portonovi, 700 miliona eura u Porto Montenegro. To je vrijeme u kojem smo uložili 150-200 miliona u realizaciju projekata na sjeveru Crne Gore, prije svega u razvoju infrastrukture zimskih ski centara - nabrojao je predsjednik samo neke od velikih urađenih u prethodnom periodu.

- Nije kapital jedino što vrijedno dolazi sa stranim investitorom, već su to projekti u kojima se otvara široka lepeza novog zapošljavanja. To su godine u kojima smo drastično smanjili nezaposlenost kao historijski najteži socijalni problem Crne Gore. I u okviru nje moramo se ozbiljno pozabaviti stabilizacijom javnih finansija Crne Gore - kazao je Đukanović.

Unapređenje životnog standarda

- Mi ovoj državi i našim građanima želimo unaprijeđeni životni standard, bolje plate, bolje penzije, bolju zdravstvenu uslugu, bolju obrazovnu uslugu jer to čini kvalitet života, ali ono što jako dobro znamo upravljajući svojim domaćinstvima ne možete trošiti više nego što imate.

Ako trošite u domaćinstvu više nego što imate, za mjesec, dva, tri ili pet doći ćete u situaciju porodičnog bankrota.Tako je i sa državom. Mi smo nažalost sada došli do toga.

Zbog toga moramo hitno vratiti red u crnogorskom poslovnom ambijentu, moramo stvoriti uslove da ožive biznisi da bismo na tom temelju mogli da unapređujemo životni standard, sve ostalo je obični populizam, sve ostalo je vrlo jeftina politička obmana - kazao je Đukanović i dodao.

"U mom sljedećem mandatu Crna gora postaje članica EU"

I kao treći prioritet u narednom periodu Đukanović navodi taj da u sljedećih pet godina njegovog mandata Crna Gora postaje članica Evropske unije.

- Kažem vam to sa apsolutnom odgovornošću. Ne treba nam duže od dvije i po do tri godine da taj posao završimo, da uklonimo onu tablu sa graničnog prelaza na Debelom brijegu i da postanemo sastavni dio EU - rekao je Đukanović.

Đukanović je još jednom potvrdio da nema nikakvu dilemu da će 19. marta ove godine na predsjedničkim izborima pobijediti sve svoje protukandidate.

- Zato što nam odmah nakon toga trebaju parlamentarni izbori na kojim će ova zemlja dobiti odgovornog domaćina kuće, na kojim će ova zemlja dobiti kompetentnu i nacionalno odgovornu vladu. Tek tada možemo kazati da smo završili posao, tek tada vraćamo Crnu Goru u stanje političke normalnosti, jer ovo što živimo u zadnje dvije i po godine ipak nije normalno. Odgovorna i kompetentna vlada nam treba da bismo završili ovaj posao koji sam naznačio pominjući vam ova tri priroteta - istakao je on.

"Bitka svih nas"

- Ovu bitku protiv pomahnitaloga velikodržavnoga nacionalizma, protiv klerikalizma, protiv stranih uticaja – anticrnogorskih i antievropskih, ne može dobiti nijedan pojedinac. Ja sam stao na crtu i idem ka toj pobjedi i u nju sam ubijeđen. Ali sam stao na crtu oslanjajući se na vas i oslanjajući se na ljude poput vas širom Crne Gore - rekao je Đukanović i dodao:

- Dobra vijest je da nije puno vremena do izbora. Dakle, tu je pred nama deset – dvanaest dana u kojima treba da pregnemo, u kojima treba da zaboravimo na druge preokupacije, u kojima treba da uradimo ono što je u interesu naše državne kuće i našega potomstva. Dobro treba da se svi zamislimo i da zamislimo sve one sa kojima razgovaramo ovih dana. Hoćemo li moći mirno zaspati 20. marta, ako ne uradimo ono što je do nas do 19. marta.