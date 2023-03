Đukanović: Državno slobodarstvo i dostojanstvo je ponovo na testu

Nevrijeme i okolnost da živimo u ovom dijelu Evrope stalno obnavljaju iskušenja kroz koja moramo ponovo testirati i svoje slobodarstvo i svoje dostojanstvo, ne samo individualno, nego državno i nacionalno, poručio je predsjednički kandidat Milo Đukanović u Budvi u okviru kampanje za predsjednika.

Kako je saopćeno iz DPS-a, pred punom salom Budvanki i Budvana koji su došli da podrže, i svojim prisustvom uveličaju pobjedničku tribinu, Đukanović je govorio o svojim motivima da prihvati kandidaturu, o stravičnoj šteti koju su Krivokapićeva i Abazovićeva vlada napravile Crnoj Gori, o viziji koju odgovorna vlada mora imati prema razvoju Crne Gore…

Okupljenim građankama i građanima ovog turističkog grada, Đukanović je govorio o turističkom razvoju koji je postignut do 2020. godine, a koji je zatim planski uništavan posljednje dvije i po godine.

"Imali smo viziju za razvoj turizma"

- Crna Gora sedamdesetih godina je bila jadranska turistička destinacija koja se mjerila sa jadranskom konkurencijom. Pogledajte šta se dogodilo u posljednjih 10 godina. Da li ima evropskog ili svjetskog časopisa na čijoj naslovnici nije bila Crna Gora? Da li je bilo nekog mjerenja u referentnim međunarodnim turističkim institucijama da Crna Gora uvijek nije bila među pet najpoželjnijih turističkih destinacija, ne na Jadranu nego u svijetu - rekao je Đukanović.

On je govorio o viziji razvoja prestižnog turizma u veoma konkurentnom okruženju, i naglasio da je dostupnost neke destinacije, jedan od najvažnijih faktora, jer turisti ne žele da presjedaju nekoliko puta da bi došli do Crne Gore.

- Odabrali smo za uzor i željeli smo da budemo konkurentni sa Monte Karlom, sa Sent Tropeom, sa Portom Červom, sa Ibicom… I krenuli smo tim putem. Uložili ogroman novac u infrastrukturu, zato što je to slovo A u razvojnoj azbuci. Da biste uradili to što želite prije svega morate obezbijediti kvalitetnu dostupnost. Dakle, ako želite da privučete platežno sposobne goste morate turiste poštedjeti tri presijedanja po Evropi. Zato smo ulagali u razvoj infrastrukture, zato smo ulagali u unaprjeđenje hotelske ponude privlačeći brendove. Bio je to jedan ozbiljan zamah - započeo je svoje obraćanje Đukanović.

Ova vlast je planski urušavala tuziram

Đukanović je objasnio na koji način se od 2020. godine planski urušavao turizam u Crnoj Gori i međunarodni imidž države kao svjetske turističke destinacije.

- Tokom ove dvije i po godine, mi imamo zaustavljen projekat autoput. Dakle, završeno je samo ono što smo mi već završili do 2020. godine. Promovisali su ga oni koji za taj projekat nisu zaslužni, ali nema veze. Važno je da je taj autoput danas tu, jer ljudi sad bezbjedno putuju između Podgorice i Kolašina, da ne gine nova armija ljudi, koliko ih je izginulo tokom eksploatacije onog starog puta kroz Platije. To je najvažnije - kaže Đukanović.

Namjerno ukinuli Montenegro Airlines

Predsjednik DPS-a je rekao da je ukinut nacionalni avio-prevoznik i da su slotovi predati Air Serbia. Iskazao je bojazan da je planski Crnoj Gori oduzeta nacionalna avio kompanija, i izazvana šteta.

- Kao što vidite, ukinut je Montenegro Airlines. Onaj ko ozbiljno razmišlja o daljem unaprjeđenju turizma u jednoj zemlji, a odrekne se usluga nacionalnog avio-prevoznika, to je ili apsolutno neznanje ili taj želi namjerno da napravi štetu Crnoj Gori. Plašim se da je to po srijedi… Uz sve ono što mi danas nemamo više direktnih saobraćajnih veza sa evropskim emitivnim turističkim destinacijama u međuvremenu smo sve one slotove koje je imao Montenegro Airlines predali Air Serbia. Oni su danas u posjedu tih slotova, a mi ako ikada odlučimo da izgrađujemo novu konkurentnu nacionalnu aviokompaniju morat ćemo da krenemo iz bunara - istakao je Đukanović.

Kupovina starog trajekta za mnogo višu cijenu liči na korupciju

Zatim se osvrnuo na najnoviji problem sa trajektnom linijom Kamenari – Lepetani.

- Pogledajte šta su radili sa pomorskim saobraćajem. Dakle, to ne bi uradio niko ko zaista ne želi da ogadi crnogorski turizam i crnogorsku turističku destinaciju turistima. Nema tu ničeg slučajnog, plašim se. Ničeg slučajnog tu nema - rekao je on.

Najnoviju kupovinu starog trajekta od hrvatske turističke agencije, za sedam puta višu cijenu od one po kojoj se nekad nudio, Đukanović je nazvao koruptivnim aranžmanom.

- Pogledao sam kako se pokušava izgraditi alternativna ponuda preko Bokokotorskog zaliva. Pa sam vidio da je Jadrolinija oglasila da prodaje jedan svoj stari trajekt koji je više decenija bio u upotrebi, da ga je oglasila po početnoj cijeni od 80.000. Mi smo ga vjerovali ili ne kupili za 560.000?! Znate ko ga je kupio? Kupila ga je jedna turistička agencija iz Hrvatske. Kupila ga je iako je u posljednje tri godine u svim bilansima imala negativne rezultate poslovanja, imala je gubitke. Kupila ga je obavezujući se pri tome da sa njim neće konkurisati za linijske prevoze u Hrvatskoj. Dakle, kupila ga je sa namjerom da ga iznajmi ovdje, po ovim cijenama po kojima pričam. Dakle, sve skupa uz punu netransparentnost tog procesa upućuje da je riječ o apsolutno koruptivnom aranžmanu - ukazao je Đukanović, a potom konstatovao:

Njihov direktor Carina završio u zatvoru

- To dakle rade oni kojima su usta puna kritike prema prethodnoj vlasti da smo mi nosioci kriminalne korupcije. Evo za dvije i po godine su pokušali da dokažu kriminal i korupciju, nema nijedne optužnice podignute prema nijednom predstavniku prethodne izvršne zakonodavne vlasti, a direktor Carina iz ove vlasti je završio u zatvoru.

Nećemo zaboraviti šta su radili ove dvije i po godine

- Daleko je to daleko od kraja. Nisam sklon da prihvatam manire nove vlasti koja zapravo briše granicu između izvršne i sudske vlasti, koja brutalno ugrožava nezavisnost sudske vlasti i koja brutalno ugrožava samostalnost pravosuđa, ali znate želim da vrlo ozbiljno poručim da nećemo ni slučajno zaboraviti sve ovo što je rađeno tokom ovog perioda. Dakle, nemoguće je oprostiti onima koji su netransparentno suprotno Ustavu, suprotno zakonima arčili državno bogatstvo Crne Gore zarad svojih političkih obračuna - poručio je Đukanović.

- Oni su istjerali Aman iz Budve. Istjerali su ga upravo zbog kompleksa, zbog jedne potpune nedoraslosti, nezrelosti nekih ljudi vaših sugrađana iz tog dijela budvanske opštine koji su na taj način željeli da dokazuju neku svoju važnost. Pa su u trenutku kada su došli na vlast posegnuli za tim sa obrazloženjem da je vlasnik firme koja je dovela Aman kao brend u Budvu, u Crnu Goru, bio previše blizak prethodnoj vlasti - rekao je Đukanović, a zatim ukazao na štetnost takve odluke.

"Neko će odgovarati ako zbog toga što je otjerao Aman, građani budu morali da plate 150 miliona odštete"

- Znate šta sada prijeti Crnoj Gori iz te avanture? Prema mojim saznanjima 150 do 160 miliona štete nakon arbitraže u Londonu. Da li neko od njih misli da to može proći bez krivične odgovornosti? Znate, ako neko danas otuđi iz neke većinske državne kompanije, recimo Budvanske rivijere 5.000 eura, s pravom će se naći pred sudom. Ali kako to da neko očekuje da kada otuđi 150 ili 160 miliona iz državnog budžeta zarad svojih iskompleksiranih potreba da se obračunava u političkoj ravni, kako misli da to može proći bez krivičnopravne odgovornosti? Nikako - kazao je Đukanović.

- Morat će Crna Gora dodatno urediti svoj pravni sistem, morat će se odgovarati za ogromne štete koje se čine državi. Morat će otići na doboš lična i privatna i porodična imovina onih koji prave takvu štetu državi Crnoj Gori. Sve ostalo je pljačka i sve ostalo je neodgovornost. Ali kao što sam kazao time se ima ko baviti. Time će se baviti pravosuđe Crne Gore nakon promjene ove vlasti - poručio je predsjednik DPS-a.

Životno djelo svih nas

On je govorio o svojoj ulozi na mjestu predsjednika.

- Kako vidim svoju ulogu na dužnosti predsjednika države? Prvo mislim da smo u obavezi svi zajedno da odbranimo najveće vrijednosti savremene Crne Gore koje su napadnute. Kada kažem najveće vrijednosti, napadnuta je nezavisnost, građanski karakter i evropska budućnost Crne Gore…. Mukotrpno smo došli do nezavisnosti ostvarujući na taj način želju generacija naših predaka tokom čitavog jednog vijeka, nastavili smo da nadograđujemo jedan vrijedni temelj multietničkog, multivjerskog, multikulturnog društva, temelj koji je u Crnoj Gori učvršćivan u vrijeme dinastije Petrovića. To je već samo po sebi dovoljna inspiracija i za mene, a siguran sam i za sve vas, i za naše istomišljenike širom Crne Gore da ne dozvolimo da se pred našim očima urušava ono što je životno djelo naše generacije - kazao je Đukanović.

Sanacija štete

Kao drugu obavezu navodi potrebu da moramo pokušati da što je moguće brže prvo zaustavimo propadanje Crne Gore i da saniramo štete koje su u međuvremenu nastupile.

- Kao što sam već kazao, uspjeli smo mi tokom ovog dvoipogodišnjeg iskustva da odbranimo nezavisnost, NATO status i evropski put… To je odbranjeno u ovom vremenu i na to treba da budemo ponosni. Odbranili smo Crnu Goru zahvaljujući državotvornoj opoziciji i zahvaljujući narasloj intelektualnoj građanskoj svijesti Crne Gore - rekao je Đukanović.

Potom se osvrnuo na period tokom ove dvije i po godine, i rekao da sve što je bilo u nadležnosti dvije vlade, ozbiljno je devastirano.

- Od ekonomije koja je ne samo posustala u razvoju nego je ozbiljno u međuvremenu oštećena, ozbiljno ruinirana, do javnih finansija koje danas zaista predstavljaju najružniju moguću legitimaciju današnje Crne Gore na međunarodnom finansijskom tržištu. Do sistema bezbjednosti koji je ozbiljno kompromitovan i koji prijeti da ugrozi odgovornost Crne Gore u okviru NATO alijanse.

Najteži bolesnici nemaju zdravstvenu zaštitu, obrazovanje na koljenima

- Da primijetimo samo da su sistem zdravstvene zaštite i obrazovanje na koljenima. Dakle, danas nažalost najteži bolesnici u Crnoj Gori ne mogu dobiti odgovarajuću terapiju u javnim zdravstvenim ustanovama… Da su danas djeca koja pohađaju školu u crnogorskom obrazovnom sistemu umjesto da budu edukovana, da sutra budu konkurentni na evropskom tržištu rada oni su danas pod presijom, rekao bih, jednog vjerskog fanatizma kojega nažalost promovišu direktori i profesori u obrazovnim ustanovama Crne Gore - rekao je Đukanović.

"Postizali smo ozbilje rezultate, oni su nam legitimacija"

On ističe da period od obnove nezavisnosti pa do 30. avgusta 2020. predstavlja vrlo dobru legitimaciju savremene Crne Gore.

- Zahvaljujući toj legitimaciji Crna Gora je ozbiljno napredovala na putu evropskih integracija. Naši međunarodni partneri su sve ove rezultate u tom periodu prepoznavali kao rezultat ozbiljne posvećenosti ne samo vlada nego crnogorskog društva na putu dostizanja evropskih standarda zahvaljujući kojima je Crna Gora zadobila povjerenje da postane u tom trenutku jedna od 27 zemalja euroatlantske zajednice, najprestižnijeg političkog i vojnog saveza u historiji čovječanstva, i da dođe u predvorje Evropske unije - saopštio je Đukanović prisutnim građanima Budve.

Državno slobodarstvo i dostojanstvo ponovo na testu

Đukanović je ukazao da nevrijeme i okolnost da živimo u ovom dijelu Evrope stalno obnavljaju iskušenja kroz koja moramo ponovo testirati i svoje slobodarstvo i svoje dostojanstvo, kako je istakao ne samo individualno, nego državno i nacionalno.

On se osvrnuo na iskustvo naše države i njenih građana sa Krivokapićevom i sa Abazovićevom vladom.

- To je politika bez kičme, bez ideje vodilje, bez identiteta. To je politika od gline koju može da oblikuje kako ko hoće, i nažalost tokom ove dvije i po godine ona je mnogo više oblikovana iz okruženja nego iz same Crne Gore. Zato je potrebno da što prije dođemo do kompetentne i nacionalno odgovorne vlade, u čijem će središtu biti ozbiljna i odgovorna građanska partija, ali ne onakva kakvu smo imali do 30. avgusta 2020. - kazao je on.

DPS iskoristio vrijeme da preispita i koriguje svoje slabosti

Đukanović je poručio da je DPS za ove dvije i po godine u opoziciji imao vremena da preispita svoje slabosti.

- Moramo da budemo vrlo samokritični i vrlo pošteni prema sebi. Da smo bili bolji vjerovatno ne bismo doživjeli poraz. Nema polemike sa voljom građana, niti će nam pomoći da se zadržimo samo u analizi jesu li pogriješili, i je li nam dvoipogodišnje iskustvo potvrdilo da smo mi bili dobri a da građani nisu bili dovoljno promišljeni. Ne, to nas ne vodi nikud… Nisu ove dvije i po godine izgubljene, ove dvije i po godine su blagodet na neki način da oslobođeni odgovornosti za vođenje državne politike dobro preispitamo sve svoje slabosti, da ih se oslobodimo, da se pripremimo, da se na drugačiji način predstavimo građanima Crne Gore - konstatovao je Đukanović.

Stabilizacija finansija i dinamičan ekonomski razvoj

Jedan od tri prioriteta je dinamičan ekonomski razvoj države i stabilizacija finansija.

- Crna Gora je u periodu od 2006. do 2020. godine bila najdinamičnija ekonomija na jugoistoku Evrope i po svim parametrima razvijenosti najrazvijenija država Zapadnog Balkana. Nije to bilo tako često u crnogorskoj historiji bez obzira što je hiljadugodišnja. Rekao bih da je bilo prvi put. Bilo je to zato što smo imali, ozbiljno promišljenu ekonomsku i razvojnu politiku. Bili smo svjesni da je ovo vrijeme u kojem se borite za privlačenje kapitala koji vam treba da biste izgradili skupe infrastrukturne i druge projekte koji će otvoriti radna mjesta, učvrstiti socijalnu stabilnost i učiniti vas konkurentnim na globalnom, prije svega, evropskom tržištu - kazao je Đukanović.

Crna Gora će postati članica EU u narednih pet godina

- Mi smo poznati da ne ostavljamo posao nezavršenim. Prema tome Crna Gora će u sljedećih pet godina mog mandata biti članica Evropske unije - više nego jasan bio je Đukanović, i navodi da to kaže savršeno odgovorno i iskustveno.

- Znam koji je posao ostao da se završi i znam kako se taj posao završava. I na bazi toga savršeno odgovorno kažem – ne treba nam duže od dvije i po, najduže tri godine rada odgovorne, reformske vlade da se taj posao završi i da se kaže Crna Gora je spremna za članstvo - ističe Đukanović, a zatim se nadovezuje i ukazuje na put koji nas vodi do toga.

Pobjeda na predsjedničkim izborima

- Već sam ga nacrtao. Pobjeda na predsjedničkim izborima 19. marta. Ta pobjeda širom otvara vrata pobjedi na parlamentarnim izborima koji će uslijediti samo nekoliko mjeseci nakon toga. Nakon toga su stvoreni uslovi da Crna Gora opet dobije odgovornog domaćina države, odgovornu, kompetentnu, podrazumijevajuće koalicionu, proevropsku vladu. Takva vlada treba Crnoj Gori da bismo ostvarili prioritete o kojima sam vam govorio, da bismo savladali ovu završnu dionicu na putu tog evropskog sistema vrijednosti, koji je jedini mogući način da ostvarimo ono što je krajnji cilj svake odgovorne politike, evropski kvalitet života - rekao je Đukanović.

Kakvu budućnost želimo našoj djeci

Na kraju predsjednik DPS-a je konstatovao da ovdje nisu presudna stranačka opredjeljenja, već da je presudna odgovornost svakog pojedinačno, kao i to "da li mi želimo da naša Crna Gora traje i da li mi želimo sigurnu budućnost našoj djeci?"

- Želimo li mi takvu budućnost koja će obezbijediti da naša djeca ostaju ovdje da žive u slobodnoj, stabilnoj, sigurnoj Crnoj Gori i da ovdje mogu raditi za dobrobit svoju i za dobrobit svojih porodica. Pošto sam siguran da svi imamo taj roditeljski instikt i tu roditeljsku odgovornost, onda nemam nikakve sumnje da ćete vi uraditi ono što je do vas, i da ćemo se 19. navečer radovati još jednoj velikoj pobjedi demokratske i evropske Crne Gore - zaključio je predsjednik DPS-a i kandidat za predsjednika Crne Gore Milo Đukanović.