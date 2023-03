Đukanović: Pobjedom na predsjedničkim izborima do odgovorne i kompetentne vlade

- Živimo na Balkanu preko kojeg su se uvijek prelamali razni geopolitički interesi. Sada se, čini mi se, prelamaju nikad drastičnije u novijoj historiji… Nikada do sada nije ozbiljno diskutovano na svjetskoj političkoj mapi da li će biti upotrijebljeno nuklearno naoružanje. To govori do kakvog smo dna došli u geopolitici. A kada dođe do takvih sukoba između Istoka i Zapada, onda nema nikakve sumnje, Balkan je uvijek plodno tlo preko kojeg se najdrastičnije prelamaju takvi sukobi - rekao je predsjednik Crne Gore i predsjednički kandidat DPS, Milo Đukanović na tribini u prepunoj sali Kulturnog centra "Nikola Đurković" u Kotoru.

Velikodržavni nacionalizmi vide Crnu Goru kao plijen

- Zahvaljujući tim sukobima došlo je do obnove najretrogradnih politika na prostoru Zapadnog Balkana, nacionalističkih politika koji za svoju platformu imaju velikodržavni nacionalizam i imaju namjere da mijenjaju granice na Zapadnom Balkanu, da umjesto postojećih država naprave dvije ili tri uvećane države etnički i vjerski homogene. I ne treba dokazivati da svaki od tih velikodržavnih nacionalizama između ostalog, ili mogu slobodno reći prije svega, mjerka Crnu Goru kao poželjan plijen - kazao je Đukanović.

Očuvanje međuvjerskog i međunacionalnog sklada prioritet svih prioriteta

Očuvanje Crne Gore kao građanske države u kojoj ljudi svih vjera i nacionalnosti žive skladno, je jedan od snažnih motiva za kandidaturu Đukanovića na ovim izborima. On to navodi kao prvi prioritet.

- Do sada smo pokazali kako se Crna Gora uspješno brani. Nema uspješne odbrane u odnosu na velikodržavne nacionalizme do afirmacije građanske države. Crna Gora je upravo idejom građanske države, multietničkog, multivjerskog i multikulturnog sklada do sada vrlo uspješno odolijevala takvim izazovima. Suočen sa takvom složenošću zadatka pred kojim se svi zajedno nalazimo, odlučio sam da se kandidujem za dužnost predsjednika Crne Gore - kazao je Đukanović.

Nema mjesta za lične planove

Đukanović je kazao da nema mjesta za sebične lične planove, jer je ovo odsudan trenutak za savremenu Crnu Goru.

- Ovo nije vrijeme za sebične planove. Svi smo kao generacija koja živi u Crnoj Gori obnavljajući državu Crnu Goru ostvarili svoje životno djelo. Siguran sam da niko od nas ne bi pristao na nastavak života sa takvom grižom savjesti, da u ovom odsudnom trenutku da prioritet nekom svom ličnom ili privatnom planu u interesu u odnosu na svetu dužnost da odbranimo savremenu Crnu Goru, a ona je ozbiljno napadnuta - kazao je Đukanović.

Tri manipulacije ove vlasti

Predsjednik je naveo tri manipulacije kojom se parlamentarna većina formirana 30. avgusta 2020. služi.

- Prva obmana je, da je Crna Gora spržena zemlja. Nažalost, mi danas vidimo da ovo što su učinci novih vlada tokom ove dvije i po godine zapravo jeste pokušaj da se Crna Gora učini sprženom zemljom.

Kao drugu obmanu, Đukanović je naveo tvrdnju da su prava srpskog naroda u Crnoj Gori ugrožena.

- Druga obmana je da nova vlast treba da ispravi nepravdu, a ta nepravda je u tome što su navodno tokom prethodnog perioda u kojem smo mi činili vladajuću koaliciju bila ugrožena prava Srba u Crnoj Gori - rekao je Đukanović.

"Mi nismo vodili bitke za Niš i Kragujevac ali jeste Beograd za Budvu i Nikšić"

- Vjerujem, dakle, da je to pokušaj da se udari na onu najneuralgičniju tačku crnogorskog društva, jer crnogorsko društvo kao najvrijedniju svoju legitimaciju pred međunarodnom zajednicom ima kvalitet građanskog koncepta države i kvalitet međunacionalnih, međuvjerskih i multikulturnih odnosa. Ne da nije bilo ugroženo srpstvo tokom prethodnog perioda, nego su odnosi između Crne Gore i Srbije dovedeni na najnižu tačku u novijoj historiji zbog ambicije velikosrpskog nacionalizma da negira crnogorski, državni, nacionalni i kulturni identitet. Moj odgovor na te optužbe je dajte da se prisjetimo da li smo mi odavde vodili politički izborne bitke za Niš i za Kragujevac ili su se iz Beograda vodile političke izborne bitke za Nikšić i za Budvu. Govorimo li mi da Crna Gora ima potrebu da izađe na Savu i na Dunav ili govori Srbija o svojoj namjeri da izađe na Jadran - kazao je Đukanović.

Prijateljski odnos prema Srbiji

On je podsjetio da je Crna Gora u najtežim trenucima pomagala ljudima iz Srbije koji su progonjeni od strane Miloševićevog režima.

- Naš odnos prema Srbiji uvijek je bio čist, prijateljski… Kada god je bila ugrožena građanska i evropska Srbija ona je uvijek imala otvorena vrata u Crnoj Gori. Sjetit ćemo se i bombardovanja od strane NATO saveza 1999. godine, golgote kroz koju je prolazila demokratska Srbija u vrijeme Miloševićevog režima… Sjetit ćemo se kako je Crna Gora otvorila vrata Zoranu Đinđiću i ostalim, da kažem, vrijednim ljudima građanske, evropske Srbije - kazao je Đukanović, i nastavio:

- Ta obmana o navodno ugroženom srpstvu u Crnoj Gori zapravo samo služi kao dimna zavjesa da bi se vojvode i dovojvode u Crnoj Gori razigrali upravo u namjeri da sunovrate Crnu Goru i da je isporuče "srpskom svetu" – to im nećemo dozvoliti.

Optuživali nas za kriminal bez dokaza

Treća teška obmana koju nude crnogorskoj i međunarodnoj javnosti, kako je tobože Crna Gora zemlja prepuna kriminala i korupcije, naveo je Đukanović.

- Te optužbe idu do karikaturalnih prijedloga koje su davali neki od čelnika Demokratskog fronta kako bi trebalo zabraniti Demokratsku partiju socijalista. Zapravo, takve ideje najviše govore o njima samima, do koje su mjere oni svjesni da su inferiorni i da su svjesni da čak i kada, da kažem, u jednom pojedinačnom događaju kao parlamentarnim izborima 30. avgusta 2020. nas preteknu za ukupno 1.500 glasova ili za jedno poslaničko mjesto, oni su sigurni da vrijednosti koje oni zastupaju su neuporedive sa vrijednostima koje mi zastupamo, potpuno su svjesni naše superiornosti i svjesni da će oni jedino moći trajati u sadašnjoj poziciji ukoliko bi mi nestali sa političke i društvene scene Crne Gore - rekao je Đukanović.

On je podsjetio da je direktor Carina iz sadašnje vlasti završio u zatvoru, a da slijedi i epilog.

- Nasuprot tome za samo nekoliko mjeseci mi imamo njihovog direktora Carina u zatvoru i daleko je to od konačnog epiloga… Siguran sam da će se vrlo brzo raspletati klupko svih nepočinstava, prije svega, drastičnog kršenja Ustava Crne Gore, drastičnih nezakonitosti, drastičnih zloupotreba koje će sigurno dovesti do krivičnopravnog procesuiranja i osuđujućih presuda za mnoge ljude koji su tokom ove dvije i po godine bili na čelu izvršne i zakonodavne vlasti u Crnoj Gori - rekao je Đukanović.

Obmanama stvarali galamu

On je pojasnio da su sve ove obmane imale za cilj da stvore jednu političku galamu da bi se prekrila nepočinstva ove vlasti.

- Ove tri konstrukcije, ove tri obmane o kojima sam govorio su zapravo samo imale za potrebu da stvore jednu veliku političku galamu, jednu ozbiljnu manipulaciju neutemeljenu u bilo kakvim činjenicama da bi prekrilo ono što su zapravo tokom ove dvije i po godine radili nova parlamentarna većina i dvije Vlade, oni su nažalost vazalski služili interesima izvan Crne Gore - kazao je Đukanović.

Populisti koji se služe jeftinim trikovima

- Pored nacionalista danas su na crnogorskoj političkoj sceni i ljudi drugog političkog profila, dakle, populisti koji pokušavaju da jeftinim političkim trikovima zadobiju povjerenje građana ne računajući uopšte na ono što su dugoročne potrebe i dugoročni efekti razvoja Crne Gore - rekao je Đukanović.

Plate nagriza inflacija

- Prije koji dan smo bili u prilici da pročitamo da su realne plate u januaru 2023. godine za 5,1 posto niže nego u januaru 2022. godine. Dakle, na jednoj strani su nominalno povećavali plate, na drugoj strani su povećanjem poreza i doprinosa podigli cijene proizvoda tako da vi danas, svako od nas danas, za onu minimalnu platu od 450 eura može da kupi manje proizvoda nego što je mogao za 250 eura 2022. godine. Dakle, doveli su Crnu Goru opet u stanje kada njenu ekonomiju nagriza vrlo visoka inflacija, nikada viša od obnove nezavisnosti - kazao je Đukanović.

Historijska postignuća savremene Crne Gore

Đukanović je podsjetio na historijska postignuća savremene Crne Gore kojima je doprinijela vlast koju je predvodio DPS. Kao jedan od primjera složenosti puta kojim smo išli i visine kriterijuma koje smo morali da zadovoljimo kao država da bismo postali članica NATO, naveo je pokušaj Švedske i Finske da se pridruže najmoćnijem vojnom savezu.

- Koliko je to zahtjevno, obratimo pažnju sada na napore Švedske i Finske i mnogo većih i mnogo razvijenijih država nego što je Crna Gora, koji ne idu tako glatko ka njihovom cilju da nakon decenija neutralnosti postanu članice NATO saveza. Da bi se to dogodilo sve postojeće članice NATO saveza moraju biti uvjerene da ste ispunili kriterijume. Crna Gora je, dakle, ispunila kriterijume i dobila poziv da postane punopravna članica NATO saveza. Teško da možemo imati relevantnije međunarodno priznanje uspjeha kojeg smo kao država postigli u periodu od 2006. do 2017. kada smo i formalno postali članica NATO savez.

"Crna Gora će za vrijeme mog mandata postati članica EU"

Jedan od ciljeva koje Đukanović navodi tokom svoje kampanje je učlanjenje Crne Gore u Evropsku uniju za vrijeme njegovog sljedećeg mandata. On je objasnio zašto do sada taj cilj nije postignut.

- Zašto do danas nismo postali članica? Svakako da je uvijek odgovornost i na jednoj i na drugoj strani, ali moje uvjerenje mislim da sam u tome vrlo objektivan jeste da je odgovornija Evropska unija koja je nažalost u jednom periodu potpuno zapostavila svoju do tada najuspješniju politiku, politiku proširenja. Ali kada je Evropska unija nakon agresije na Ukrajinu shvatila da je politika proširenja i politika ujedinjenja Evrope zapravo njen najvažniji geopolitički interes, i kada se ponovo okrenula Zapadnom Balkanu, naravno tu je uočila da je Crna Gora daleko ispred drugih zemalja, ponudila nam je da ubrzanom posvećenošću reformama iskoristimo šansu i da u kratkom roku postanemo članica, nažalost dogodilo se ono što svi jako dobro znamo. Dogodilo se da smo na čelu Crne Gore u tom trenutku kao i danas imali i da imamo jednu potpuno neodgovornu vladu, koja je umjesto da isporuči rezultate koji su se očekivali i da iskoristi šansu ubrzanog članstva u Evropskoj uniji odlučila se da potpisuje jedan ugovor sa vjerskom zajednicom prepun historijskih falsifikata - kazao je Đukanović.

Odgovorna i kompetentna vlada

- Pobjedom na tim predsjedničkim izborima mi otvaramo širok put za pobjedu na parlamentarnim izborima koji će uslijediti nekoliko mjeseci nakon predsjedničkih. Pobjedom na parlamentarnim izborima Crna Gora dobija ponovo odgovornu vladu, kompetentnu vladu, koja će voditi računa o našim a ne tuđim interesima, koja će se vratiti reformama i koja će nastaviti da Crnu Goru vodi do njenog evropskog cilja. Ubijeđen sam da će stamena kičma te Vlade i u narednom periodu biti Demokratska partija socijalista - kazao je Đukanović.

"Na historijskom ispitu smo"

Đukanović je zaključio da se Crna Gora nalazi na historijskom ispitu, ne manje teškom nego u vrijeme održavanja referenduma. On je pozvao građane da masovno izađu na izbore.

- Nalazimo se na historijskom ispitu ne manje teškom od onog 21. maja 2006. godine. Tada smo zahvaljujući, rekao bih, neponovljivoj energiji, neponovljivoj emociji uspjeli da obnovimo državu Crnu Goru za kojom su čeznule generacije naših predaka jedan čitav vijek… Nažalost, puno se destrukcija okrenulo prema Crnoj Gori. Da bi Crna Gora prošla kroz ovo teško iskušenje potrebna nam je energija i patriotizam svakog iskrenog crnogorskog patriote.

Učinite što je do vas, a onda ćemo se siguran sam 19. marta zajedno radovati još jednoj velikoj pobjedi demokratske, multietničke, antifašističke i evropske Crne Gore - zaključio je Đukanović.