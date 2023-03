Milatović: Dobro sam, Đukanoviću, ne možeš zaustaviti slobodne građane

- Pretpostavljam da se svi pitate istu stvar. Da vam odmah svima odgovorim. Dobro sam, hvala na pitanju - ovim riječima je počeo predizborni skup u Budvi predsjednički kandidat Evrope sad Jakov Milatović koji je za napad na Cetinju direktno optužio predsjednika Crne Gore i lidera Demokratske partije socijalista (DPS) Mila Đukanovića.

"Put je težak"

- Ništa me, nas, neće i ne može pokolebati u borbu za novu, ljepšu i pravedniju Crnu Goru. Ja vam to kažem. Taj put je težak, možda nekad opasan, ali istrajat ćemo na tom putu, budite sigurni. Posebno večeras poručujem odavde iz Budve Milu Đukanoviću i njegovim satelitima da slobodne građane Crne Gore ne možeš zaustaviti u našoj namjeri da zemlju istrgnemo iz tvojih ruku i ta je trasiramo na put oporavka bogatstva jednakosti i pravde. To ti poručujemo - kazao je Milatović.

On je kazao da je nepokolebljiv u tome.

- Siguran sam u pobjedu. Takvi su mi geni. Takvo mi je ime. Pradjed je dao život za ovu zemlju, djed pet godina oslobađao i pet godina bio na Golom otoku, otac se borio za pravdu i ja nastavljam pradjedovsku borbu za bolju Crnu Goru - poručio je Milatović.

Došlo do napada

Predsjednički izbori u Crnoj Gori zakazani su za 19. mart.

Grupa građana protestovala je danas ispred cetinjskog Sportskog centra na Cetinju zbog održavanja konvencije Milatovića.

U jednom trentku je došlo i do napada, pa je Milatović morao uz pomoć obezbjeđenja i policije da uđe u Sportski centar.

Kako se vidi na video snimku objavljenom na društvenim mrežama, Milatoviću je nekoliko osoba pomoglo da uđe nakon što je prošao kroz gomilu gdje su ga pojedinci gurali i psovali.