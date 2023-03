Đukanović: Abazovićeva vlada je zatajila iz političkog razloga, a ne previdom

Imamo dvije i po godine vlasti, u kojoj su čelne dužnosti u tužilaštvu i pravosuđu popunjavane bez konsultacija sa šefom države, a kamoli opozicijom. U te dvije i po godine vlasti imamo jedan ostrašćeni revanšizam. Ja mislim da je to vladajuća ideologija aktuelne parlamentarne većine. Na žalost oni su jako malo nudili ljudima nečeg novog, za budućnost. Nudili su osudu učinaka prethodne vlasti. Ni to nije nepoznato u političkoj praksi, kazao je Milo Đukanović, aktuelni predsjednik Crne Gore i kandidat za istu funkciju, gostujući na Parlamentarnom kanalu RTCG.

- Ali, poslije dvije i po godine vi nemate nijednu optužnicu protiv nekog istaknutog predstavnika ili bilo kakvog predstavnika prethodne vlasti, i u izvršnoj i u zakonodavnoj vlasti. Vi se sjećate nekih konferencija za štampu prethodnog SDT, koji je govorio, čini mi se da je govorio o 31 prijavi Specijalnom tužilaštvu protiv mene. Vi prijava imate koliko god hoćete, vi istraga povodom tih prijava imate koliko god hoćete. Ja vam govorim da nije podignuta optužnica, a kamoli započet proces. A to im je, govorim o onim ljudima koji su danas na vlasti, bila ideja vodilja tokom ove dvije godine. Biće da tu nešto nije onako kako se željelo predstaviti – istakao je je Đukanović.

Na pitanje da li će raspustiti Skupštinu Crne Gore, Đukanović je odgovorio da je jasno određenje Ustava koje Predsjedniku daje pravo raspuštanja Skupštine. Naglasio je da će konsultovati mišljenje pravnika, jer se nikada ne zatrčava i i ne oslanja na samo jedno mišljenje. Ukoliko do 16. marta Lekić ne formira vladu, donijet će odluku. Ta odluka, kakva god bila, naglašava Đukanović, biće striktno zasnovana na konzervativnom tumačenju Ustava. Nije, međutim, precizirao da li to znači raspuštanje parlamenta.

Reformi nije bilo

- Ima pravnika koji tako misle, ali vjerujem da treba sve detaljno sagledati i ne žuriti - rekao je Đukanović.

On je rekao da reformi u Crnoj Gori u prethodne dvije godine nije bilo, mada to nije specifičnost Crne Gore, već i drugih država regiona.

- Crnoj Gori je zbog toga prijetila blokada pregovora sa EU - kazao je on i dodao da je insistirao na kvalitetnoj političkoj komunikaciji, kao i da je uvijek želio da ima inkluzivnu vladu.

Naglasio je da što se tiče izbora čelnih ljudi u pravosuđu, to je bio uslov da se podrži manjinska vlada.

- Važnost tog momenta se ukazala kada je EU odlučila da da veći značaj evropskoj integraciji nakon agresije na Ukrajinu. U tom trenutku, naša vlada ne ispunjava sve obaveze, nijesmo imali vladu koja je ispunila obavezu, zatajlila je, iz političkog razloga, a ne previdom. Nije neznanje, jer sam premijera Dritana Abazovića upozorio da ne ide tim putem - rekao je Đukanović.

On je negirao da je dio dogovora o manjinskoj vladi bio da se povuče iz političkog života.

To je nevaspitano

- Bilo je takvih želja, ali to je jako nevaspitano. To je moja odluka i partije na čijem sam čelu - kazao je Đukanović, uz opasku kako bi bilo neozbiljno i nevaspitano da on određuje ko će biti na čelu DF ili nekog drugog političkog subjekta.

Na pitanje o Slavoljubu Stijepoviću i aferi “Koverta”, rekao je da je Stijepovićev komšija i drug iz djetinjstva snimao predaju novca namijenjenog da se urade neke stvari u njihovom selu u Zeti. Ocijenio je da se taj slučaj ne može porediti sa onim zbog kojega se u pritvoru nalazi Rade Milošević, visoki funkcioner GP URA.

- Poveo sam se u slučaju Stijepovića i ljudskim razlozima. Da je uradio nešto nalik ovome što je uradio donedavni direktor Uprave prihoda i carina, reagovao bih - istakao je Đukanović.

Kazao je i da je 2008. dao izjavu u Bariju pred italijanskim tužiocima, te da je nakon toga italijansko tužilaštvo odustalo od optužnice. Vremenom su optužbi oslobođeni svi građani Crne Gore koji su pominjani u istrazi.

- Presude koje su uslijedile su tužiocu dale za pravo. Presuda njihovog višeg suda bila je da sud u Italiji nema pravo da presuđuje o tome kako Crna Gora puni budžet - rekao je Đukanović dodajući da je politički cilj svega toga bio da se diskredituje predsjednik Crne Gore i da bi, ako bi to od njega zavisilo, rado objavio stenogram sa saslušanja u Bariju.