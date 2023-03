Đukanović prihvatio poziv Mandića na TV duel

Predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) i aktuelni šef države Milo Đukanović kazao je da prihvata poziv kandidata Demokratskog fronta za predsjednika Crne Gore Andrije Mandića na televizijski duel.



Mandić je, sa predizbornog skupa u Pljevljima, pozvao Đukanovića da na bilo kojoj televiziji pričaju o prošlosti i budućnosti Crne Gore.

- Želim da obavijestim njega i crnogorsku javnost da prihvatam poziv da razgovaramo o svim pitanjima koja interesuju naše građane - rekao je Đukanović sinoć na izbornoj konvenciji u Nikšiću.

On je, kako je saopšteno iz DPS-a, kazao da se Mandić „zaogrnuo gandijevskim plaštom i misli da će mu to pomoći da kolektivnom amnezijom naroda u Crnoj Gori dođe do predsjedničke funkcije“.

- A ustvari najviše računa da će mu glasove donijeti hiljade onih koje je za vrlo kratko vrijeme natovario na državni budžet, sve kritikujući bivšu vlast, nadajući se da ljudi ne vide šta rade njegovi kadrovi u Elektroprivredi i Rudniku uglja - rekao je Đukanović.