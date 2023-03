Popović: Ambasador Francuske u Crnoj Gori zaslužio da se proglasi personom non grata

Izjava ambasadora Francuske u Crnoj Gori Kristijana Timonijea (Christian Thimonier) o protestu građana na Cetinju povodom skupa predsjedničkog kandidata Jakova Milatovića je skandalozna, smatra književnik Milorad Popović.

Podsjećamo, francuski diplomata je protest Cetinjana okarakterisao kao vrstu fašističke agresije protiv, kako je kazao, evropskih i osnovnih ljudskih vrijednosti.

- Sa aspekta dilpomatskog govora i njegovog statusa u Crnoj Gori to je samo po sebi skandal. U kontekstu stvarnih činjenica to je neviđena difamacija i falsifikat - rekao je Popović u izjavi za Portal Analitika.

On je podsjetio na izuzetnu antifašističku tradiciju crnogorske prijestonice u posljednjih 80 godina.

- Na teritoriji Cetinja u Drugom svjetskom ratu dogodio se prvi masovni antifašistički ustanak u Evropi o čemu je pisao svojevremeno i Žan Pol Sartr (Jean-Paul Sartre). Devedesetih godina, u vrijeme sukoba u Jugoslaviji, jedini masovni protesti protiv ratova bili su na Cetinju. Također, u toku prošle godine 100 dana su svakodnevno održavani protesti protiv agresije Rusije na Ukrajinu. Nije mogao naći manji grad u Evropi koji ima takvu antifašističku tradiciju kao što je Cetinje - istakao je on.

U pitanju je skandal

Prema njegovim riječima, u pitanju je skandal kojega bi trebalo da se stidi ne samo ambasador.

Dodao je kako Timonije zaslužuje da ga Francuska povuče iz Crne Gore, odnosno, da ga Crna Gora proglasi personom non grata.

- Francuska je ozbiljna država. Ako se to na primjeren način prezentuje Ministarstvu vanjskih poslova Francuske, vjerujem da bi se to moglo dogoditi - smatra Popović.

Reakciju gradonačelnika Prijestonice Nikole Đuraškovića, koji je tražio da se Timonije izvini građanima Cetinja, književnik je ocijenio kao primjerenu i to je najmanje, kaže on, što se moglo tražiti.

- Međutim, ambasador je nastavio sa svojim manipulacijama i u odgovoru rekao da nije mislio na Cetinje. Zapleo se u svoje laži, što je dodatni skandal i što ga dalje kompromituje - naglašava Popović.

Reakcija određenih partija

S druge strane, reakciju određenih partija na Timonijeovu izjavu je opisao kao mlaku.

- Ne samo na izjavu ambasdora. Nego na ukupnu devastaciju crnogorske kulture, identiteta i države Crne Gore. Njihove reakcije su potpuno mlake, neadekvatne, nepravovremene i bez kontinuiteta jer se nažalost stvara podanički mentalitet koji je dugoročno i u svakom pogledu neprimjeren i opasan za Crnu Goru - upozorio je Popović.

Dodaje i kako već duže vrijeme određene ambasade nemaju iste aršine prema Crnoj Gori kao u odnosu na druge suverene zemlje.

- Na mnogo destruktivnije i vidljivije stvari nisu niti približno tako žestoko reagovali nego li kao ovoga puta povodom protesta na Cetinju. Od direktnog miješanja zvanične Srbije u izborni proces u Crnoj Gori do toga da do dana današnjeg u Šavniku nije dozvoljeno da se iskaže slobodna volja građana i da se završe izbore. To je nešto što potpuno potkopava demokratiju kao takvu a pogotovo zemlju koja je kandidat za EU - podvukao je on.

Pozicija Crne Gore marginalna

Kako je naglasio, ambasadori u Crnoj Gori vjerovatno su fascinirani Beogradom, odnosom snaga u Crnoj Gori ili nekim drugim neprincipijelnim razlozima...

- Sama pozicija Crne Gore u novim balkanskim sukobima je dosta marginalna, tako da je i politika EU i SAD prema Crnoj Gori - dosta načelna. Oni podržavaju verbalno demokratske prozapadne snage. Međutim, niko od njih se nije ni približno tako odredio ili pomogao prozapadnim snagama na način na koji se miješaju Srbija i Rusija u unutrašnja pitanja Crne Gore - poručio je književnik.

Naravno, dodaje on, da tu veliku ulogu igra Beograd sa svojom diplomatskom mrežom, propagandom, novcem, lobistima.

- S druge strane, pasivnost suverenističkog bloka i prije svega političkih stranaka ali i drugih aktera javne scene im pomaže da se prema Crnoj Gori ponašaju kao prema vazalnoj zemlji. Ono što je Bjelorusija prema Rusiji, Crna Gora je u odnosu na Beograd jedna vazalna zemlja - zaključio je Popović.