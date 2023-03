Jodžir poručio Milatoviću: Hoćeš da budeš predsjednik Crne Gore, a nisi dobrodošao u pola gradova

Od svih kandidata za predsjednika Crne Gore, jedino Jakov Milatović nije htio da se kandiduje, nego je morao. Meni ga je žao, rekao je kandidat za predsjednika Crne Gore i influenser Jovan Radulović Jodžir.

On je komentarisao događaj sa Cetinja od 10. marta kada je Jakov Milatović napadnut uoči predizbornog skupa.

Mene izgrle i izljube

- Zakači se sa Milojkom, šta ću, moram. I onda – kakav Đukanović, kakav Mandić, kakav Bečić, sve ću da ih pobijedim. I dođe na Cetinje i op ručna. Što se ne protestuje na Cetinju kad Jodžir dolazi, nego me izgrle i izljube. Što se ne protestuje u Nikšić kad Jodžir dolazi, nego me isto izgrle, izljube, u svakom gradu. Hoćeš da budeš predsjednik Crne Gore, a nisi dobrodošao u pola gradova. Ne ide mićo - rekao je Radulović.

Radulović je ukazao i da Milatović nije čuo da je Milatović negdje demantovao da je izgovorio “što je to da pogine 10 Crnogoraca”.

- Ne ide da izgovoriš – “šta je to da pogine 10 Crnogoraca”. Ja to nisam čuo, mada nisam bio u politici, pa me toliko možda nije interesovalo. Ali isto tako, iako nisam bio u politici, nisam čuo da je on to demantovao negdje. A isto tako sam čuo da je rekao jedan ministar jedne prilike da je Jakov to jutro kada se činio kastig na Cetinje rekao – što je to da pogine 10 Crnogoraca. I očekuješ da si dobrodošao i da budeš predsjednik Crne Gore – rekao je on.

Tvrdi da će pobijediti

Ukazao je i da je “Milojko bio ispred dvorca na Cetinju niko ga nije dirao”. Jovan Radulović Jodžir poručuje da će pobijediti na izborima 19. marta i “postati predsjednik”.

- No, što zna jedan Jodžir koji priča viceve, što zna jedan Jodžir nije bio nikad u politici… Jodži zna samo jedno. Jodži će pobijedit i postati predsjednik Crne Gore – zaključio je.