Vučić: Očekujem da sve što je EU potpisala u dijalogu o Kosovu bude provedeno

Sve što je potpisano u dijalogu Beograda i Prištine, što su potpisali i predstavnici EU, mora biti provedeno, a svi funkcioneri s kojima sam razgovarao znaju naše crvene linije, izjavio je u intervjuu danas srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić uoči nove runde razgovora dviju strana 18. ožujka.

Trilateralni sastanak

Vučić se u prethodna dva dana, u okviru priprema za trilateralni sastanak s kosovskim premijerom Albinom Kurtijem u Ohridu pod pokroviteljstvom EU i šefa eurodiplomacije Džozep Borelj (Joseph Borrell), sastao s posebnim predstavnikom Unije za dijalog Miroslavom Lajčakom, a danas i s posebnim izaslanikom Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar (Gabriel Escobar).

On je u razgovoru s američkim funkcionerom ukazao na "nepromijenjenu poziciju Srbije u pogledu očuvanja mira i stabilnosti u regiji i rješavanja otvorenih pitanja između Beograda i Prištine", istaknuvši neophodnost "potpune primjene do sada potpisanih sporazuma" i "očuvanje državnih i nacionalnih interesa" Srbije, saopćeno je iz Vučićeva ureda.

"Srbija EU smatra garantom uspostavljanja Zajednice srpskih općina"

U intervjuu za Euronews na engleskom jeziku Vučić je naglasio da su, u pogledu uspostavljanja Zajednice srpskih općina (ZSO) pod pokroviteljstvom EU potpisana četiri sporazuma.

Beograd ustraje u namjeri da formiranje ZSO-a mora biti početna i ključna točka za daljnju implementaciju europskog prijedloga sporazuma za Kosovo jer je tu obvezu Priština preuzela u Briselu, a Srbija EU smatra jamcem da se ta asocijacija formira. Kosovsko vodstvo, pak, misli da ZSO treba biti središnji dio sporazuma, ali tek kroz uzajamno priznanje.

- Sve već imamo potpisano i, naravno, to su potpisali predstavnici EU i to mora biti provedeno. I to nije krajnji cilj. Krajnji cilj je da Srbi i Albanci žive zajedno, da žive mnogo bolje i da se poštuju, bez neprijateljstva - rekao je Vučić.

"Spremni smo razgovarati o mnogim pitanjima"

Na pitanje priprema li se za novu rundu razgovora s predstavnicima Kosova i koje su "crvene linije" Vučić je rekao da ih imaju obje strane, a da je važnije pokušati doći do kompromisnih rješenja i da moraju mnogo raditi da bi se situacija normalizirala.

- Vjerujem da je u interesu obje strane da osiguramo slobodan protok roba, ljudi, kapitala. Na tome moramo veoma marljivo raditi, kao i na tome da se implementiraju svi prethodni sporazumi - poručio je Vučić.

Upitan je li Srbija spremna na neke ustupke kosovskoj strani u pogledu članstva u Vijeću Europe ili bar prihvaćanja te procedure, Vučić je rekao da su oni "već pokrenuli tu proceduru", a Srbiju nisu pitali jer im za to "nije potrebna".

On je ponovio da je i predsjedniku Francuske Emanuelu Makronu (Emmanuel Macron) i njemačkom kancelaru Olafu Šolcuz (Scholz) rekao što misli o prijemu Kosova u UN, ali da je Beograd spreman da razgovara o drugim pitanjima.

- Moramo razgovarati i o nekim zakonima koji moraju biti usvojeni i o tome ću razgovarati u Ohridu s mojim sugovornicima i nekim drugim ljudima. Ali spremni smo razgovarati o mnogim pitanjima i oni znaju moje crvene linije - rekao je Vučić.

"Ljudi su siti svih vrsta pritisaka s kojima se Srbija suočava"

Odgovarajući na pitanje znači li to da se ne zatvaraju vrata za mogućnost da Srbija kaže "da" članstvu Kosova, on je rekao: "U nekim organizacijama da. Ne govorim o Vijeću Europe, to su već pokrenuli bez nas."

Vučić je istaknuo da su ljudi "siti svih vrsta pritisaka" s kojima se Srbija suočava u pogledu Kosova, sankcija (Rusiji) "i svega drugog".

Zato je popularnost EU u (Srbiji) skoro najniža, a bilo je još gore prije mjesec dana, ali je Srbija mnogo napravila, rekao je Vučić. Ako se tako nastavi, uvjeren je da će Srbija jednog dana postati članicom Europske unije.