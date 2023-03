Đukanović: Mandić ne treba da bude predsjednik, Mandić: Moramo naći drugačiji model od Đukanovićevog

Nisam želio da savijam kičmu ni pred kim, jer smatram da to nije moja kičma, već kičma Crne Gore dok sam ja na čelu Crne Gore, poručio je aktuelni predsjednik Crne Gore i kandidat Demokratske partije socijalista za istu funkciju Milo Đukanović u velikoj debati sa predsjedničkim kandidatom DF-a Andrijom Mandićem, koja se emitovao na TV E i TV Prva, prenosi CdM.

Duel dva kanidata za predsjednika Crne Gore otvoren je ekonomskom temom, i to temom zaduživanja. Đukanović je kazao da mogućnosti zaduživanja na međunarodnom bankarskom ili finansijskom tržištu zavise dominantno od dvije okolnosti, i to od percepcije političke stabilnosti te države i percepcije stanja javnih finansija.

- Očigledno da kamatna stopa koju je postigla aktuelna Vlada na bankarskom tržištu, kroz aranžman sa jednom komercijalnom bankom svjedoči da je ta percepcija loša. Crna Gora je jedno vrijeme bila prepoznata kao sidro stabilnosti regiona, kao zemlja koja uspješno implementira reforme i uspostavlja evropske standarde i predvodi kolonu sa Zapadnog Balkana na putu ka Evropskoj uniji. Danas sa prepoznaje kao rak-rana zapadnog Balkana i Evropske unije - kazao je Đukanović.

Prekršeno zlatno pravilo

Dodao je kada su u pitanju javne finansije da tu slika ništa bolja.

- Nekada smo, ja sjećam toga, ja sam taj zakon pripremao u vladama koje sam ja vodio imali Zakon o fiskalnoj odgovornosti, budžetu i fiskalnoj odgovornosti koji je jasno ograničavao vladu, onemogućavao je da može da se zadužuje za tekuću potrošnju. Taj zakon je afirmisao zlatno fiskalno pravilo – da se možete zaduživati samo za ono što su investicije i razvoj - naveo je Đukanović.

Kazao je da da smo tokom ovogodišnje rasprave o budžetu za 2023. godinu saznali da ova Vlada planira da zaduži Crnu Goru, oko 600 miliona, od toga 150 miliona nedostaje za platni fond.

- Mi smo prekršili nešto što postoji kao zlatno fiskalno pravilo utvrđenih finansija da se ne zadužujemo za tekuću potrošnju. Te okolnosti su dovele do toga da Vlada nije ni pokušala da izađe na tržište hartija od vrijednosti, kao što to uradila Sjeverna Makedonija emitujući obveznice, jer zna da ne bi postojali zainteresovani investitori za ulaganje u naše hartije od vrijednosti – iz ovih razloga koje sam pomenuo, nego se opredijelila da se zaduži kod komercijalne banke. Zaista, ta kamata je nesvakidašnja. Kao što ste kazali, 9,2 odsto plus troškovi obrade kredita od 1,35 odsto, ta kamatna stopa znači 10,5 odsto koji će biti rastući jer su zavisni od Euribora koji je rastući. Dakle, to je zaista vrlo loš pokazatelj stanja stabilnosti Crne Gore i stanja naših javnih finansija - naveo je on.

Rat u Evropi

Mandić tvrdi da ovaj kredit na prvi pogled djeluje veoma nepovoljno kada pomenete i ovu kamatu i bankarske troškove za obradu kredita.

- Mi imamo problem. Danas je u Evropi rat na njenim istočnim granicama, danas je sve poremećeno. Viktor Orban, predsjednik Vlade Mađarske kaže da je čitavo čovječanstvo na ivici trećeg svjetskog rata. To utiče i na percepciju i bankarskog sektora kao i na percepciju političara koji treba da donose odluke i ja sam uvjeren da mi u Crnoj Gori imamo neke druge zadatke koji su važni podjednako kao i ovi ekonomski zadaci - rekao je Mandić.

Misli da je to borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, da je to tema kako da se pomiri Crnu Goru, kako da se pronađe zajednički jezik u Crnoj Gori jer ovi evropski izazov ii svjetski izazovi dovode ih u poziciju da moraju da razmišljaju o jednoj široj slici od slike kako je proteklo jedno zaduženje.

- Vlada Duška Markovića zajedno sa onom vladom koju smo mi podržavali pripremila je jedno kreditno zaduženje od 750 miliona eura. Mi smo podržali tu vladu, znajući da ima stotine problema. Tu se pojavio i određeni koruptivni potencijal koji ne smije da se isključi prilikom tog zaduživanja i imamo jednu situaciju koja nam se čini veoma udaljenom od one koja je važna za ova dešavanja i za budućnost Crne Gore istakao je Mandić u uvodnom dijelu duela.

Odgovorna Vlada Zdravka Krivokapića

Đukanović je odgovorio da se ne bi se složio sa ocjenom da su prethodne Vlade, niti ova vlada koja je sada u tehničkom mandatu odgovorne za ono što nam se sada događa na međunarodnom finansijskom tržištu.

- Direktno odgovorna vlada je vlada Zdravka Krivokapića. Ta vlada je dovela do kreiranja prekomjerne potrošnje. Tu prekomjernu potrošnju kroz program "Evropa sad", o tome govorim sad, treba alimentirati. Osakaćen je Fond zdravstvenog osiguranja i on je sada dovedendo potpune propasti - kazao je on.

Prema njegovim riječima nakon toga su uništene investicija.

- Ne znam da li ste registrovali podatak – u januaru ove godine trebalo je da se potroši iz budžeta 20 miliona za investicije, potrošeno je 400.000 – dva posto zato što se to preliva sve u alimentiranje lične potrošnje. Nakon toga se, logično, krenulo u zaduživanje po uslovima koje smo pomenuli i sada se najavljuje porezna dobit koji treba da praktično rastjera investitore i biznismene iz Crne Gore zato što predstavlja potpuno nepodnošljiv namet. Mislim da je u osnovi svega jedna iluzija koja se željela stvoriti kod ljudi, a ta iluzija je trebalo da posluži za stvaranje nove partije i za rast političkog rejtinga određenih ljudi iz te Krivokapićeve vlade. Naravno, oni su se za tu potrebu poslužili novcem poreskih obveznika i onda su krenuli da presipaju šupljeg u prazno - naveo je kandidat DPS za predsjednika.

O Vladi Duška Markovića

Vezano za navode Mandića da je Vlada Duška Markovića planirala da zaduži zemlju 750 000 000.

- Ne. Već je bio upućen prijedlog zakona u parlament gdje je planirano zaduživanje od 450.000.000. Došlo je do promjene vlasti, pred kraj godine u jednoj apsolutno netransparentnoj proceduri se država zadužila za 750 miliona i sami ste primijetili sa nekim elementima tog aranžmana koji, najblaže rečeno, upućuju na sumnju - naveo je on.

Mandić je kazao da on preuzima odgovornost za izbor vlade Zdravka Krivokapića i za njegovo pojavljivanje na političkoj sceni Crne Gore. Podsjetio je da mu je ustupio i svoje mjesto na poslaničkoj listi.

Mandić je kazao da ne gleda sumorno na tu promjenu koja se desila 30. avgusta.

- Mislim da je napravljen čitav niz važnih iskoraka. Crna Gora je postala slobodna. Kad danas razgovarate sa građanima Crne Gore onda čujete te ljude koji kažu, oni koji su prije mi govorili: „Mene neko prisluškuje telefonom“… prate ih svi, ne smiju da saopšte vlastito mišljenje nigdj gdje rade. Danas kada prošetate po Vladi, po Skupštini, po javnim preduzećima, kada razgovarate s običnim ljudima ljudi slobodno iznose svoja mišljenja jer nemaju onaj strah koji je postojao u vrijeme autokratske vlasti i zbog toga ja zovem to vrijeme vrijeme autokratske vlasti, a imam čitav niz argumenata vezano i za nas kao opozicionare kako smo prošli u vrijeme kada ste Vi vladali Crnom Gorom i imali apsolutnu kontrolu nad čitavim sistemu - naveo je on.

Ljudi bivaju otpuštani zbog revanšizma

Đukanović mu je odgovorio da danas od strane onih koji glasaju za njegovu politiku čuje da je u pitanju ostrašćeni revanšizam, da se ljudi eliminišu iz procesa rada samo zahvaljujući bliskosti sa prethodnim režimom”.

- Opreznije bih upotrebljavao termine koje ste vi upotrebili: slobode i nesloboda. Ja mislim da je Crna Gora i slobodno i slobodarsko društvo i da je tako bilo i do 30. avgusta 2020. godine i kao što rekoh, o tome najbolji sud govore oni koji nas objektivno posmatraju sa strane - naveo je.

O korupcji

Mandić tvrdi da Crna Gora ima najveći problem sa organizovanim kriminalom korupcijom.

- Iz Brisela su nam poslali mnogo poruka – ako želite da budete dio ovog elitnog kluba moraćete da se oslobodite onih starih navika koje su u Crnoj Gori uspostavljene poslednjih 30 godina. Mene je strah smo mi u poziciju u kojoj se nalazi Turska koja već dugi niz godina je na putu evropskih integracija ali nikako da dođe do onog cilja da postane članica Evropske unije. Sa promjenom vlasti stekli su se uslovi da možemo da se obračunamo sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Korupcija je endemska bolest Crne Gore. Ta endemska bolest je razjela naše društvo. Nije teško zaključiti da u Crnoj Gori danas postoje ljudi koji su na osnovu toga što su se bavili korupcijom stekli milijarde. Vi, Vaš brat, Vaša sestra oni važe za ljude i Vi važite za porodicu koja je sklona korupciji bila i koja je rezultirala sa tim da Vi imate milijarde eura - tvrdi Mandić.

Đukanović: Ljudi iz moje porodice su uzorni ljudi

Đukanović je odgovorio da sve što je radio bilo koji član njegove porodice mora da bude ne jednom nego sto put provjereno.

- Ali, ne slažem sa tim da etikete koje se članovima moje porodice lijepe zbog nesaglasnosti sa mnom i etiketa koja se lijepe od strane nezavisnih medija koji na taj način žele da pomognu mojim političkim konkurentima prihvatam kao činjenice. To nikada ne mogu prihvatiti kao činjenice. Ljudi iz moje porodice su uzorni ljudi, samostalne ličnosti koje rade, grade svoje karijere nezavisno od mene kao i ja nezavisno od njih i tu staje moje objašnjenje na tu temu - naveo je Đukanović.

Mandić: Ne plašim se ljudi ni iz kavačkog, ni iz škaljarskog klana

Mandić je tokom političkog duela istakao da se ni najmanje kao pojedinac ne plaši ni Zvicera, ni Milovića ni ljudi iz kavačkog klana ili škaljarskog klana ili bilo kojeg klana koji postoji u Crnoj Gori.

- Ti ljudi koji su međusobno sukobljeni svi su oni nastali iz one sedme uprave službe državne bezbjednosti koja je osnovana 1997. godine. Osnovao je pokojni Vukašin Maraš. Tamo su se nalazili, u toj sedmoj upravi, nalazile su se i ubice Zorana Đinđić. To je bila zamjena za JSO koji je postoji u Srbiji. I Vi dobro znate o tome. Bolje zna Vaš nekadašnji zamjenik Duško Marković vezano za ta sva dešavanja. Ta Sedma uprava, to je rasadnik kriminala u Crnoj Gori i ubice Duška Jovanovića su tu, svi se nalaze u toj strukturi. Ako se sada vratite unazad i preispitate vlastitu savjest moći ćete da se suočite sa strašnim činjenicama, da ste vršeći vlast Vi i partija kojoj Vi pripadate nanijela ogromnu štetu Crnoj Gori. Pare i ovo što je pokradeno od građana Crne Gore postoji mogućnost da se vrati kroz ovajanti-mafija zakon ono što nije potrošeno, a ima tu dosta, ali krv koja je prosuta u Crnoj Gori, oni ljudi koji su ubijeni, to više ne možemo da nadoknadimo, gospodine Đukanoviću, a neko mora da odgovara za to - dodao je Mandić.

Odgovorio je Đukanović.

- Sve što miriše na nezakonitost treba da bude izkontrolisano u normalnom slučaju jednom, a u slučaju neko ko je na javnoj funkciji deset puta. I ja mislim da je tokom ovog perioda bilo jako puno kontrola koje su uvijek završile odgovorom da nema ništa nezakonito u tome što je prijavljivano, ali ne želim, naravno, nikako da hendikepiram svoju porodicu zato što sam ja predsjednik. Nikako. Jer ako ih hendikepiram, ako oni nisu dovoljno samopouzdani i obrazovani da se upuste u biznis, onda znači ja treba da brinemo o njima, ja treba da im izmišljam mjesto u državnoj upravi. Ja to neću da radim. Ja mislim da oni treba da pod ravnopravnim uslovima u ovoj državi konkurišu za sve ono što je dostupno i drugim građanima Crne Gore. I treći demantij, o toj upravi, zloglasnoj kako ste je predstavili, u Agenciji za nacionalnu bezbjednost zaista ste apsolutno u krivu. Nikada te uprave tamo nije bilo, nikada ona nije radila to što Vi sada govorite. Vukašin Maraš kojeg ste pomenuli vjerovatno jedan od najčasnijih profesionalaca koji je radio taj posao na prostoru eks-Jugoslavije. Ne znam da li ste u toku ali, dakle, da u trenutku završetka njegove karijere Američka informativna agencija je uručila najviše svoje priznanje Vukašinu Marašu. Ne bi se valjda ta greška potkrala da je Vukašin Maraš organizovao kriminalnu bandu pod okriljem Agencija za nacionalnu bezbjednost i da dobije tako uvažavanje partnera - dodao je Đukanović.

Mandić optužio Đukanovića za podjele u Crnoj Gori

U nastavku političkog duela, Mandić je kazao da godinama snažno optužuje Đukanovića da je on uradio sve što je mogao da se Crna Gora dijeli po različitim nivoima i po različitim linijama.

“Od 1994. godine kada su Bošnjaci kroz operaciju Lim i njihovi predstavnici proglašeni kao neprijatelji Crne Gore, preko Orlovog leta, kada su Albanci takođe proglašeni kao neprijatelji Crne Gore do litija, do obračuna sa Demokratskim frontom, lažnog državnog udara iz svega kada je srpski narod bio na tapetu, da se Crna Gora dijelila po različitim linijama, kako bi se prikrio jedan, po meni, zločinački plan a to je šverc cigareta, šverc droge, šverc svih onih roba koji su Crnu Goru stavile na najgoru moguću poziciju što se tiče međunarodnog faktora i što je usporilo naše Evropske integracije. Dok je, dok su se te operacije dešavale unutar Crne Gore i regionu nije bilo strašno ali onda kada je pao onaj brod kokaina sa dvadeset tona koji je treba da uđe u Sjedinjene Američke Države, onda su se upalili svi alarmi, ljudi su shvatili da umjesto Luka Bar, naša i Crna Gora da budu ekskluzivne destinacije koje pomažu, gdje ljudi dolaze rado, mi smo se pretvorili u Kolumbiju na Jadranu, to je naš najveći problem. Moramo da napravimo jednu promjenu vlasti u Crnoj Gori. Počelo je i 2020. - kazao je Mandić.

Đukanović je demantovao Mandićeve navode

- Govorili ste o određenim procesima koji su pokretali pravosudni organi, pomenuli ste Lim i Orlov let, novi državni udar ali to nije bio atak ni na muslimane niti Bošnjake niti Albance niti Srbe, dakle bilo je, bio je atak ili bio je pokušaj dokazivanja krivice određenih ljudi, imenom prezimenom. Da se ne vraćamo u onaj iz 90. godina hajde samo da pogledamo ovaj poslednji slučaj državnog udara. Vi ćete se sjetiti svakako da je predsjednik Srbije, dakle dan nakon što se objelodanio pokušaj državnog udara kazao da je pogledao dosije Bezbjednosno informativne agencije Srbije i da mu se digla kosa na glavi, kako je Srbija zloupotrijebljena za organizaciju državnog udara u Crnoj Gori. Želim da Vam kažem da sam nakon toga na njegov poziv pogledao taj dosije, zaista veoma bogat, ono što nedostaje je to da se nije ostvarilo to što je tadašnji, današnji predsjednik Srbije najavio. Da će taj dosije ustupiti pravosudnim organima Crne Gore,dakle u međuvremenu je uz tu nastupila intervencija šefa bezbjednosti Rusije, dakle gospodina Patruševa koji je došao u Beogradu, koji očigledno zabranio dostavu tih dokumenata - naveo je.

Đukanović je kazao da se ne govori o iskonstruisanom državnom udaru, već o državnom udaru koji je uslijedio kao posljedica jasnih političkih poruka iz Moskve, koji su se događali i u prisustvu čelnika Demokratskog fronta, ne jednom iz Moskve je poručeno da će zažaliti ako Crna Gora krene putem članstva u NATO i dakle državni udar je vjerovatno scenario kroz koji je trebala Crna Gora da zažali.

- Na sreću svih nas, nije zažalila - kazao je on.

Državni udar

Podvukao je da se Crna Gora nije obračunavala sa Srbima kroz državni udar, niti sa Bošnjacima kroz Lim ,niti sa Albancima kroz Orlov let.

Tokom debate, Đukanović je iznio jasnu poruku o aktuelnom trenutku u državi.

- Mislim da je zadnja ura da završavamo ovaj cirkus državne politike Crne Gore bez Vlade. Mislim da je vrijeme za izbore, da se svi lijepo odmjerimo na tim izborima, da svi dođemo do te mjere naše legitimnosti u crnogorskoj izbornih javnosti i nakon toga Crna Gora dobije odgovornu Vladu koja neće savijati kičmu ni pred kim - poručio je Đukanović.

Bilo je riječi i o partijskom zapošljavanju.

Mandić je u duelu konstatovao da čovjek nije mogao da ostane na mjestu portira ili kafe kuvarice ako nije, kako je kazao Đukanoviću, podržavao “vašu politiku”.

- Danas niko ko je pripadnik Demokratske partije socijalista, a Vi saopštite ovdje ime i prezime, ko je ostao bez posla kada je došla niva vlast - rekao je Mandić.

Uslijedila je odmah replika Đukanovića.

- Ajde recimo nekoliko stotina ljudi u Ministarstvu obrazovanja - kazao je aktuelni predsjednik i kandidat DPS-a na izborima zakazanim za 19. mart.

Tokom duela dvojice kandidata, bilo je riječi i o kriminalnim klanovima.

- Reći ću Vam nešto što bi trebalo da znate, a pozovite se slobodno na mene ukoliko budete željeli da provjeravate. U jednom trenutku sam pogledao dosijee klanova u Crnoj Gori. Dostavljen mi je da ga pogledam da bih znao na koje su lažne putne isprave oslonjeni ti ljudi. Zanimljivo, i jedan i drugi klan, u devedeset odsto slučajeva su imali lažne isprave države Srbije - podvukao je Đukanović.

Mandić Đukanoviću: Mnogo toga je zavisilo od Vas

Mandić je kazao problem sa organizovanim kriminalom i korupcijom je uslovljen nedostatkom i nespremnošću našeg pravosuđa da se obračuna sa kriminalom i korupciju.

- Vi 30 godina vodite Crnu Goru. U jednom vremenu ste bili apsolutni lider tako da je mnogo toga zavisilo od Vas. Birali su se sudije u parlamentu, tužioci, vlada je određivala ko će da bude tužilac.Kako su ovi ljudi koji su nakon avgusta 2020. godine optuženi za najteža krivična djela, predsjednica Vrhovnog suda koja je bila i Vrhovni državni tužilac optužena za prodaju presudom. Predsjednik Privrednog suda zbog stečajnih postupaka i privatne koristi. Specijalni tužilac koji je protiv nas vodio operaciju lažnog državnog udara i lažnog suđenja završio u zatvoru kao pripadnik kavačkog klana. Policajac koji je vodio grupu za borbu protiv organizovanog kriminala nalazi se u pritvoru kao osumnjičen za pripadnik tog najopasnijeg klana u Evropi. Kakva je to bila kadrovska politika koju ste Vi vodili u oblasti pravosuđa da su ključni ljudi u pravosuđu, ispostavilo se, na kraju i vodeći kriminalci? To je ono što što morate da objasnite, a ja mislim da su građani Crne Gore odlično prepoznali kada su glasali za o opoziciju, odnosno glasali za smjenu autokratskog režima da nešto mora da se mijenja. To su strašne stvari. Što se tiče ove sedme uprave, što se tiče Vukašina Maraša, ja sam potpuno uvjeren da je to postojalo. Ta sedma uprava imala je, ona je dala dokumentaciju ubicama Zorana Đinđića. Čak su na biračkom spisku u Mojkovcu bile, ne znam tačno da li je to bio Mile Luković, a gdje je bio Dušan Spasojević glavni organizator ubistva Zorana Đinđića. Oni su imali dokumenta Crne Gore. Ovo su vrlo važne stvari o kojima treba građani Crne gore da znaju - podvukao je Mandić tokom duela.

Predsjednički kandidat DPS-a i aktuelni šef države je odgovorio da Mandić namjerno previđa jednu stvar, a to je da su,2013. ili 2014. godine izmjenom Ustava Crne Gore stvorili uslove za drugačiji izbor čelnih ljudi pravosuđa.

- Dakle, i oni se biraju na drugačiji način, kroz filtere Sudskog i Tužilačkog savjeta. Ni jedno ni drugo ni po zakonu nijesu mogli biti nikakvi članovi Demokratske partije socijalista niti bilo koje partije tadašnje parlamentarne većine. To su ljudi koji su zahvaljujući nekoj svojoj profesionalnoj karijeri zavrijedili mjesta koja su dobili koji su sada pod optužnicama, poštujući prezumpciju nevinosti, sačekaćemo da vidimo do čega će te optužnice dovesti. Zanimljivo je da u vremenu od dvije i po godine, kako sam kazao, jednog poprilično ostrašćenog revanšizma koji Vi ublažavate, ali ostrašćenog revanšizma, se zapravo tražilo da se dokaže neka nezakonitost nekog predstavnika naše politike u izvršnoj ili zakonodavnoj vlasti. Za dvije i po godine nema optužnice - jasan je Đukanović.

Đinđić ubijen od strane države Srbije

Osvrćući se na navode Mandićeve o Zoranu, Đukanovič je pozvao da se drže činjenica.

- Đinđić je izbjegao iz Srbije u Crnu Goru i ovdje mu je spašena glava. Nažalost, nažalost kratko. Izbjegao je tada i Slavko Ćuruvija ovdje pa smo ovdje štampali Dnevni telegraf. Crna Gora je bila zaštitnica svakog predstavnika demokratske, evropske, pristojne Srbije. Svakog. Sjetimo se onih kolona Srba koji su došli iz Hrvatske i iz Bosne i početkom 90-ih godina jer su te države prve bile zahvaćene ratom došli su Crnu Goru. Da Vam kažem da nikakva sedma, niti bilo koje uprava nije asistirala ubistvo Zorana Đinđića. Zoran Đinđić je nažalost ubijen od strane države Srbije, jer kao što znate, crvene beretke su bile formacija policije države Srbije. Zašto su ljudi iz crvenih beretki se opredijeli da izvrše taj prljavi posao, za čiji račun i koje obaveštajne službe, da li jedne ili druge Srbije, ili dakle obavještajnih službi Srbije, kao korespodentskog partnera nekih stranih obavještajnih službi… To je pitanje za državu Srbiju i ja vjerujem da se istina sasvim dobro nazire, ali ja vjerujem da će ta istina nekada i činjenično biti potvrđen. Crna Gora zaista sa tim nema apsolutno nikakve vas - kategoričan je Đukanović.

Riječi je bilo i o državnom udaru.

- Ja sam za uvjerenje da je državni udar za jednu od posljedica trebalo da ima i moju likvidaciju, odlučio da sjednem i razgovaram sa Vama - kazao je Đukanović.

Nadovezao se Mandić.

- Tako je, to je bila vaša volja. Tako je bilo vrijeme, tako vam ga je šorak donio što bi rekao naš narod - Mandićeve su riječi.

Srbija nije uvela sankcije Rusiji

Tokom duela, Đukanović je kazao da je od 1844. godine, u strateškim dokumentima Srbije, Crna Gora prirodno pravo Srbije.

Mandić kaže da je Srbija jedina zemlja Evrope koja nije uvela sankcije Rusiji.

- I nešto mi baš ne djeluje njen predsjednik kao neko ko sluša naredbe sa strane, za razliku od onoga što vidimo u Crnoj Gori - kaže Mandić.

Osim iz Rusije, replicirao je Đukanović.

Mandić je na to kazao: “Ne osim iz Rusije. Iz Rusije ponajmanje”.

Mandić o državnom udaru

Kada je riječ o državnom udaru, Mandić je pitao Đukanovića, da li misli, da je bio njegov život ugrožen, da je ta moćna organizacija GRU i da su učestvovali u tome.

- Mi koji smo tada bili iz danas najjače političke organizacija u Crnoj Gori da je Vaš život bio ugrožen, da bi Vi bili danas živi. Naravno to nije bilo tačno i naravno da su to bile izmišljotine i naravno da u tom dosijeu koji je rađen u Srbiji, nema nigdje ni Andrije Mandića, niti Milana Kneževića, niti Mihaila Čađenovića. Sve to bila jedna instalacija, slična onim instalacijama gdje neki amateri koji su angažovani da izvedu određenu predstavu izvode predstavu kako bi se nanijela politička šteta, ključnom političkom faktoru koji je trebao da pobijedi na tim izborima. Vi znate i šta se dešavalo, znamo nas dvojica, znamo šta se dešavalo, znamo i ulogu tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova i svih onih koji su ubjeđivali Mitropolita crnogorsko- primorskog da izađe i da poziva narod, da bude mir i da se ne izlazi na ulice. U prevodu da se ne izlazi na izbore u posljednjim časovima kada je Demokratski front mogao da odnese pobjedu. Napravili ste veliku grešku sa naredbom da Katnić pokrene postupak protiv nas, čovjek je to uradio ne sumnjam po Vašem naređenju ali onda predsjednica Vrhovnog suda očigledno procjenjujući kako tu ima nekih velikih dokaza i hvala joj za to. Učinila naš sudski proces javnim. Pa su građani Crne Gore mogli da se uvjere o čemu se radi. Evo svi ti akteri tog procesa, onaj Sinđelić u zatvoru, Čađenović u zatvoru, Velimirović u zatvoru, svi su po zatvora završili ti veliki svjedoci i vajni učesnici lažnog državnog udara. Evo neka bude javan prenos i Vesne Medenice i Saše Čađenovića i ovog Jovanića i Lazovića, nekad učine javnim prenosom, da vidimo taj nivo njihovog djelovanja, da vidimo tu sramotu - ocijenio je Mnadić.

Srbija platfroma za pripremu državnog udara

Uslijedio je jasan odgovor Đukanovića.

- Uvjeren sam u ovo što kažem jer sam gledao dokumenta da je državni udar zaista ozbiljno pripremljen, da je pripremljen najprije od FSB-a pa kasnije od GRU-a koji je preuzeo odgovornost za to. Riječ je da je Srbija bila platforma preko koje je pripreman državni udar u Crnoj Gori, a to je priznao i Vučić. On mi je pokazao dosije gdje je Bezbjednosno informativna agencija pratila ljude u Srbiji, gdje je uzela njihove DNK uzorke sa njihovih četkica za zube. Sve sam to pogledao. Nema nikakve sumnje da su se oni pokušali osloniti na ljude iz Srbije koji su im prethodno služili na ukrajinskom ratištu u nekim od prethodnih ruskih operacija u Ukrajini i da se oslonila na ljude u Crnoj Gori.Šta je tu čija uloga od političkih lidera u Crnoj Gori ja ne želim o tome da da presuđujem. Vi, Knežević i drugi lideri Demokratskog fonda u to vrijeme intenzivno boravili u Moskvi i bili prisutni na mjestima sa kojih su slate prijeteće poruke Crnoj Gori. Prijeteće poruke su bile da ćemo zažaliti jer ćemo doživjeti katastrofu ako krenemo putem ulaska u NATO. Vaše ocjene nijesu bile manje, nisu bile blaže u odnosu na ove ocjene koje su dolazile od tadašnjih ruskih zvaničnika - jasan je bio Đukanović.

Poručio je Đukanović da će se vodjeti šta će dokazati dalji sudski postupak u tom slučaju.

- Ako me pitate da li sam uvjeren u to da li je postojao plan državnog udara u Crnoj Gori, uvjeren sam na bazi neposrednog ličnog uvida u dokumenta koja sam vidio u Beogradu - naveo je.

Mandić: Đukanović poremetio odnose na Balkanu

Tokom duela su se predsjednički kandidati dotakli i teme Otvorenog Balkana.

Mandić kaže da se zalaže za inicijativu Otvorenog Balkana i misli da je to značajno za svakog građanina.

- Optužujem predsjednika odlazećeg Đukanovića da je on temeljno poremetio odnose na Balkanu iz jednog veoma jednostavnog razloga. Prvenstveno je vodio računa o sebi, vodio je računa o svojim najbližim, vodio je računa o dvorskoj kliki koja se uspostavila negdje oko predsjednika Crne Gore koji su imali vrlo konkretne interese kako da profitiraju od jednog žalosnog stanja u koje je dovedena Crna Gora i da nas dovedu u poziciju da mi danas imamo loše odnose sa onima sa kojima bi trebalo da imamo najbolji odnose. Lično sam se trudio i pored propagande koju je organizovala protiv mene služba državne bezbjednosti, protiv propagande koju je vodila Demokratska partija socijalista i mediji koji su bili bliski Demokratskoj partiji socijalista da sam ja neka opasnost za Crnu Goru. Ja nisam nijednu, ni bošnjačku, ni hrvatskun ni crnogorsku ni bilo čiju majku u Crnoj Gori zaplakao, a ne da sam joj učinio nešto nažao. Ne mogu da kažem da to ne prepoznaju pripadnici moga naroda ili nekog drugog naroda koji živi u Crnoj Gori da to nije uradio Milo Đukanović - tvrdi Mandić.

Đukanović: Mandić zagovornik ideje “srpskog sveta”

Đukanović je u svom izlaganju kazao da velikosrpski nacionalizam ne stanuje u Srpskoj akademiji nauka umjetnosti gdjer je njegova tradicionalna adresa, on stanuje na Andrićevom Vijencu u vrhu državne politike Srbije, odakle se sanja o ostvarivanju projekta „srpskog Sveta“.

- Mandić je zajedno sa svojim istomišljenicima u Crnoj Gori zaista bio snažan podržavalac i pokušao da realizuje tu ideju u Crnoj Gori.Mandić je u više navrata govorio da on pozdravlja brigu Srbije o Srbima izvan granica Srbije, da pozdravlja ideju „Srpskog Sveta“ i da zajedno sa svojim istomišljenicima u Crnoj Gori radi na njenom ostvarenju. Raditi na ostvarenju ideja „Srpskog Sveta“ tj. „Velike Srbije“ znači raditi protiv interesa Crne Gore i zbog toga se mi danas oko ovog pitanja nikako ne možemo razumjeti - istakao je.

Kada je u pitanju Open Balkan, Đukanović ima negativan stav. Misli da je Open Balkan pokušaj da se bespotrebno kreira loša alternativa Berlinskom procesu, CEFTI i procesu saradnje Jugoistočne Evrope. Da je to kreirano od strane ljudi koji su izgubili vjeru u doglednu evropsku perspektivu svojih država, dakle to mislim prije svega na Srbiju ali vidim da je tu sada snažno pridružena i Albanija.

- Albanija i Srbija pokušavaju kroz tu inicijativu da zahvaljujući veličini svojih država uspostave dominaciju u odnosu na druge države ovog regiona. Potpuno mi je razumljivo da ne samo Crna Gora, ali prije svega Crna Gora ne prihvata dominaciju bilo od Srbije, bilo od Srbije i Albanije. Nama je prihvatljiv Berlinski proces, prihvatljive su nam druge regionalne inicijative koji nam obezbjeđuju da sarađujemo na evropskim standardima u regionu i da se približavamo zajedničkom evropskom cilju - smatra Đukanović.

Mandić: Niko nije uspostavio dominaciju nad Crnom Gorom

Mandić napominje da nikada niko nije uspostavio dominaciju nad Crnom Gorom.

- Srbija nas ne doživljava kao svog neprijatelja, ja ne znam zašto ste se Vi opredijelili za varijantu da Srbiju proglasite neprijateljem Crne Gora. Ja mislim da to nije pametno, ja mislim da to nije dobro. Mi nikada nikakvih nesporazuma nismo imali sa Srbijom. To što sam ja kao srpski političar iz Crne Gore, kao Srbin i želim da ima najbolje odnose i ja i svi oni ljudi koji stoje iza ovakve politike, to što ljudi koji su Crnogorci, nacionalno, Bošnjaci, Albanci, Hrvati ne vide opasnost od toga, a ja mislim da niko ne vidi opasnost izuzev jedne opasne propagande koju promovišete Vi i ljudi koji razmišljaju na sličan način poput Vas - kazao je kandidat DF-a.

Crna Gora prijatelj građanskoj, evropskoj Srbiji

Đukanović jasno saopštava da ne smatra Srbiju neprijateljem.

- Smatram da je Srbija prijatelj i da Crna Gora je iskren prijatelj, da kažem, pristojnoj, građanskoj,evropskoj Srbiji i Crna Gora je ljuti neprijatelji velikosrpskom nacionalizmu. Mi se danas suočavamo sa agresijom velikosrpskog nacionalizma, ali nažalost Vi ste promoter te politike u Crnoj Gori. kada govorite o tome da ne vidite te opasnosti od Srbije u Crnoj Gori, u regionu ja ih iskreno vidim. Ja mislim da su u pitanju dva koncepta politike u ovom regionu. Dakle, ja sam neko ko zajedno sa još jednim brojem ljudi snažno vjeruje u multietničku demokratiju u ovom regionu. Naspram toga postoje politike velikodržavnih nacionalizama koje vjeruju treba promijeniti granice i homogenizovati stanovništvo svake od država u nacionalnom i u vjerskom smislu. Zbog toga, dakle, ideolozi „Velike Srbije“ misle da treba da upravljaju životom Srba izvan Srbije. To je ono što ste Vi pozdravili recimo na Kongresu Vulinove partije kada je govorio da je zadovoljan time što ima Vojsku koja danas može da pomogne Srbima izvan granica Srbije, a vi se složili sa idejom „Srpskog Sveta“ i sa brigom koju Srbija bilo kojim vjerovatno instrumentima ispoljava prema Srbima u regionu. Ko god pokušava da kontroliše život svojih sunarodnika u drugim državama ruši suverenosti tih država i ugrožava odnose u regionu, kvari sliku stabilnosti regiona - naveo je Đukanović.

Tokom političkog duela, Mandić je kazao da ne mrzi nikog u Crnoj Gori.

- Nemam nikakve zavisti, prosto smo odabrali takve puteve života. Ja volim da mirno zaspem, volim da moja savjest je potpuno čista, vjerujući sam čovjek, nikome ne želim da nanesem zlo. Nisam u svom životu nikome nanio zlo, a kada učinke Vaše politike pripisujete meni, ja nisam bio vlast 90-ih, ja nisam učestvovao politički ni u bilo čemu, u bilo kakvoj odluci o raspadu bivše Jugoslavije. Vi ste bili komandant teritorijalne odbrane Crne Gore, te jedinice su ratovale van Crne Gore - poručio je.

Odgovorio je Đukanović.

“Znate da nisam. Znate ko je tada bio predsjednik Crne Gore, rekli ste da vam je bio prijatelj - jasan je Đukanović.

Mandić je na to Đukanoviću kazao da je on obavljao dužnost ministra Vojske Crne Gore, ministara odbrane Crne Gore.

Đukanović odgovara:VD dva mjeseca.

Mandić kaže da je to bilo dva mjeseca dok su trajale operacije.

Đukanović napominje da to nije bilo tada.

Mandić je konstatovao da je Đukanović pomagao ljudima koje danas proglašava za zločince.

- Čak ste i odlikovani mislim zato što ste pomagali RS. Ako niste Vi, jeste Momir Bulatović, odnosno odlikovana je država Crna Gora zbog učinaka koji ste Vi imali. I tako da to sve zaboravite i još da isključite jednu važnu stvar, Vi ste bili važan faktor za smjenu vlasti u Srbiji 2000. Godine. Vi i Crna Gora kao platforma za smjenu vlasti. Nisam ja advokat Srbije, ja sam samo advokat istine - naveo je.

Mandić: Desetine i stotine direktora, funkcionera iz Crne Gore u Beogradu su bili vrlo važni funkcioneri i nisu radili protiv Crne Gore

U nastavku TV duela, Mandić, nekako sada izgleda kao da je Crna Gora žrtva.

- Crna Gora sa svojih 600000 stanovnika ima mnogo veći značaj i mnogo veću dimenziju od one koju vi pripisujete Crnoj Gori. Ja od djetinjstva svoga do danas pamtim samo da je jedan građanin Srbije ili državljani Srbije bio šef neke pjacetu preko Morače i njega su smijenili nijesu dozvolili da bude šef pijace nego su rekli ne možeon je iz Srbije. A desetine i stotine direktora, funkcionera iz Crne Gore u Beogradu su bili vrlo važni funkcioneri i nisu radili protiv Crne Gore. Ja kada u Beogradu sretnem te ljude, svi ti ljudi vole Crnu Goru i voljeli su i vas 1997. Ne zaboravite kako su Vas dočekivali u Srbiji ti isti ljudi. Ne smijemo da odbacimo nikog, moramo svakog čovjeka koji je iz Crne Gore nezavisno gdje živi od Amerike do Vladivostoka da ga privučemo jer svaki taj čovjek nosi u srcu Crnu Goru i može da pomogne Crnoj Gori. Najlakše se odreći svojih ljudi zato što trenutno nisu u Crnoj Gori - kazao je Mandić.

Đukanović: Ne impresionira me uspješna sposobnost Srbije da kupuje Crnogorce tako što će ih nagrađivati lično a koristiti za djelovanje protiv Crne Gore

Đukanović je kazao da ga ne impresionira ta sposobnost, osvjedočena uspješna sposobnost Srbije da kupuje Crnogorce tako što će ih nagrađivati lično a koristiti za djelovanje protiv Crne Gore.

- Možda je to moglo kroz historiju to danas više ne može. Očigledno da ste me zamijenili upravo sa gospodinom Bulatovićem kada ste govorili o mojoj komandnoj ulozi nad teritorijalnom odbranom i odlikovanjima. Niti sam komandovao niti sam odlikovan. Crna Gora bila i ostaje prijatelj demokratske, evropske Srbije i pomenuo vam to na konkretnim primjerima . Crna Gora nikada nije pretendovala da uređuje život Srbije niti je sebi davala značaj koji joj objektivno ne pripada. Čitavo vrijeme mi se suočavamo sa suprotnom tendencijom, sa tendencijom sa druge adrese, gdje Srbija pokušava da uredi život ne samo Crnoj Gori. Ja mislim da ona pokušava da uredi život i Bosne i Hercegovine, pokušava da uredi život na Kosovu, pokušava da uredi život u Makedoniji. Ali nema nikakve sumnje da je kao što rekoh od 1844. u strateškim nacionalnim dokumentima Srbije, Crna Gora prirodno pravo Srbije. To je ono sa čim se ne slažemo i to ono sa čim se nikada nećemo složiti. Ja duboko vjerujem negdje je da i vi vašim pozivom na vašu porodičnu tradiciju u Crnoj Gori baštinite dio tog slobodarstva crnogorskog. Ako smo na nešto ponosi ponosni smo tu slobodarsku vertikalu. Mi nikada nijesmo pristali da budemo sluge. Nažalost ove dvije ipo godine svjedoče da imamo vlade koje vas vazalski služe tuđim interesima - dodao je Đukanović.

Mandić je u nastavku kazao da je ponosan na historiju Crne Gore.

- Crna Gora, kažem, iako je mala država dala je toliko veliki doprinos oslobodilačkim borbama čitavog regiona. Imali smo veliku vojnu tradiciju, ali imali smo i te naše unutrašnje sukobe, naše unutrašnje omraze, krvna osveta se jedva iskorijenila u Crnoj Gori i upravo je ovaj režim, u vrijeme ovog režima, u vrijeme Mila Đukanovića, krvna osveta se ponovo vratila u Crnoj Gori, i to ne oko onih tema kada su se u 18. i 19. vijeku oko časti ubijali, istrebljivala plemena i bratstva, nego su se vratila oko šverca narkotika, oko para prokletih, oko ne znam čaga - poručio je Mandić.

On je dodao kako Đukanović treba da se zahvali političkoj eliti Srbije, zato što je sa 29 godina preuzeo Crnu Goru.

“I omogućio da tako bude miješanje jedne političke elite u unutrašnje stvari Crne Gore, trebate vi da se zahvalite”, naveo je Mandić.

Đukanović odgovorio da jedino na čemu može da “zahvali” Srbiji je kontinuirani pokušaj njegove kriminalizacije i klevetanja.

- Ne samo moga nego moje porodice od 94. godine iz poznatih kolumni iz bazara gospođe Marković do dana današnjega kada je to manje-više u inficiran stav na medijsko političkoj sceni Srbije. To je moja iskrena zahvalnost Srbiji za dosadašnju saradnju - istakao je aktuelni šef države.

Kaže da je za Crnu Goru jedini dobar izbor zaista jedan ozbiljan napor na unutrašnjem pomirenju, savladavanju tih dubokih istorijskih razlika.

- Bez obzira na ocjene koje se danas čuju sa važnih međunarodnih adresa da je Demokratski front potpuno neprihvatljiv partner time i gospodin Mandić, meni nije. Ja sam čovjek koji je došao da razgovara sa njim zato što raspektujem da predstavlja, legitimno predstavlja jedan dio Crne Gore. Ja mislim da moramo da počnemo taj razgovor da bismo pomogli da se savlada taj istorijski jaz za koji nijeste odgovorni ni vi ni ja. Da se Crna Gora nekako pomiri da se Crna Gora pomiri na zdravoj platformi, na platformi vrednosnoj, platformi evropske budućnosti, da bismo mogli da nađemo odgovarajuće mjesto za našu državu i svakog našeg građanina upravo u toj ujedinjenoj Evropi i na toj globalnoj mapi - kazao je Đukanović.

Mandić se dotakao i Temeljnog ugovora sa SPC.

- Abazović je uspio da završi posao koji nije završio prvi premijer a koji dovede samo zbog toga da bi se zaokružilo pitanje položaja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Mnogo se toga uradilo, sada je važno da se uradi onaj završni korak. Nisam zagovornik rekonstrukcije Vlade Dritana Abazovića, mislim da je to čak ustavno i nemoguće. Zagovornik sam izbora nove Vlade u okviru parlamentarne većine. Da li do toga je moglo da dođe ili nije, uložio sam veliki napor, sve sam učinio da do toga dođe, ali očigledno da se približava onaj trenutak kada parlamentarna većina mora da konstatuje da ona nije pronašla snage, prvi put zbog tri poslanika URE, drugi put zbog poslanika i partije Ujedinjene Crne Gore Gorana Danilovića, da nije pronašla snage da sastavi vladu koja bi pripremila fer i poštene izbore na kojima bi svi učestvovali i svi se takmičili - naveo je.

Aktuelni predsjednik Crne Gore i kandidat DPS-a za predsjednika države, kazao je da je SPC ispolitizovana institucija koja se danas dominantno bavi političkim a ne vjerskim pitanjima, u tijesnom jedinstvu sa Ruskom pravoslavnom crkvom čiji patrijarh blagosilja rusku agresiju na Ukrajinu. Zaista mislim da je druga vlada i posebno njen premijer pokazala apsolutnu neodgovornost prema Crnoj Gori, prema jednom jako važnom povjerenju koje je Crna Gora poklonila i njemu lično. On je čovjek koji je kao pripadnik manjinskog naroda dobio mandat premijera u Crnoj Gori. Složićemo se i vi i ja to baš nije rasprostranjena praksa na zapadnom Balkanu. A meni je jako drago da je bila u Crnoj Gori i mislim da to služi na ponos svima nama. Dobio mandat kao čovjek koji ima ukupno četiri poslanika. To ga sve obavezivalo da s velikom pažnjom vodi računa o nacionalnim interesima Crne Gore. On je upravo potpisujući taj tzv. temeljni ugovor potpuno izdao te interese Crne Gore - jasan je bio Đukanović.

Mandić: Crna Gora da bude država svih

U poruci na kraju TV duela, Mandić je kazao da misli da Crna Gora treba da bude država svih, svakog njenog građanina, ali država i svakog Srbina, Crnogorca, Bošnjaka, Albanca, Hrvata.

- Da moramo da pronađemo drugačiji model organizacije i suživota od onoga koji je dosada kroz različite podjele promovisan u Crnoj Gori od strane bivšeg režima Mila Đukanovića. Da bi to mogli da uradimo veoma je značajno da na ovim izborima razmislite dobro kako da glasate, kome da date glas. Ja vas pozivam da glasate za onu politiku koja je bila pobjednička 30. avgusta. Mislim da je to politika pomirenja, da je to politika borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, da je to politika ekonomskog ubrzanog razvoja Crne Gore. Da je to politika u kojoj će svaki građanin s ponosom može istaći iz koje države dolazi i da ni pred kim ne sagne glavu. To je isto politika i odnosa jedne ozbiljne države koja se neće saginjati ni pred kim. Neće biti ni ovog upliva dosadašnjeg koji ste vidjeli i na bivši i na sadašnji režim, upliva ambasada, upliva stranaca. Naši stavovi su poznati po svim pitanjima. Bratski odnosi sa Srbijom, bratski odnosi sa svim državama u regionu, ali ovo je naša kuća, ovo je naša država, mi ćemo uređivati onako kako mi smatramo da treba, ne dozvoljavajući bilo kome sa strane da može nešto da promijeni od onoga što žele građani Crne Gore - naveo je on.

Kazao je da je Crna Gora prepoznata upravo u svijetu po tome što je jedino na ovom prostoru, jedino su naši preci imali tu krilaticu nas i Rusa 200 miliona.

- To što su imali tu krilaticu, ne znači da bi mi željeli da taj rat traje u Ukrajini. Mi bi željeli to da se to sjutra završi, da te dviju zemlje pronađu mir, i da ne eskaliraju ovi sukobi koji mogu da dovedu čovječanstvu i da ga uvedu u treći svetski rat. Poštovani građani Crne Gore preporučujem vam ovaj program pomirenja, preporučujem vam program jedne nove Crne Gore vjerujem da će dobiti podršku na ovim izbora - poručio je Mnadić.

Đukanović: Crna Gora odlučuje – putem propadanja i agonije ili jedne ozbiljne uređene evropske države

U završnoj riječi, Đukanović je kazao da Crna Gora na ovim izborima upravo odlučuje hoće li nastaviti putem kojim se kretala do 30. avgusta 2020. putem izgradnje jedne ozbiljne uređene evropske države, ili će nastaviti ovim putem propadanja i agonija kojim se kreće tokom zadnje dvije ipo godine.

- Veoma je važno, mislim da smo se gospodin Mandić i ja tu makar ovlaš razumjeli tokom ovog razgovora, da Crnoj Gori veoma brzo trebaju prijevremeni parlamentarni izbori, da nakon toga Crna Gora dobija nacionalno odgovornu kompetentnu, reformsku vladu, koja će nastaviti da Crnu Goru vodi putem evropskog cilja i vjerujem da ćemo na taj način obezbijediti jednu kvalitetnu kohabitaciju i saradnju. Ne mora da bude kohabitacija, svih institucija koje čine sistem državne politike. Gospodin Mandić je istakao da bi po njemu ta nova struktura vlasti obavezno mora da uključi novog predsjednika i iznio razloge zbog kojih misli da ja ne bi trebao biti taj predsjednik. Uglavnom, da kažem, pokušavajući da mi imputira odgovorno za nedovoljnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Doduše u ovom poslednjem navratu saopštavajući da je to percepcija jednog dijela javnosti, ja mislim da gospodin Mandić ne bi trebao biti predsjednik države Crne Gore ne zbog percepcije nego zbog onog što su potpuno očigledno njegovi uradci u dosadašnjem političkom životu Crne Gore - naveo je Đukanović.

Poručio je da je Mandić personifikovao ipak velikosrpsku politiku u Crnoj Gori koja je glavni problem ne samo razvoju nego i opstanku države Crne Gore i da zbog toga smatram da bi njegov izbor bio loš izbor.

- Smatram da je upravu da potencira važnost predsjedničke funkcije i kada potencira moju važnost u političkom životu. Mislim da sam i ove dvije ipo godine bio ozbiljna brana destrukciji države Crne Gore, njene nezavisnosti i njenog evropskog puta. Razumijem da gospodin Mandić smatra da je trenutak da se i to mjesto zauzme, ali naravno stojim kao odgovoran čovjek na crti. Stojim kao ponuda crnogorskoj političkoj javnosti da nastavimo sa onom politikom kako sam vidio politikom uspjeha. Da nastavimo da se odupiremo velikodržavnim projektima i njihovim aspiracijama prema Crnoj Gori i da tokom tog svog petogodišnjeg mandata uvedem Crnu Goru u Evropsku uniju - zaključio je Đukanović.