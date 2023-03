Podijeljena očekivanja građana, svako ima svog favorita

- Davno sam pred lokalne izbore rekao, a i sad ponavljam. Ovo je luda zemlja sa ludim narodom. Blagi sam optimista da će Milo da pobijedi i da tako da zamah procrnogorskom bloku, da počne da djeluje mnogo ozbiljnije i složnije nego što je do sada, da bi se ovaj put građanske i proevropske države učvrstio – kazao nam je stanovnik Podgorice koji se predstavio kao Crnogorac.

- Ovi izbori jesu važni ali često govorimo presudni i tako. Ne mora da znači, živjeće se i poslije izbora. Što se mene tiče bilo bi dobro da taj suverenistički blok, koji je trenutno u nekoj defanzivi, dođe do izražaja. Da Crna Gora ostane ono što je bila i do sada, kao jedna zajednička, multietnička zajednica u kojoj ima mjesta za sve. Naravno, na evropskom putu, to se podrazumijeva. Međutim, ako se i desi nešto drugačije, ja vjerujem da se Crna Gora neće izgubiti i zaturiti - kaže Hamdo Kočan.