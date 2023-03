Milanović o slanju helikoptera Ukrajini: To produžuje rat

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović učestvovao je u obilježavanju 30. godišnjice osnivanja Matice hrvatskih sindikata u Zagrebu, nakon čega se obratio javnosti.

Opet je spomenuo rat u Ukrajini.

Slanje borbenih aviona

Hrvatski novinari su ga, između ostalog, zamolili da prokomentariše odluku Slovačke da pošalje borbene avione tipa MiG Ukrajini kao vid pomoći toj zemlji u borbi protiv ruskog agresora.

- Okej, njihova odluka, zašto bih ja to komentirao? Pitate me hipotetski, kad bismo mi imali avione, bi li ih trebalo slati? To bi ovisilo o stanju tih aviona. Ja pretpostavljam da se čak ni ova vlada ne bi odlučila za to - rekao je Milanović.

Hrvatska vlada je, podsjetimo, nedavno krenula u akciju slanja hrvatskih transportnih helikoptera tipa Mi-8 ukrajinskoj vojsci.

"Masovno krvoproliće"

- Ovi helikopteri koje su poslali Ukrajini, to je odluka Vlade, to vodi masovnom krvoproliću i masovnoj pogibelji i produživanju rata - rekao je hrvatski predsjednik i nastavio:

- Ti helikopteri nisu gubitak za HRZ (Hrvatsko ratno zrakoplovstvo), oni nisu perspektivni i ističu im resursi. Oni nam u tom broju ne trebaju. Mi smo imali prevelik broj helikoptera ogromnog kapaciteta za potrebe jedne male države i male vojske. Američki koje nabavljamo su brutalno skupi, na tome se rade nezamislivi profiti.

Vlada može šta hoće kad je riječ o opremi, ali kad je riječ o kadrovima, onda ne može, jer ja sam vrhovni zapovjednik.