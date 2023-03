Daliborka Uljarević za "Avaz": U drugom krugu izbora dva pola, jedan okrenut ka NATO-u i EU, a drugi ka Srbiji i Rusiji

Odluku predsjednika Crne Gore Mile Đukanovića da raspusti Skupštinu i raspiše prijevremene parlamentarne izbore, izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice, Daliborka Uljarević smatra očekivanom. Posebno nakon što je Ustavni sud kompletiran i postao funkcionalan



- On otvara put ka vanrednim parlamentarnim izborima, koji neće riješiti krizu koju imamo, ali će razjasniti ko ima i kakav legitimitet da donosi odluke koje će nas voditi ka izlasku iz ovog kružnog toka u kojem smo jako dugo. Oni su i na liniji poziva brojnih zvaničnika EU. Dodatno, radeći ovo tokom kampanje, Đukanović demonstrira da on i dalje donosi važne odluke i koristi sva svoja ovlašćenja za to, a što mu samo može pomoći u učvršćivanju postojećeg biračkog tijela, ali i njegovom potencijalnom širenju – kaže Uljarević.

Kontrolirana tenzija

Komentirajući atmosferu pred izborni dan, ona kaže da se u zraku osjeća neka vrsta kontrolirane tenzije, jer ovi izbori privlače pažnju ali nema pretjeranog oduševljenja sa kandidatima.

- Mi smo imali prošle sedmice i povremene radikalne izraze netrpeljivosti, poput onih koji se odnose na slučaj pokušaja onemogućavanja predsjedničkog kandidata Jakova Milatovića, na Cetinju i u Nikšiću, da se obrati svojim biračima, ili prijetnje upućene putem društvenih mreža kandidatima Draginji Vuksanović - Stanković i Milu Đukanoviću i njegovoj supruzi. Iako uznemirujući, ovakvi slučajevi ostaju na nivou incidenta, ali ne bi bilo iznenađenje da se u drugom krugu intenziviraju – ističe Uljarević.

Kaže da je Crna Gora u političkoj krizi koja traje, da ima Vladu koja je duže od pola godine bez legitimiteta, a koja je u međuvremenu izgubila i nekoliko ministara koji su bili snažno opredijeljeni za NATO i EU.

Zakočili na putu ka EU

- Koliko smo se zakočili na putu ka EU pokazuje i činjenica da smo poslije duže od deceniju pregovora dobili i upozorenja da bi ti pregovori mogli biti obustavljeni ako političke strukture ne pokažu minimum odgovornosti da donesu određene odluke koje deblokiraju institucije i sistem – dodaje.

Zato izbori u nedjelju neće riješiti brojne probleme, ali će dati odgovor ko će ih rješavati i kako se u stvari opredjeljuju građani Crne Gore.

- U drugom krugu ćemo, kako sada stvari stoje, imati dva pola – jedan okrenut za NATO i EU, a drugi ka Srbiji i Rusiji. Odluka o tome ko će voditi Crnu Goru samim tim ima daleko veći značaj nego u prethodnim izborima predsjednika. Ona može uticati i na redefinisanje spoljno-političkih prioriteta, a što bi državu dodatno udaljilo od EU. Također, eventualno dalje otvaranje svih vrata SPC-u Crnoj Gori može urušiti multietnički i multivjerski sklad u društvu , a što ne može proći bez posljedica i po region – naglašava Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje u Podgorici.