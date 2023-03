Đukanović: Nećemo dozvoliti da nas zatvore u "srpski i ruski svet"

- Zato je Podgorica danas evropski grad. Primjer koji svjedoči da imamo i snage i znanja i odlučnosti da vodimo Crnu Goru do ostvarenja strateškog, evropskog cilja. Nastavit ćemo to još odlučnije nakon predsjedničkih izbora, na dobrom nasljeđu i viševjekovnoj tradiciji uzajamnog uvažavanja različitosti na ovom prostoru, koje povezuje zajednička pripadnost državi Crnoj Gori, koja danas jednako uvažava i vojvodu Marka Miljanova i Bećir-bega Osmanagića - rekao je on.

- Niti nevjerodostojni pokajnici, koji i kad se kaju, pa makar to bilo i najiskrenije, nesvjesno pokazuju da je cio njihov politički život bio pogrešan. A to ne može biti preporuka za vođenje zemlje u vremenu teških iskušenja. Naš plan za narednih pet godina je jasan i realan. Nastavićemo beskompromisno da branimo i afirmišemo građansku državu Crnu Goru. Nema ko drugi, osim građanske koalicije koju mi predvodimo, koja danas ponosno i hrabro čini državotvornu opoziciju, nema ko očuvati tu slavnu tradiciju iz vremena Petrovića i perioda socijalističke izgradnje, kao i nakon obnove nezavisnosti, sve do dolaska nove vlasti. Da ponovim i dodatno iznerviram nacionaliste: naša zemlja nema perspektivu osim kao građanska država i multietnička demokratija - jasna je poruka Đukanovića.

- Ne kažu, a i ne moraju da je ono što žele da dovrše rušenje države. Neće. Mi im to nećemo dozvoliti. Nećemo im dozvoliti da šarenim lažama o Otvorenom Balkanu zatvore Crnu Goru u "srpski i u ruski svet". Crna Gora je odabrala svoj put, prešla teške dionice na njemu, do predvorja Evropske unije. Potrebno je provesti je i kroz završnu fazu emancipacije i evropeizacije društva. Znamo, ta završnica nije laka. Znamo i za onu narodnu: mrak je najgušći pred svitanje. To dokazuje i naša dvoipogodišnja agonija - naveo je Đukanović.

- Ne, gubitnici to su historijska dostignuća savremene Crne Gore, ali i razumna opomena baš vama koji ste u svim tim iskušenjima bili obavezno suprotstavljeni nacionalnim interesima naše države. Svjesni da su tokom ove dvije i po godine iznevjerili očekivanja i svoje biračke javnosti, danas tvrde da su imali otpor sa pozicije predsjednika. Imali su, i imat će ga. Sve dok ne napuste vladu poslije parlamentarnih izbora, jer im je do interesa Crne Gore stalo koliko do lanjskoga snijega - jasan je Đukanović.

- Istovremeno, puna su im usta pomirenja, iako društvo doslovno puca po svim šavovima. Bez imalo ličnog ili partijsko-političkog dostojanstva, svi kao rogovi u vreći, sa samo jednom rečenicom predstavljanja koja im je poveznica: mi smo protiv DPS. To im je zakletva i legitimacija, i danas. Rekao sam to odmah nakon pada druge vlade i ponovio tokom kampanje, potonja je ura da neodgovorne političke varalice i obične vazale koji se lažno predstavljaju Vladom Crne Gore, koji sa izuzetkom Bošnjačke stranke svi zajedno nemaju parlamentarni cenzus, voljom građana sklonimo s tog odgovornog mjesta za koje su se očigledno emotivno vezali, kao i svako koga dopadne nezaslužena počast. Da se više ne igraju s državom i liječe komplekse sopstvene marginalnosti - kazao je aktuelni predsjednik države i nastavio:

- Ugašene su mnoge kompanije, hiljade ljudi ostalo je bez posla. Vlada se umjesto reformi bavi nacionalizacijom već privatizovanih kompanija i akcionarskih društava, ne u cilju boljeg upravljanja i sticanja profita, već zbog planirane prodaje „poznatim kupcima“ iz bližeg okruženja. To nije reforma, to je precizna strategija, osmišljena na adresama izvan Crne Gore: da se Crna Gora baci na koljena, da se dokaže njena nefunkcionalnost i ekonomska neodrživost. Da bi se sugerisala i nepotrebnost njenog opstanka kao nezavisne države - rekao je Đukanović.

Drugi prioritet, navodi, našeg djelovanja mora biti dinamiziranje ekonomskog razvoja i unaprjeđenje kvaliteta života svih naših građana.

- Do prije nepune tri godine imali smo ozbiljnu i efektivnu ekonomsku i razvojnu politiku. Rezime uspjeha ogledao se u tome da je od 2005. do 2019. godine Crna Gora uspjela da poveća BDP po stanovniku sa 33 na 50 posto evropskog prosjeka. Ima li važnijeg zadatka odgovorne vlasti bilo gdje na planeti? I ima li ubjedljivijeg pokazatelja njene uspješnosti? Prema Eurostatu u prvoj godini nakon promjene vlasti u Crnoj Gori došlo je do pada životnog standarda sa 50 na 48 posto evropskog prosjeka. To je učinak "oslobodioca" - napomenuo je on.

Dalje je naglasio da zahvaljujući politici uređenja poslovnog ambijenta tokom našeg vršenja vlasti Crna Gora je postala veoma privlačna investiciona destinacija.

- Brojni građani Crne Gore i renomirani strani investitori odlučili su se da vođeni našom ponudom poreskih i drugih olakšica ulože milijarde eura u našu zemlju. To je dovelo i do ozbiljnog rasta društvenog proizvoda, pada nezaposlenosti, pouzdanije socijalne stabilnosti. Izgrađeni su veoma vrijedni infrastrukturni, komunalni, energetski i turistički sistemi. Danas je sve to urušeno. Investitori odlaze, ljudi iz biznisa su uplašeni nepredvidivošću ekonomske politike Vlade - kazao je on.

Opterećenje privrede

Đukanović je dodao da porezi i druge dažbine i biznis barijere postaju nepodnošljiva opterećenja privredi.

- Raste nezaposlenost. I dug, u koji ulazimo pod neodrživim uslovima jer jedino iz kredita možemo da servisiramo tekuću potrošnju. Investicione potrošnje, nažalost i nema. Ne postoje riječi kojima bi pristojan čovjek opisao ovakvu politiku Vlade. To i nije politika. Ovo je besramna kupovina još koje sedmice na vlasti, sa beskrupuloznom i neodgovornom logikom koja kaže: Mi se sigurno nećemo baviti posljedicama haosa koji smo stvorili - poručio je Đukanović.

Ali, upozorava, ozbiljna država će se morati veoma pomno da se pozabaviti krivično-pravnom odgovornošću ovih političkih prevaranata.

- Mi ne želimo da dajemo lažnu nadu i lažna obećanja. Godine iskustva upravljanja državom naučile su nas da izvučemo pouke i ispravljamo svoje greške. Ja ih prihvatam kao dio svoje objektivne odgovornosti. No, ja sam ne samo spreman, nego i sposoban da ih otklonim, i to činim svakodnevno. I činit ću kroz reforme naše politike koje ćemo nastaviti. Slabosti su neizbježan pratilac svakog čovjeka i svake politike. Ali ipak, slabost koja je kod nas tako odomaćena posljednjih godina, nikada nije bila svojstvena politici kojom smo mi upravljali Crnom Gorom. Mi ne trgujemo interesima Crne Gore, oni su za nas svetinja - jasan je on.

Đukanović je ocijenio da se u slučaju Crne Gore pokazalo da promjene same po sebi ne podrazumijevaju promjene nabolje.

- Pošto smo u decenijama vođenja države stvorili osnovne pretpostavke za njeno uspješno funkcionisanje, svojim znanjem i iskustvom nastavit ćemo da gradimo sistem održivog poboljšanja standarda ljudi. To nije populističko licitiranje visinom plate, što je sa ekonomskom politikom kakvu vodi ova trenutna većina, i enormnim zaduživanjem države, čista utopija. Umjesto toga mi ćemo obnovom sveobuhvatnih reformi u okviru naše evropske agende pokrenuti željenu dinamiku ekonomskog razvoja, obezbijediti kontinuirani rast ličnih primanja sa svakim korakom približavanja članstva u EU - naglasio je on.

Članstvo Crne Gore u EU

Poručuje da želimo članstvo Crne Gore u EU, želimo da budemo dio sistema evropskih vrijednosti, ali, najvažnija konsekvenca toga je mi želimo da građani Crne Gore danom ulaska u Evropsku uniju žive na nivou životnog standarda, dakle, da imaju prosječne plate i penzije kakve imaju i građani Evropske unije.

- Najavio sam i hoću da ponovim: kao predsjednik Crne Gore formirat ću poseban savjet za ekonomske reforme, u koji će biti uključena cjelokupna pamet Crne Gore, od Univerziteta, preko poslovne zajednice do nevladinog sektora. Kao ekonomista i čovjek koji je dugo vodio Vladu, koji ima zavidno državničko iskustvo, znam da je suština svake dobre politike brži i održiv ekonomski razvoj. I da je razvijena ekonomija najvažniji dio temelja svake ozbiljne i prestižne države - dodao je.

I treći stub, kaže Đukanović, u našoj politici je nedostajuća karika u ostvarivanju državne vizije Crne Gore – članstvo u Evropskoj uniji.

- Mi ne ostavljamo posao nezavršenim. Počeo sam proces pridruživanja Evropskoj uniji, i dovršit ću ga tokom mog narednog mandata. Crna Gora će, siguran sam, kroz pet godina biti spremna za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Za razliku od gotovo svih mojih konkurenata ja sam imao privilegiju da se dugo bavim državnim poslovima, tako da se za ponovni izbor ne preporučujem slatkorječivim predizbornim željama nego značajnim rezultatima koje je Crna Gora ostvarila proteklih decenija. Na njih sam već podsjetio - rekao je Đukanović.

Retrogradni nacionalizam

A ko su, dodaje, moji konkurenti iz aktuelne većine koji svakodnevno pričaju o „ubjedljivoj“ i „veličanstvenoj“ pobjedi i „oslobođenju“ Crne Gore od ropstva do 30. avgusta 2020? Crne Gore, koja se, kako znamo, nikada nije dala u lance vezati.

- Čiji je sinonim slobodarstvo. Koja je kao demokratska zajednica zavrijedila poziv za članstvo u NATO i lidersku poziciju u pregovorima sa EU. I koja je u interpretaciji današnje parlamentarne većine dočekala da je oslobađaju politički lideri koji su cijeli svoj vijek proveli slijedeći najretrogradniji nacionalizam koji je ranih devedesetih u crno zavio i 150.000 domaćinstava na prostoru bivše Jugoslavije. Kakva bezočna obmana - kazao je on.

Đukanović je istakao da ne želi na ovoj završnoj konvenciji bilo šta da kaže o njima, jer misli da su oni svojim ukupnim djelovanjem i nastupima u kampanji rekli o sebi sve, i da će to najbolje znati da ocijene birači.

- Samo jedan od njih bio je povod da se često ovih dana pominje Gandi. Pa, ja citiram Gandija koji kaže: "Vaša uvjerenja postaju vaše misli, vaše misli postaju vaše riječi, vaše riječi postaju vaša djela." Vjerujem da sam svih ovih decenija u vrhu državne politike dokazao kako se riječi pretvaraju u djela - naveo je Đukanović.

On je poručio građanima da ne dozvole da ih bilo ko iz pozicije građana glavnog grada jedne prosperitetne države vodi u status provincije "srpskog sveta".

- Upravo vas u to guraju moji politički konkurenti. Jednom smo u ne manje teškom vremenu odbili da budemo dvadesetsedma izborna jedinica Srbije. Još odlučnije to moramo odbiti danas. Hoćemo li to uspjeti, u velikoj mjeri zavisi od vas. Vaš glas o tome odlučuje. Pozivam vas da o tome razmislite kada 19. marta izađete na birališta. Pred svima nama je odgovornost za budućnost naše države, za našu i budućnost naših porodica. Svi mi zajedno imamo odgovor na stanje u našem društvu. A kad govorimo o budućnosti, ona naravno pripada mladima - poručio je Đukanović.

Borba za bolje sutra

Borba za bolje sutra, kaže Đukanović, podrazumijeva prodor mladih ljudi u sve sfere, u svim oblastima gdje se donose važne odluke.

- Imamo sjajan primjer uspjeha naših mladih ljudi u sportu. Iz ovako brojčano male države kao što je Crna Gora naši sportisti osvajaju evropske i svjetske vrhove. To su najbolji primjeri šta mogu mladi i sposobni, uz podršku iskusnih i također sposobnih. Vjerujem da nam samo takav pristup vođenju politike garantuje pravo na srećniju budućnost. Kao što sam siguran da imamo i snage i znanja i htjenja da gradimo takvu budućnost, oslanjajući se na osnovne vrijednosti crnogorskog društva – antifašizam, međunacionalni, međuetnički sklad i multikulturalnost i društvo socijalne pravde. Crna Gora svih – to je naša evropska budućnost. Kao predsjednik Crne Gore učinit ću sve da se na tim zdravim osnovama obezbijedi prosperitet države i društva, spajanjem različitosti s najvažnijim ciljem: boljim životom svakog građanina. Nek nam je srećna pobjeda! Nek je vječna Crna Gora - zaključio je Đukanović.

Završnoj konvenciji prisustvovali su i supruga, sin i unuk Mila Đukanovića, Lidija, Blažo i Milo.

Na konvenciji su bili: bivši predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, bivši premijeri Duško Marković i Igor Lukšić, nekadašnji gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša, poslanici i funkcioneri DPS-a, predsjednici DUA, BS-a, LP-a, SD-a, HGI Mehmet Zenka, Ervin Ibrahimović, Andrija Popović, Damir Šehović, Adrijan Vuksanović.

Vuković: Siguran sam, da su se oni pitali, naš crveni barjak ne bi se danas vijorio

Potpredajednik DPS-a i gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković poručio je da Crna Gora danas ne bi bila država da nije bilo Đukanovića, te dodao da on danas ne bi živio ovdje da tako nije bilo.

- Siguran sam da nisam jedini. Zato sam podržao kandidaturu Đukanovića na prošlim izborima i zato sam i sada tu. Siguran sam da ćemo, kao i te 2018. napraviti pravi izbor, a siguran sam da ćemo, nakon pobjede na predsjedničkim pobijediti i na prijevremenim parlamentarnim izborima - rekao je Vuković.

Dodao je sljedeće:

- Siguran sam, da su se oni pitali, naš crveni barjak ne bi se danas vijorio. Da su se oni pitali, naša Podgorica ne bi bila glavni grad naše zemlje. Jer da su se oni pitali, onaj trg na kojem su se okupili ne bi se zvao Trg nezavisnosti.

Vuković je kazao i, da su se oni pitali, Podogrica ne bi bila glavni grad jedne evropske države, već gradić na periferiji neke druge države kojom bi se upravljalo za tuđi interes.

- I ovog puta podržat ćemo Đukanovića, preuzet ćemo odgovornost, svi mi koji vidimo dalje od Beograda i Banja Luke - naveo je Vuković

Vuksanović: Đukanović vizionar

Adrijan Vuksanović (HGI), kazao je da je Đukanović pokazao i dokazao da je vizionar i da zna šta je cilj, dok drugi žele da lutaju u raznoraznim otvorenim balkanima i svjetovima.

- Uostalom ko bi trebalo da bude predsjednik ako ne onaj koji je sačuvao Crnu Goru od ratnih bombi. Ko bi trebalo da bude predsjednik Crne Gore ako ne onaj koji jedao presudan značaj integraciji manjinskih naroda u crnogorsko društvo, ko bi trebalo da bude predsjednik ako ne onaj ko je stavio crnu Goru tamo gdje joj je i mjesto, u zapadni civilizacijski krug gdje je njena državnost i počela - naveo je on.

Zenka: Kad lava nema, hijena misli da je kralj, a sad je lav izašao na crtu

Mehmed Zenka (DUA) je sa konvencije poručio da mu je čast što je na čelu partije koja je znala gdje joj je mjesto.

- Nismo bili partija koja ide gdje vjetar duva. Ima jedna stara: kada lava nema hijena misli da je kralj. Sad je lav izašao na crtu pa da vidimo koje ćemo pjesme pjevati - poručio je Zenka.