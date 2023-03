Vučić: Nekakav dogovor smo postigli, zadovoljan sam zbog toga

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, izjavio je poslije sastanka u Ohridu, da je nekakav dogovor postignut, da je dogovoreno nekoliko tačaka koje će postati dio pregovaračkog okvira.

Vučić je rekao da će Evropski savjet na putu koji je dugačak procjenjivati koliko je ko uradio iz implementacionog plana. Cijenit će se nezavisno za svaku od strana šta je uradila.

Neće biti priznanja Kosova

- Za nas je prioritetna obaveza stavljena obaveza formiranja ZSO u skladu sa prethodnim obavezama iz dijaloga - rekao je.

Dodao je da ni danas nije potpisao ništa.

On je dodao i da ne odstupa od ranije izrečenog stava - da neće biti priznanja Kosova, kao i da Srbija neće dopustiti članstvo Prištine u UN-u.

Vučić je rekao da će u nedjelju građanima izložiti tačku po tačku, a da će narednih dana u parlamentu primati grupe.

Formiranje ZSO

- U implemetacionom planu za nas je od velikog značaja što je kao prioritetna obaveza stavljeno formiranju ZSO, i mora da sam zbog toga zaista zadovoljan, još se govori i o nestalim osobama priča se i o donatorskoj konferenciji. Ja znam da nisam potpisao ništa obojica smo stavili šta su njihove a šta naše crvene linije. Mislim da smo dogovorili nešto da ćemo nastaviti da radimo na tome. Ja ću sutra predstaviti svaku tačku, od ponedjeljka bit ću spreman da primam na konsultacije predstavnike parlamenta u mjesecima pred nama nije lak posao. Ja vjerujem da će Prištinska strana ispuniti odmah formiranje ZSO, ako mi budemo želejli da istrajemo na EU putu naš napredak bit će cijenjen i po tome koliko smo spremni da implementiramo dogovoreno - naveo je Vučić.

On je dodao da je razgovor bio pristojan uprkos brojnim neslaganjima i zahvalio se evropskim predstavnicima na korektnosti. Na pitanje da li to znači da će ZSO biti formirana on je rekao da postoje rokovi za formiranje zajedničkog monitoringa.

- Tako piše na papiru, da li će biti ili neće ko zna. Ja sam mislio da će biti 2013/2014. godine - naveo je on.