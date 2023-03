Čovjek institucija Husein Tuzović, jedan od najstarijih Podgoričana: Moramo živjeti zajedno, ovo vrijeme mora proći

Na izborima za predsjednika Crne Gore glasao je i Husein Tuzović, jedan od najstarijih Podgoričana. Nekadašnji profesor, historičar, novinar, fudbaler, a u tri mandata i direktor FK „Budućnost“ iz Podgorice, čovjek čija priča u knjigu ne bi mogla stati, prije desetak dana je zakoračio u 95. godinu života.



- Ovo vrijeme mora proći. Mislim da ne možemo dugo ostati u ovakvom stanju. Ova situacija mora da se završi, jer Podgorica ne smije izgubiti ništa od onog što je imala. Ovo je grad koji je dobio sve što priroda može da pruži, prije svega prostor, voda i sunce – kaže Husein za "Avaz".

Šansa da se narod osvijesti

Jedan je od ljudi koji najbolje poznaju prošlost, običaje i mentalitet Podgoričana. Kaže da su uz zemlju, vodu i sunce, upravo ljudi još jedno veliko bogatstvo glavnog grada Crne Gore.

- Vjerujem da ima šanse da se svijet osvijesti i da shvati da se drukčije ne može živjeti nego zajednički. Muslimani su u Crnoj Gori živjeli životom kakav je diktirao knjaz Nikola. Na Berlinskom kongresu Podgorica je zapala Crnoj Gori, a stanovništvo je pomislilo da u takvoj Podgorici ne može živjeti i počelo se spremati na iseljavanje. Međutim, knjaz Nikola je bio mudar čovjek, vidio je da su muslimani u nevolji i da hoće da napuste državu. Pitao ih je: „Đe ćete?“. Kad su mu rekli kako smatraju da im ovdje nema života, kazao im je da su oni autohtoni u Podgorici. Ta riječ je bila dovoljna da ostanu – kaže Tuzović.

Podgorica je jedan od sinonima zajedničkog života ljudi različitih vjera i nacija. Dok razgovaramo u podnožju sahat kule na Trgu Bećirbega Osmanagića u podgoričkoj Staroj Varoši, Husein nam pokazuje školu u blizini, koju je pohađao. Pamti i učionicu u koju je ulazio, a posebno učitelja Zarije Perezića.

BiH pri srcu

Studirao je u Beogradu, pa je o Bosni mnogo saznao od prijatelja sportista i novinara, zbog kojih je zavolio Sarajevo i BiH.

- To je zemlja koja mi je pri srcu. Znam sve o Bosni. Imam deset tomova bosanske historije, a dobio sam ih zahvaljući mojoj supruzi koja je Bosanka. Saznao sam mnogo. Da je njen tvorac Kulin ban, da je 300 godina ta zemlja izvanredno živjela, da u tom periodu nijedan metak nije ispaljen. Zla su počela poslije Berlinskog kongresa. Tu je Bosna najviše stradala. Čitajući sve što me zapadalo više sam saznao o Bosni nego o drugim krajevima. Danas od prijatelja čujem kako je tamo. Ja sam za to da živimo svi zajedno. U Bosni mi je sestra udata, tamo su mi prijatelji i ja kroz to prijateljstvo živim zajedno sa Bosnom – ističe Podgoričanin Husein Tuzović.

Tuzović je dobitnik Nagrade za životno djelo Udruženja sportskih novinara SFRJ, proglašavan je za zaslužnog sportskog radnika Crne Gore i Jugoslavije, a 2020. godine uručena mu je i nagrada “19.decembar”, koja se dodjeljuje na praznik glavnog grada Crne Gore. Autor je šest knjiga o prošlosti Podgorice i sportskom i društvenom životu u ovom gradu.