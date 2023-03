Poznata plesačica stradala u Hrvatskoj: Vozilom sletjeli u more

Poznata ruska plesačica Polina Golubeva stradala je u BMW-u koji je upao u more u Hrvatskoj. Policija je utvrdila da je vozač bio alkoholiziran i uz krivičnu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku. Kazao je kako je mislio da je na putu za Pelješki most. Iz BMW-a su uspjeli isplivati vozač i još dvoje putnika, no Golubeva je ostala u automobilu.

Pokušali su je izvući, ali bez uspjeha. Od svoje nekadašnje plesne partnerice emotivnom se porukom oprostio Marko Ciboci, poznat kao član žirija "Ples sa zvijezdama“.

- Prije nekoliko sati imali smo show "Ples sa zvijezdama" na temu ljubavi. Sjedio sam i razmišljao kako je život lijep te kako je život dar. Zahvalan sam za svaku osobu u svom životu, a jedna od njih bila si ti. Prije manje od 24 sata ostavila si nas s velikom prazninom u našim srcima i u našim životima.