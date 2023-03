Urednik Informera odbio da plati kaznu: Ide u zatvor na šest mjeseci

Glavni i odgovorni urednik srbijanskog lista Informer Dragan J. Vučićević, gostujući u Jutarnjem programu na Hepi televiziji kod Milomira Marića, govorio je o presudi koju je dobio zbog tvitova o novinaru i nekadašnjem direktoru Televizije N1 Jugoslavu Ćosiću.

Vučićević je rekao da je Drugi osnovni sud u Beogradu poslao dopis sa nalogom za izdržavanje zatvorske kazne u periodu trajanja od šest mjeseci.

- Nalog za osuđenog, tj. mene, se upućuje na izdržavanje kazne, 3. aprila 2023. godine treba da se javim na služenje zatvorske kazne u trajanju od šest mjeseci - rekao je glavni i odgovorni urednik Informera i dodao:

- Ja sam osuđen zbog tri tvita, vjerovali ili ne. Dva tvita koja sam napisao o Jugoslavu Ćosiću. To je presuda koja je u međuvremenu poslana pravosnažno, na koju sam se žalio, žalbe su odbijene, osuđen sam 25. marta 2021. godine. Presudu je donio sudija Dejan Garić, kao da sam ubio tri čovjeka, ima 20 strana, u pitanju je Drugi osnovni sud u Beogradu. Kaže da sam ja kriv i da treba da idem u zatvor.

Preživio duševne boli

Kako je Vučićević objasnio, u presudi piše da je kriv jer je u stanju uračunljivosti svjestan svog djela i njegove zabranjenosti uvrijedio Jugoslava Ćosića navodeći da je sluga „mafijaško tajkunske hobotnice, šiptarski plaćenik i da obavlja prljave poslove za krvav keš.“

- Ja sam osuđen za tri tvita na šest mjeseci zatvora, odnosno na 200.000 dinara. Odbio sam to da platim i dobio sam ovo rješenje. Odbio sam da platim jer ova presuda nema veze sa zakonom, ni sa logikom. Ja napišem tri tvita i kažem da je Ćosić šiptarski plaćenik i na sudu to dokažem - rekao je on.

Kako navodi, to ga je strašno uvrijedilo i sud u Srbiji cijeni da je preživio jezive duševne bolove i da je njegova porodica i okolina strašno zbog toga patila.

Niko ne odgovara za prijetnje Vučiću

- Da li je meni to zabranjeno da mislim? Da li je ovo zemlja u kojoj se zbog verbalnog sukoba ide u zatvor? Hajdemo onda svi u zatvor. Znate li šta sve Mariću i meni pišu na Twitteru, hoće li neko zbog toga u zatvor? Pa neće - rekao je Vučićević i dodao:

- Kažu da mi živimo u strašno velikoj diktaturi, u državi bez zakona, u državi u kojoj jedan čovjek o svemu odlučuje... Da li neko od tih hejtera može da pokaže ovakav papir? A pišu svašta o predsjedniku. Najstrašnije i najveće gadosti se objavljuju o porodici Vučić, a niko nikada nije odgovarao zbog toga. U civilizovanom svijetu je to neko djelo, ovdje nije. Ovdje je djelo i ide se u zatvor zbog dva tvita.