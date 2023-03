Đukanović: Očekujem najmanje 40 hiljada novih glasova

Cilj je pobjeda u drugom krugu, poručio je danas aktuelni predsjednik Crne Gore i predsjednički kandidat DPS-a Milo Đukanović. Đukanović je saopćio da očekuje ne manje od 40 hiljada novih glasova. On je danas odgovarajući na pitanja novinara naglasio da je optimizam predsjedničkog kandidata Pokreta Evropa sad Jakova Milatovića, da će dio DPS birača glasati njega, neutemeljena i bez ikakvog pokrića.

- Neutemeljen i jeftini politički marketing. Optimizam bez pokrića. Brzo će izbori pa ćemo vidjeti koliko ću glasova imati ja, a koliko Milatović. Ne bih se uključivao u te propagandističke trikove karakteristične za neozbiljne ljude u predizbornoj kampanji - kazao je Đukanović novinarima nakon što su on i ambasador Grčke u Crnoj Gori Panajotis Partsos položili vijenac na spomenik grčkom nacionalnom junaku i vojskovođi Vasi Brajoviću, piše CdM.

Dva poluvremena

On je naglasio i da u potpunosti očekuje pobjedu u drugom krugu predsjedničkih izbora.

- Za svakog ko iole pažljivije sluša šta govorim bilo je jasno da najavljujem drugi krug. Da će ovo biti utakmica u kojoj ćemo imati dva poluvremena. Imamo jasnu strategiju za pobjedu u drugom krugu. Ne računamo na nepostojeće birače, ne širimo iluzije, nismo skloni samoobmanama, nismo to nikada radili. To što kažemo je vrlo utemeljeno. Apsolutno sam siguran da ćemo 2. aprila imati saldo dovoljan za pobjedu. Ne samo moju pobjedu na ovim izborima, već za pobjedu Crne Gore - naglasio je Đukanović.

On poručuje da Crna Gora treba da nastavi putem kojim se kretala do 30. avgusta 2020. godine.

- Ona je od 30. avgusta zaglavljena na tom putu. To ne govorimo mi to govore naši evropski partneri. Razmišljaju o tome da li da prekidaju pregovore sa nama ili ne. A ovih dana smo dobili ubjedljivu potvrdu onoga što sam govorio tokom kampanje. Jasno je da je osnovni naum, rekao bih zadatak, mojih ključnih političkih protivnika, kako srušiti Milu Đukanovića a ne kako otvoriti bolju perpsektivu u Crnoj Gori u sljedećih pet godina. Kažem zadatak ne naum, jer ja mislim da oni izvršavaju tuđi naum - naglasio je Đukanović.

Podrška Šešelja Milatoviću

- Ima li bolje potvrde tome nego podrška Vojislava Šešelja Milatoviću. Šešelj je ortodoksni zastupnik velikosrpskog nacionalzma, a ja se protiv toga borim svaki dan - istakao je šef države.

Odgovarajući na pitanje na koliko glasova iz dijaspore računa, a na koliko od manjinskih naroda Đukanović je kazao da očekuje veliki broj glasova, sigurno ne ispod 40 hiljada.

- Veliki je rezervoar glasova, sigurno ne ispod 40.000. Ne pričam o dijaspori i domaćim građanima. Pričam o ljudima koji su u Biračkom spisku. Neko od njih je ovdje, neko je trbuhom za kruhom na nekoj drugoj adresi ali državljanin Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori. Sjetit ćemo se da je vlada Zdravka Krivokapića htjela da im ukine biračko pravo i mi smo to spriječili. Nije dijaspora u specijalnom aranžmanu sa mnom, ne. Odlučnom politikom opozicije i odlučnom otporom tih ljudi to smo spriječili. Nije dijaspora, kako se to pokušava spočitati, u nekom specijalnom aranžmanu sa Milom Đukanovićem. Ne. Ja sam neko ko je okrenut svakom građaninu Crne Gore u cjelini, svakom građaninu upisanom u Birački spisak. Vrlo dobro poznajem naš teren. Jako dobro znam kako smo vodoili kampanju u prvom krugu. Rekao sam da smo u prvom krugu ostvarili naš cilj. Cilj u drugom krugu je pobjeda i 40.000 novih glasova najmanje - navodi on.

Đukanović je rekao da je Ukaz o raspuštanju Skupštine Crne Gore donesen na temelju Ustava.

- Parlament je raspušten. Oni koji ne izvrašavaju svoje obaveze iz tog čina zaradiće krivičnu prijavu - poručio je Đukanović.