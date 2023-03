Kako je uhapšen "kralj kriptovaluta": Na granici se upalio alarm

Avion privatne kompanije “Alliance Jet”, spreman za let do Dubaija, čekao je prije dva dana na podgoričkom aerodromu Do Kvona, on, međutim, nije prošao dalje od pasoške kontrole - graničnom policajcu koji je provjeravao njegova dokumenta upalila se aplikacija “Find” sa upozorenjem - “uhapsiti”.

U obrazloženju zahtjeva za hapšenje pisalo je i da ga potražuje kancelarija Interpola u Seulu zbog višemilionske prevare.

Inspektori kojima je državljanin Južne Koreje predao pasoš Kostarike, odmah nakon toga kontaktirali su kolege iz Interpola u San Hoseu.

Falsifikovane belgijske isprave

-I dobili odgovor da se navedeno lice ne pojavljuje u njihovim podacima u nacionalnom prebivalištu, a da identifikacioni broj 8-0090-0088 pripada drugoj osobi. Odgovorili su i da pasoš za koji su tražili provjeru nije registovan u njihovoj zemlji- saznaju “Vijesti” iz istrage.

Pregledom njegovog prtljaga inspektori su pronašli i putne isprave Belgije i Južne Koreje.

Provjerama je utvrđeno da su i belgijske isprave koje je posjedovao Kvon falsifikovane.

- Pregledom ručnog prtljaga državljanina Južne Koreje Han Chang Joona pronađene su putne isprave Koreje na njegovo ime i putna isprava i lična karta Belgije izdata na ime Wang Thomas... Utvrđeno je da su belgijske isprave falsifikovane”.

Kvon i njegov sunarodnik uhapšeni su nakon toga i osumnjičeni za krivično djelo falsifikovanje putne isprave.

o nalogu osnovnog državnog tužioca Harisa Šabotića od njih su oduzeta tri laptop uređaja i pet mobilnih telefona.

Inspektori su utvrdili i da crnogorski granični policajci nijesu evidentirali kada su dvojica bjegunaca ušla u Crnu Goru.

Iako je za njima raspisana potjernica zbog krivičnog djela kriminalno udruživanje, a za Kvonom, nekadašnjim, kako ga zovu, “kraljem kriptovaluta”, i zbog optužbi za prevaru tešku 40 milijardi dolara, oni nijesu saslušani po tom osnovu.

Tvrde da su im pasoši originalni

Crnogorske pravosudne vlasti traže da prvo odgovara zbog krivičnog djela falsifikovanje, koje Kvon i Jun negiraju.

Njih dvojica prvobitno su saslušani u tužilaštvu, u noći između četvrtka i petka...

Pred tužiocem su negirali izvršenje krivičnog djela i ustvrdili da su na graničnom prelazu Aerodrom Podgorica upotrijebili ispravne i originalne pasoše.